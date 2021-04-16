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۲۷ فروردین ۱۴۰۰، ۱۰:۵۹

آموزش و پرورش در این هفته؛

از درخواست اولویت واکسن برای فرهنگیان تا آزمون های حضوری

از درخواست اولویت واکسن برای فرهنگیان تا آزمون های حضوری

خبرهایی از جمله درخواست وزیر آموزش و پرورش برای در اولویت قرار گرفتن فرهنگیان برای دریافت واکسن و برگزار شدن امتحانات نهایی و آزمون های ورودی برخی مدارس در این هفته در صدر اخبار قرار گرفت.

خبرگزاری مهر -گروه جامعه: در هفته‌ای که در حال پشت سر گذاشتن آن هستیم خبرهایی در حوزه تعلیم و تربیت از اعلام قیمت کتاب های درسی در سال تحصیلی جدید تا درخواست وزیر آموزش و پرورش برای در اولویت واکسن قرار گرفتن فرهنگیان به گوش رسید.

در این هفته در گفتگویی از تبعات آموزش در فضای مجازی برای دانش آموزان ابتدایی نوشتیم و اینکه «پس از گذشت یک سال تحصیلی و پیگیری آموزش‌ها از طریق فضای مجازی، درس نامه و شبکه آموزش توجه به این نکته ضروری است که همواره بسیاری از پایه‌های تحصیلی در این زمان دچار افت تحصیلی شدند؛ مسئله‌ای که معلمان با اصطلاح «پایه ضعیف» از آن یاد می‌کنند. اما به راستی آموزش و پرورش چه برنامه‌ای برای جبران این ضربه تحصیلی و آموزشی دارد حالا که دیگر نقاط ضعف و قوت نرم افزار شاد به خوبی آشکار است و تعداد دانش آموزان محروم از ابزار الکترونیک مشخص شده است باید منتظر ماند و دید که آیا تبعات آموزش فضای مجازی از سوی وزارت آموزش و پرورش جبران خواهد شد یا همچنان این بار گران بر دوش معلمان و دانش آموزان می‌ماند؟»

سعیده موسوی معلم مقطع ابتدایی به خبرنگار مهر گفت: به هر حال در دوره ابتدایی به دلیل اینکه آموزش‌هایش متکی به معلم است و نسبت به بقیه مقاطع دانش آموزان بیشتر به حضور معلم نیازمندند، تبعات استفاده از فضای مجازی در آنجا بیشتر محسوس بوده است.

این شاید مشکلی است که از همین امروز باید برای آن فکری کرد خصوصاً برای دانش اموزانی که سال تحصیلی بعد وارد مقطع سوم ابتدایی می شوند و عملاً بخش مهمی از آموزش اول ابتدایی و بخش اعظمی از پایه دوم را مجازی خوانده اند.

همچنین در گفتگویی دیگر دروسی که آموزش مجازی آنها را به حاشیه بیشتر برد را بررسی کردیم و نوشتیم که «با ورود دروسی که قرار بود به مهارت های زندگی بپردازند مثل تفکر و سبک زندگی، تفکر و سواد رسانه‌ای، کارگاه کارآفرینی و تولید، انسان و محیط زیست و… قرار بود مدرسه جایی بیش از آموزش محفوظات باشد اما یا کرونا که آموزش به بستر مجازی رفته است عملاً شاهد این هستیم آن داستان کتاب های درجه یک و دو حالا یک سری سومی هم دارد که هیچ جایی در آموزش ها پیدا نمی کند.»

میلاد شرافتی مشاور مدرسه و معلم درس تفکر و سبک زندگی به خبرنگار مهر گفت: قرار بود کتاب تفکر و سبک زندگی وارد آموزش های مدرسه شود و دانش آموزان را به سمت حل مساله و پرسشگری سوق دهد، به نتیجه مطلوب نمی رسید اما وقتی آموزش ها مجازی شده دیگر همه اولویت ها با آن درس هایی است که قرار است امتحانی داشته باشد و یا آموزش آنها برای پایه های بعدی اولویت است. مثلاً درس ریاضی پیش نیاز پایه بعدی تحصیلی است ولی این کتاب پرونده اش در همین پایه بسته می شود. یک کتاب است در یک پایه تحصیلی که کسی هم بازخورد یادگیری آن را پیگیری نمی کند.

