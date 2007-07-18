ایجاد فرهنگ ترافیک بدون وجود ضمانت اجرایی در قوانین یک توهم است

سرهنگ هاشمی، در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص علت تغییر چراغ های زماندار به چشمک زن در ایام تعطیل گفت: چراغهای زمان دار برای تنظیم عبور و مرور در تقاطع هم سطح استفاده می شود و گاه شب ها وایام تعطیل در مناطقی که بار ترافیکی ندارند، در حالت چشمک زن قرار می گیرند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا حذف چراغ زمان‌دار درایام تعطیل در فرهنگ سازی خللی وارد نمی کند گفت: فرهنگ به صرف گفتن این مطلب که خودرو نباید از چراغ قرمز عبور کند، بوجود نمی آید. بلکه فرهنگ سازی در قوانین نیاز به ضمانت اجرایی دارد.

وی اضافه کرد: در ایام تعطیل مطمئناً 50 درصد از رانندگان با توجه به خلوتی جاده ها از چراغ عبور می کنند و این امر یک نوع بدآموزی در جامعه ایجاد می کند. لذا برای فرهنگ سازی در این زمینه نیاز است که ابتدا این چراغها به دوربین مجهز شوند و سپس یک قانون بازدارنده برای افرادی که براحتی دراین زمینه تخلف می نمایند، ایجاد گردد.

وی تصریح کرد: اگر قانون بازدارنده قوی وجود داشته باشد و برای افراد متخلف مجازات سنگین اعمال گردد. مطمئنا کسی به خودش اجازه نمی دهد از قوانین راهنمایی و رانندگی از جمله عبور از چراغ قرمز تخطی نماید و آن زمان می توان گفت قوانین فرهنگ سازی می گردند.

سرهنگ هاشمی با اشاره به اینکه اگر همه مردم قوانین را رعایت کنند، حقوق هیچکس ضایع نخواهد شد گفت: ایجاد فرهنگ، بدون وجود ضمانت اجرایی در قوانین و مقررات یک توهم است و برای فرهنگ سازی باید یک قانون قوی، غیر قابل نقض و بدون دخالت رابطه وجود داشته باشد، تا در پناه اجرای قانون همه حقوقشان محفوظ بماند.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضررویکرد رویکرد کنترل ترافیک در معابر شهری و جاده ای به سمت سیستم های نرم افزاری و الکترونیکی است و دیگر حضور پلیس در برخورد با متخلفان جوابگو نیست.