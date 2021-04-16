از درخواست اولویت واکسن برای فرهنگیان تا آزمون های حضوری

خبرگزاری مهر -گروه جامعه: در هفته‌ای که در حال پشت سر گذاشتن آن هستیم خبرهایی در حوزه تعلیم و تربیت از اعلام قیمت کتاب های درسی در سال تحصیلی جدید تا درخواست وزیر آموزش و پرورش برای در اولویت واکسن قرار گرفتن فرهنگیان به گوش رسید.

در این هفته در گفتگویی از تبعات آموزش در فضای مجازی برای دانش آموزان ابتدایی نوشتیم و اینکه «پس از گذشت یک سال تحصیلی و پیگیری آموزش‌ها از طریق فضای مجازی، درس نامه و شبکه آموزش توجه به این نکته ضروری است که همواره بسیاری از پایه‌های تحصیلی در این زمان دچار افت تحصیلی شدند؛ مسئله‌ای که معلمان با اصطلاح «پایه ضعیف» از آن یاد می‌کنند. اما به راستی آموزش و پرورش چه برنامه‌ای برای جبران این ضربه تحصیلی و آموزشی دارد حالا که دیگر نقاط ضعف و قوت نرم افزار شاد به خوبی آشکار است و تعداد دانش آموزان محروم از ابزار الکترونیک مشخص شده است باید منتظر ماند و دید که آیا تبعات آموزش فضای مجازی از سوی وزارت آموزش و پرورش جبران خواهد شد یا همچنان این بار گران بر دوش معلمان و دانش آموزان می‌ماند؟»

سعیده موسوی معلم مقطع ابتدایی به خبرنگار مهر گفت: به هر حال در دوره ابتدایی به دلیل اینکه آموزش‌هایش متکی به معلم است و نسبت به بقیه مقاطع دانش آموزان بیشتر به حضور معلم نیازمندند، تبعات استفاده از فضای مجازی در آنجا بیشتر محسوس بوده است.

این شاید مشکلی است که از همین امروز باید برای آن فکری کرد خصوصاً برای دانش اموزانی که سال تحصیلی بعد وارد مقطع سوم ابتدایی می شوند و عملاً بخش مهمی از آموزش اول ابتدایی و بخش اعظمی از پایه دوم را مجازی خوانده اند.

همچنین در گفتگویی دیگر دروسی که آموزش مجازی آنها را به حاشیه بیشتر برد را بررسی کردیم و نوشتیم که «با ورود دروسی که قرار بود به مهارت های زندگی بپردازند مثل تفکر و سبک زندگی، تفکر و سواد رسانه‌ای، کارگاه کارآفرینی و تولید، انسان و محیط زیست و… قرار بود مدرسه جایی بیش از آموزش محفوظات باشد اما یا کرونا که آموزش به بستر مجازی رفته است عملاً شاهد این هستیم آن داستان کتاب های درجه یک و دو حالا یک سری سومی هم دارد که هیچ جایی در آموزش ها پیدا نمی کند.»

میلاد شرافتی مشاور مدرسه و معلم درس تفکر و سبک زندگی به خبرنگار مهر گفت: قرار بود کتاب تفکر و سبک زندگی وارد آموزش های مدرسه شود و دانش آموزان را به سمت حل مساله و پرسشگری سوق دهد، به نتیجه مطلوب نمی رسید اما وقتی آموزش ها مجازی شده دیگر همه اولویت ها با آن درس هایی است که قرار است امتحانی داشته باشد و یا آموزش آنها برای پایه های بعدی اولویت است. مثلاً درس ریاضی پیش نیاز پایه بعدی تحصیلی است ولی این کتاب پرونده اش در همین پایه بسته می شود. یک کتاب است در یک پایه تحصیلی که کسی هم بازخورد یادگیری آن را پیگیری نمی کند.

همچنین این هفته روز ۲۳ فروردین سالگرد رونمایی از شبکه شاد بود و در گزارشی سالگرد رونمایی از شبکه شاد و چالش‌هایی که حل نشد را بررسی کردیم. روزی که وزیر آموزش و پرورش در پیامی به مناسبت سالگرد آن گفت: ۱۲ میلیون «دانش‌آموز»، ۱۱۵ هزار «مدیر» و نزدیک به ۸۰۰ هزار «معلم»، در شبکه شاد فعالیت دارند. این شبکه به عنوان دستاوردی ملی، رکورد بیش از ۸۰۰ هزار ارتباط زنده، دو میلیون و سیصد هزار کاربر همزمان و بیشینه پهنای باند مصرفی ۴۰۲ گیگابیت بر ثانیه را پشت سر گذاشته است.