همچنین این هفته روز ۲۳ فروردین سالگرد رونمایی از شبکه شاد بود و در گزارشی سالگرد رونمایی از شبکه شاد و چالش‌هایی که حل نشد را بررسی کردیم. روزی که وزیر آموزش و پرورش در پیامی به مناسبت سالگرد آن گفت: ۱۲ میلیون «دانش‌آموز»، ۱۱۵ هزار «مدیر» و نزدیک به ۸۰۰ هزار «معلم»، در شبکه شاد فعالیت دارند. این شبکه به عنوان دستاوردی ملی، رکورد بیش از ۸۰۰ هزار ارتباط زنده، دو میلیون و سیصد هزار کاربر همزمان و بیشینه پهنای باند مصرفی ۴۰۲ گیگابیت بر ثانیه را پشت سر گذاشته است.

در این گزارش بررسی کردیم که اما آنچه در واقعیت تعامل والدین، معلمان و دانش آموزان با این شبکه می‌گذرد چیست؟

حل مشکل عدم برخورداری از تبلت برای دانش آموزان مناطق کم برخوردار ادامه دارد

در این هفته معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش‌وپرورش از اختصاص اعتبار ۵۰۰ میلیارد تومانی، جهت خرید تبلت ویژه دانش آموزان کم برخوردار از سوی مجلس شورای اسلامی، خبر داد. این در حالی است که از ابتدای شیوع کرونا در کشور و تبدیل شدن آموزش مجازی به عنوان تقریباً راه یادگیری دانش آموزان خبرهای زیادی از گوشه و کنار کشور به گوش می رسید که عدم داشتن گوشی هوشمند یا تبلت برخی دانش آموزان را از آموزش محروم کرده است. در این مدت خیرین به میدان آمدند و حتی بسیاری از معلمان خود به تهیه تبلت یا گوشی برای دانش آموزانشان همت گماردند. به طور مثال در این هفته خبر رسید که با استفاده از ظرفیت‌های خیران و فرهنگیان شهرستان رودبار، ۹۰ دستگاه تبلت و گوشی هوشمند، به دانش آموزان نیازمند اهداء شده است. و یا رضا باقرپور معلمی با وجود نیاز مالی شدید و بیماری فرزندش، با ایثار و گذشت، به یاری دانش‌آموزان کم برخوردار خود شتافته و با هزینه شخصی، ۲ دستگاه تبلت برای آن‌ها خرید.

همچنین مدیرکل امور شوراها و مناطق آزاد تجاری وزارت آموزش و پرورش از تأمین ۱۲۷ هزار تبلت جهت دانش‌آموزان کم برخوردار با مدیریت و راهبری شوراهای آموزش و پرورش استان‌ها خبر داد.

آغاز ثبت نام داوطلبان در آزمون ورودی دبیرستان ها و چالشی به نام آزمون حضوری در روزهای کرونا

با نزدیک شدن به روزهای اردیبهشت ماه روزهای ثبت نام کتاب های درسی و ثبت نام ها و آمادگی برای امتحانات اوج می گیرد.

در این هفته نیز اعلام شد که ثبت نام داوطلبان شرکت در آزمون ورودی دبیرستان ها و هنرستان های فنی و حرفه ای نمونه دولتی از ۲۱ فروردین ۱۴۰۰ در تمامی استان های کشور آغاز شده است. تمامی دانش آموزان پایه نهم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹، مجاز به ثبت نام در آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی هستند. ملاک شرکت در آزمون ورودی پایه دهم مدارس نمونه دولتی، کسب حداقل معدل کتبی «۱۷» در ارزشیابی پایانی نوبت دوم (معدل نمرات خردادماه بدون اعمال نمرات تکوینی) برای فارغ التحصیلان پایه نهم می باشد. در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ بیش از ۵۸۰۰۰ دانش آموز در سراسر کشور برای ورود به پایه دهم در ۷۵۶ دبیرستان های نمونه دولتی، از طریق برگزاری آزمون ورودی، پذیرفته خواهند شد.

از سوی دیگر اعلام شد که با توجه به درخواست‌های متعدد، مهلت ثبت‌نام در آزمون ورودی این مدارس تا روز ۳ شنبه ۳۱ فروردین ماه تمدید شد.

این ثبت نام ها برای شرکت در آزمون های ورودی این مدارس است و این در حالی است که در این روزها که پیک چهارم کرونا را پشت سر می گذاریم و دورنمای کنترل این بیماری در کشور مشخص نیست، برگزاری این آزمون ها خود یک چالش است و تا به امروز راه حل جایگزینی هم برای آزمون ورودی در نظر گرفته نشده و این در حالی است که سال گذشته بعد از بارها تعویق برگزاری آزمون ورودی مدارس سمپاد این آزمون خیلی دیر برگزار شد و در نهایت اعلام نتایج با شکایت های متعدد رو به رو شد که به اضافه شدن ۱۰ درصدی ظرفیت پذیرش منجر شد.

آزمون های حضوری دیگری هم هست که چالش جدی دارد. این هفته رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی از برگزاری حضوری امتحانات پایه‌های نهم و دوازدهم در خرداد خبر داد. آموزش و پرورش می گوید چاره‌ای جز برگزاری حضوری و سراسری این امتحانات نیست چرا که آزمون نهایی در کنکور تاثیر دارد و امتحانات پایه نهم در هدایت تحصیلی. گرچه عملاً مانند سال قبل کمتر کسی در آموزش و پرورش به حرف دانش آموزان گوش می دهد اما دانش آموزان این دو پایه تحصیلی معتقدند اولاً در حالیکه دروس را مجازی خوانده اند چرا باید آزمون را حضوری بدهند و دیگر اینکه در صورت ابتلا به کرونا در جلسات امتحان عملاً کنکور آنها تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

ثبت نام کتاب های درسی و قیمت کتابها اعلام شد

همچنین ثبت سفارش الکترونیکی و خرید اینترنتی کتاب‌های درسی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ از ۲۲ فروردین ماه، آغاز شد. ثبت نام کتاب های درسی در همه دوره‌ها، اعم از عادی، استعداد درخشان و دانش آموزان با نیازهای ویژه، از طریق سامانه www.irtextbook.ir یاwww.irtextbook.com به دو شیوه فردی و گروهی و برابر جدول تقویم زمانی اعلام شده صورت خواهد گرفت. اعلام شد که همچنین، ثبت نام و سفارش بسته آموزشی دانش آموزان پایه آمادگی مقدماتی (پیش دبستانی استثنایی)، پایه اول دوره ابتدایی (عادی و استثنایی) و پایه هفتم متوسطه اول عادی، پیش‌حرفه‌ای استثنایی و دانش‌آموزان پایه دهم دوره دوم متوسطه و حرفه‌ای استثنایی، از تاریخ ۶ تیرماه ۱۴۰۰ صورت خواهد گرفت. قیمت کتاب‌های درسی سال تحصیلی ۱۴۰۱ – ۱۴۰۰ اعلام شد تا درباره کتاب های درسی تقریباً همه موارد از زمان ثبت نام تا قیمت ها شفاف شود.