در این گزارش بررسی کردیم که اما آنچه در واقعیت تعامل والدین، معلمان و دانش آموزان با این شبکه می‌گذرد چیست؟

حل مشکل عدم برخورداری از تبلت برای دانش آموزان مناطق کم برخوردار ادامه دارد

در این هفته معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش‌وپرورش از اختصاص اعتبار ۵۰۰ میلیارد تومانی، جهت خرید تبلت ویژه دانش آموزان کم برخوردار از سوی مجلس شورای اسلامی، خبر داد. این در حالی است که از ابتدای شیوع کرونا در کشور و تبدیل شدن آموزش مجازی به عنوان تقریباً راه یادگیری دانش آموزان خبرهای زیادی از گوشه و کنار کشور به گوش می رسید که عدم داشتن گوشی هوشمند یا تبلت برخی دانش آموزان را از آموزش محروم کرده است. در این مدت خیرین به میدان آمدند و حتی بسیاری از معلمان خود به تهیه تبلت یا گوشی برای دانش آموزانشان همت گماردند. به طور مثال در این هفته خبر رسید که با استفاده از ظرفیت‌های خیران و فرهنگیان شهرستان رودبار، ۹۰ دستگاه تبلت و گوشی هوشمند، به دانش آموزان نیازمند اهداء شده است. و یا رضا باقرپور معلمی با وجود نیاز مالی شدید و بیماری فرزندش، با ایثار و گذشت، به یاری دانش‌آموزان کم برخوردار خود شتافته و با هزینه شخصی، ۲ دستگاه تبلت برای آن‌ها خرید.

همچنین مدیرکل امور شوراها و مناطق آزاد تجاری وزارت آموزش و پرورش از تأمین ۱۲۷ هزار تبلت جهت دانش‌آموزان کم برخوردار با مدیریت و راهبری شوراهای آموزش و پرورش استان‌ها خبر داد.

آغاز ثبت نام داوطلبان در آزمون ورودی دبیرستان ها و چالشی به نام آزمون حضوری در روزهای کرونا

با نزدیک شدن به روزهای اردیبهشت ماه روزهای ثبت نام کتاب های درسی و ثبت نام ها و آمادگی برای امتحانات اوج می گیرد.

در این هفته نیز اعلام شد که ثبت نام داوطلبان شرکت در آزمون ورودی دبیرستان ها و هنرستان های فنی و حرفه ای نمونه دولتی از ۲۱ فروردین ۱۴۰۰ در تمامی استان های کشور آغاز شده است. تمامی دانش آموزان پایه نهم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹، مجاز به ثبت نام در آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی هستند. ملاک شرکت در آزمون ورودی پایه دهم مدارس نمونه دولتی، کسب حداقل معدل کتبی «۱۷» در ارزشیابی پایانی نوبت دوم (معدل نمرات خردادماه بدون اعمال نمرات تکوینی) برای فارغ التحصیلان پایه نهم می باشد. در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ بیش از ۵۸۰۰۰ دانش آموز در سراسر کشور برای ورود به پایه دهم در ۷۵۶ دبیرستان های نمونه دولتی، از طریق برگزاری آزمون ورودی، پذیرفته خواهند شد.

از سوی دیگر اعلام شد که با توجه به درخواست‌های متعدد، مهلت ثبت‌نام در آزمون ورودی این مدارس تا روز ۳ شنبه ۳۱ فروردین ماه تمدید شد.

این ثبت نام ها برای شرکت در آزمون های ورودی این مدارس است و این در حالی است که در این روزها که پیک چهارم کرونا را پشت سر می گذاریم و دورنمای کنترل این بیماری در کشور مشخص نیست، برگزاری این آزمون ها خود یک چالش است و تا به امروز راه حل جایگزینی هم برای آزمون ورودی در نظر گرفته نشده و این در حالی است که سال گذشته بعد از بارها تعویق برگزاری آزمون ورودی مدارس سمپاد این آزمون خیلی دیر برگزار شد و در نهایت اعلام نتایج با شکایت های متعدد رو به رو شد که به اضافه شدن ۱۰ درصدی ظرفیت پذیرش منجر شد.

آزمون های حضوری دیگری هم هست که چالش جدی دارد. این هفته رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی از برگزاری حضوری امتحانات پایه‌های نهم و دوازدهم در خرداد خبر داد. آموزش و پرورش می گوید چاره‌ای جز برگزاری حضوری و سراسری این امتحانات نیست چرا که آزمون نهایی در کنکور تاثیر دارد و امتحانات پایه نهم در هدایت تحصیلی. گرچه عملاً مانند سال قبل کمتر کسی در آموزش و پرورش به حرف دانش آموزان گوش می دهد اما دانش آموزان این دو پایه تحصیلی معتقدند اولاً در حالیکه دروس را مجازی خوانده اند چرا باید آزمون را حضوری بدهند و دیگر اینکه در صورت ابتلا به کرونا در جلسات امتحان عملاً کنکور آنها تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

ثبت نام کتاب های درسی و قیمت کتابها اعلام شد

همچنین ثبت سفارش الکترونیکی و خرید اینترنتی کتاب‌های درسی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ از ۲۲ فروردین ماه، آغاز شد. ثبت نام کتاب های درسی در همه دوره‌ها، اعم از عادی، استعداد درخشان و دانش آموزان با نیازهای ویژه، از طریق سامانه www.irtextbook.ir یاwww.irtextbook.com به دو شیوه فردی و گروهی و برابر جدول تقویم زمانی اعلام شده صورت خواهد گرفت. اعلام شد که همچنین، ثبت نام و سفارش بسته آموزشی دانش آموزان پایه آمادگی مقدماتی (پیش دبستانی استثنایی)، پایه اول دوره ابتدایی (عادی و استثنایی) و پایه هفتم متوسطه اول عادی، پیش‌حرفه‌ای استثنایی و دانش‌آموزان پایه دهم دوره دوم متوسطه و حرفه‌ای استثنایی، از تاریخ ۶ تیرماه ۱۴۰۰ صورت خواهد گرفت. قیمت کتاب‌های درسی سال تحصیلی ۱۴۰۱ – ۱۴۰۰ اعلام شد تا درباره کتاب های درسی تقریباً همه موارد از زمان ثبت نام تا قیمت ها شفاف شود.