خبرهای مهم برای فرهنگیان

در این هفته چند خبر مهم نیز برای فرهنگیان مخابره شد یکی این بود که مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش، اسامی پذیرفته شدگان یک برابر ظرفیت آزمون استخدام پیمانی سال ۱۳۹۹، را اعلام کرد. دیگری صحبت های محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش بود که گفت: اگر بنا باشد از ابتدای مهرماه سال جاری، کلاس‌ها به‌صورت حضوری برگزار شود انتظار داریم فرهنگیان و دانش آموزان در اولویت دریافت واکسن کرونا قرار گیرند. در بررسی‌هایی که انجام دادیم مشخص شد از مجموع کشورهای دنیا در ۷۶ کشور، معلمان را در اولویت دریافت واکسن کرونا قرار داده‌اند و در ۱۳ کشور نیز اولویت اول خود را به این قشر اختصاص داده‌اند. وزارت آموزش‌وپرورش نیز پیشنهاد خود را برای در اولویت قرار گرفتن معلمان جهت دریافت واکسن کرونا به ستاد ملی مقابله با کرونا منعکس خواهد کرد.

از‬ سوی‬ دیگر‬ به دنبال جمع فرهنگیان تهران در اعتراض به رای ۸۲۵ دیوان عدالت اداری در برابر این نهاد دولتی محسن حاجی میرزایی در صفحه‬ شخصی‬ خود‬ در‬ توئیتر‬ نوشت: ‏وظیفه می دانم که پیگیر ‎مطالبه و رفع مشکل معلمان دانشسرایی، باشم. برای حل این مشکل در کنار همکاران و در حال ‎تعامل و هم افزایی با ‎مجلس شورای اسلامی؛ سازمان بازنشستگی و ‎دیوان عدالت، هستیم تا این مسئله به سرعت، حل شود.

در خصوص رتبه بندی فرهنگیان نیز قاسم احمدی لاشکی در گفتگو با صدا و سیما با اشاره به اینکه بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان در بودجه ۱۴۰۰ برای رتبه بندی معلمان در نظر گرفته شده است گفت: براساس این رتبه بندی معلمان به ۵ رتبه از معلم پایه تا معلم راهبر رتبه بندی خواهند شد. رتبه بندی تنها شامل معلمان رسمی و پیمانی می‌شود و معلمان غیر رسمی حق التدریس، نیروهای اداری و خدماتی مدارس مشمول رتبه بندی نخواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره ۶ هزار نفر از معلمان غیر رسمی که در آزمون استخدامی پارسال به هر دلیلی نتوانستند شرکت کنند و تعیین تکلیف آنها باقی مانده نیز گفت: امسال آزمون مجددی برگزار خواهد شد، اما زمان دقیق این آزمون هنوز مشخص نیست.

مروری بر چند خبر کوتاه

-رضوان حکیم زاده معاون آموزش ابتدایی با تشریح نحوه ارزشیابی پایانی دوره ابتدایی، اظهار کرد: پایان برگزاری کلاس‌ها و زمان آموزش دانش آموزان ابتدایی سی و یکم اردیبهشت ماه خواهد بود و مدرسه تلویزیونی ایران هم تا آن زمان به ارائه آموزش‌ها ادامه خواهد داد. معلمان و مدیران دوره ابتدایی تا دهم خردادماه فرصت دارند تا نتایج پایانی ارزشیابی نوبت دوم را در کارنامه دانش آموزان، ثبت نمایند.

-وزیر آموزش و پرورش با حضور در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، ضمن ارائه گزارشی از عملکرد این وزارتخانه در جهت ارتقای وضعیت مدارس و فرهنگیان به سوالات نمایندگان پاسخ داد.

-محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست با خیرین مدرسه ساز که با حضور وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی مدارس برگزار شد، گفت: یک ردیف اعتباری برای تکمیل پروژه‌ها و مشارکت با خیرین داریم که این رقم ۲,۳۵۰ میلیارد تومان است که سال قبل به طور کامل تخصیص یافت.

-یازدهمین جشنواره عکس رشد در قالب نمایشگاه مجازی، در معرض دید علاقه‌مندان، قرار گرفت.

-مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش گفت: وزارت آموزش و پرورش در راستای فعالیت‌های دینی و ارزشی امسال بخشی را تحت عنوان بهار قرآن در صفحه اصلی شبکه شاد ایجاد کرده است.

کد مطلب 5190224

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    نظرات

    • IR ۱۶:۲۶ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۷
      191 21
      پاسخ
      با پیژامه تو شاد درس دادن بسیار خطر نامه. یه موقع واسه امتحانات حضورا تشریف ببرید!!! شما سرمایه های این جامعه هستید. بزارید دانش آموزان بگیرند و به خانواده هایشان منتقل کنند و آنها بمیرند.
      • ناشناس IR ۰۸:۴۴ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
        9 1
        کاملا موافقم
      • ayhan ۰۹:۱۲ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
        4 13
        اولا معلمان در گروه سنی بالاتری نسبت به دانش آموزان قرار دارن و بالتبع امکان ابتلاشون هم بیشتره در ثانی وقتی کلاسهای مقطعی حضوری اعلام میشه این حضور برای معلمان اجباری و برای دانش آموزان اختیاری بوده گرچه همه ما نور چشمانی داریم که نگران سلامتیشون هستیم و دوست داریم هر چه زودتر واکسینه بشن
      • شیدا IR ۰۹:۴۶ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
        32 2
        ما حضوری درس نخونیدیم ک بخوایم حضوری امتحان بدیم واقعا درک کنید ک اگه بچه ها بگیرن به خانواوه ها منتقل میکنن اونوقت شما جوابگو هستین؟؟؟؟ خانواده بعضی ها مشکل ریه ووو اونوقت اگه چیزی بشه شما جوابگو هستین؟؟؟
      • زهرا IR ۱۲:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
        16 8
        سلام لطفا اول یاد بگیرین که به معلمای زحمت کش توهین نکنین تو اوضاع سیاه هم بازم خیلی از معلمای روستا که دانش آموزان گوشی ندارن حضوری میرن
      • معلم IR ۱۲:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
        13 15
        متاسفم برای کسانی با طرز فکر شما لطفا کار خودتون را با کار معلم ها یکی نکنید ما با پیژامه درس ندادیم ، ما چشممون را در این راه گذاشتیم
    • سعید RO ۰۰:۱۱ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
      51 3
      پاسخ
      دانش آموزان باید چه کار کنند ؟ باید یکماه بیایند سر جلسه امتحان با مترو ، اتوبوس و تاکسی؟ آیا تو این وضعیت سیاه کرونا این درسته ؟ مسئولین مربوطه وزارت بهداشت و آموزش و پرورش کجا هستند ؟ چرا میخواهید بچه های مردم رو به کشتن بدید ؟ قسم میخورم با حضوری شدن امتحانات خانواده های زیادی آسیب می‌بینند .
    • ر IR ۰۰:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
      66 3
      پاسخ
      من ب شخصه هیچی خوندم هیچی یاد ندارم و حوصله امتحان حضوریم ندارم 😐
      • Abol IR ۱۷:۳۷ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
        3 0
        👌😂ایول
    • IR ۰۰:۳۲ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
      40 4
      پاسخ
      اگه قراره کاملا اصول بهداشتی رعایت بشه پس چرا معلمان را واکسینه میکنند برای امتحان ها؟!!
      • A.ALIREZA.A IR ۱۶:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
        7 1
        درسته حتما اینم دلگرمیشونه🤬🤬🤬🤬
      • IR ۰۲:۳۷ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹
        0 4
        حتما معلما که تو خونه هستن میخورن میخوابن براشون واجب تر از بچه های ۷/۸ساله هست مگه این یکسالو نیم معلما چیکار کردن الان معلما مادراهستن به مادرا واکسن بزنن به معلما که تو خونه بودن هیچ کاریم برادانش اموزا نکردن
      • معلم IR ۱۷:۴۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
        0 0