خبرهای مهم برای فرهنگیان

در این هفته چند خبر مهم نیز برای فرهنگیان مخابره شد یکی این بود که مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش، اسامی پذیرفته شدگان یک برابر ظرفیت آزمون استخدام پیمانی سال ۱۳۹۹، را اعلام کرد. دیگری صحبت های محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش بود که گفت: اگر بنا باشد از ابتدای مهرماه سال جاری، کلاس‌ها به‌صورت حضوری برگزار شود انتظار داریم فرهنگیان و دانش آموزان در اولویت دریافت واکسن کرونا قرار گیرند. در بررسی‌هایی که انجام دادیم مشخص شد از مجموع کشورهای دنیا در ۷۶ کشور، معلمان را در اولویت دریافت واکسن کرونا قرار داده‌اند و در ۱۳ کشور نیز اولویت اول خود را به این قشر اختصاص داده‌اند. وزارت آموزش‌وپرورش نیز پیشنهاد خود را برای در اولویت قرار گرفتن معلمان جهت دریافت واکسن کرونا به ستاد ملی مقابله با کرونا منعکس خواهد کرد.

از‬ سوی‬ دیگر‬ به دنبال جمع فرهنگیان تهران در اعتراض به رای ۸۲۵ دیوان عدالت اداری در برابر این نهاد دولتی محسن حاجی میرزایی در صفحه‬ شخصی‬ خود‬ در‬ توئیتر‬ نوشت: ‏وظیفه می دانم که پیگیر ‎مطالبه و رفع مشکل معلمان دانشسرایی، باشم. برای حل این مشکل در کنار همکاران و در حال ‎تعامل و هم افزایی با ‎مجلس شورای اسلامی؛ سازمان بازنشستگی و ‎دیوان عدالت، هستیم تا این مسئله به سرعت، حل شود.

در خصوص رتبه بندی فرهنگیان نیز قاسم احمدی لاشکی در گفتگو با صدا و سیما با اشاره به اینکه بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان در بودجه ۱۴۰۰ برای رتبه بندی معلمان در نظر گرفته شده است گفت: براساس این رتبه بندی معلمان به ۵ رتبه از معلم پایه تا معلم راهبر رتبه بندی خواهند شد. رتبه بندی تنها شامل معلمان رسمی و پیمانی می‌شود و معلمان غیر رسمی حق التدریس، نیروهای اداری و خدماتی مدارس مشمول رتبه بندی نخواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره ۶ هزار نفر از معلمان غیر رسمی که در آزمون استخدامی پارسال به هر دلیلی نتوانستند شرکت کنند و تعیین تکلیف آنها باقی مانده نیز گفت: امسال آزمون مجددی برگزار خواهد شد، اما زمان دقیق این آزمون هنوز مشخص نیست.

مروری بر چند خبر کوتاه

-رضوان حکیم زاده معاون آموزش ابتدایی با تشریح نحوه ارزشیابی پایانی دوره ابتدایی، اظهار کرد: پایان برگزاری کلاس‌ها و زمان آموزش دانش آموزان ابتدایی سی و یکم اردیبهشت ماه خواهد بود و مدرسه تلویزیونی ایران هم تا آن زمان به ارائه آموزش‌ها ادامه خواهد داد. معلمان و مدیران دوره ابتدایی تا دهم خردادماه فرصت دارند تا نتایج پایانی ارزشیابی نوبت دوم را در کارنامه دانش آموزان، ثبت نمایند.

-وزیر آموزش و پرورش با حضور در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، ضمن ارائه گزارشی از عملکرد این وزارتخانه در جهت ارتقای وضعیت مدارس و فرهنگیان به سوالات نمایندگان پاسخ داد.

-محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست با خیرین مدرسه ساز که با حضور وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی مدارس برگزار شد، گفت: یک ردیف اعتباری برای تکمیل پروژه‌ها و مشارکت با خیرین داریم که این رقم ۲,۳۵۰ میلیارد تومان است که سال قبل به طور کامل تخصیص یافت.

-یازدهمین جشنواره عکس رشد در قالب نمایشگاه مجازی، در معرض دید علاقه‌مندان، قرار گرفت.

-مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش گفت: وزارت آموزش و پرورش در راستای فعالیت‌های دینی و ارزشی امسال بخشی را تحت عنوان بهار قرآن در صفحه اصلی شبکه شاد ایجاد کرده است.