        واقعا متوجه نمیشم این قشری که خیلی عجیب به بزرگتراشون تهمت می زنن و با ادبیاتی عجیب تر در برابرشون حرف های نامناسب می زنن دانش آموزانن؟ یا یه عده ان که نوجوون نیستن و دارن آبروی نوجوونا رو می برن؟ نوجوون یعنی حرمت یعنی پاکی یعنی قدرشناسی نوجوون یعنی دوست داشتنی
    • RO ۰۰:۳۲ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
      48 4
      پاسخ
      هیچ دانش آموزی درسها رو خوب یاد نگرفت که بتونه سال بعد خوب درس رو متوجه بشه سه پایه ضعیف میان بالا در حالیکه چیزی بلد نیستند ودر نهایت ترک تحصیل وعدم اعتماد بنفس باعث نابودی آینده اشون میشه
      • ناشناس IR ۱۳:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
        14 8
        ترک تحصیل باعث نابودی آینده همه نمیشه بلکه برا بعضیا بهترین فرصته تا آیندشون رو بسازن همه برا درس خوندن استعداد ندارن
    • ناشناس IR ۰۰:۳۳ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
      43 3
      پاسخ
      لطفاً غیر حضوری بکنید دو پایه رو هم بچه های گناه دارن از اول سال تا حالا مجازی بود الان باید مجازی باشه وامتحان بدن
    • ندا IR ۰۰:۳۹ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
      27 5
      پاسخ
      توروخدا پایه نهم رو مجازی کنید بخدا ما افت تحصیل کردیم هیچی یاد نداریم تروخدا تجدید نظر کنید ماروهم مجازی کنید مگه جون ما مهم نیس ‌. کرونا وحشی جون هزاران معلم و دانش اموز درخطره ...
    • IR ۰۰:۵۰ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
      9 32
      پاسخ
      سلام خدمت شماوزیرمحترم خداقوت آقای وزیرخداخیرتان دهدهرکاری که درتوانتان است انجام دهیدوبرای معلم هاتلاش کنیدجامعه ای که به کانون خانواده ومعلم بهابدهدمسلم آن جامعه خوبی خواهدشد.بعضی بعضی خبرهاکه برای معلم درشبکه های خبری گفته می شودولی بعدعمل نمی شودخودش جای سوال است چون مردم می شنوندفکرمی کنند
    • IR ۰۰:۵۸ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
      8 2
      پاسخ
      سلام بقیه ی نظرقبلی ولی عمل نمی شوددیدبعضی ازمردم نسبت به ماتغییرمی کندمی گویندببینیدوامشون می دهندیا..آخرهم اینطوری می گویندمثل وام ۳۴۰میلیونی که برای چندموردبودوهمین تازگی اخباراعلام کردکه ۲۰۰تومانش هم برای خانه دارشدن بودولی هنوزازدادنش خبری نیست وقتی داده نمی شودگفته هم نشودماجوابگوی بعضی نباشیم
    • ساسان AE ۰۱:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
      42 3
      پاسخ
      ما زیر بار امتحانات نهایی حضوری نمیریم خدا لعنتتون کنه پارسال ک حضوری کردید کتابای دانش آموزا قبل از عید تموم شده بود تعطیل شدنشون ب سودشون شد آخه لنتیا ما ک یک سال و نیم مجازی درس خوندیم ک نباید حضوری امتحان بدیم مگ ما چیزی یاد گرفتیم ک حالا مجازی امتحان بدیم؟؟ تو آموزش برای ما سال آخریا کم گزاشتید
    • ناشناس IR ۰۱:۰۳ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
      27 1
      پاسخ
      خداوکیلی انسانین شما معلم معلم بزنه دانش اموز بمیره خدا به حق جدم زهرانابودتون کنه
    • نرگس IR ۰۱:۰۶ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
      31 1
      پاسخ
      باشه ما میریم حضوری امتحان میدیم تهشم کرونا میگیریم میمیریم دیگه ولی شما اصلا عذاب وجدان نگیرین ها اصلا مشکلی نیست مهم اینه که بچه های شما چیزیشون نشه خدای بالا سر شاهده که روزانه چقدر ادم میمیره اگر اتفاقی برای عزیزان ما بیوفته من ک به شخصه هیچ وقت نمیگذرم و نمیخشم امیدوارم خداهم
    • ناشناس RO ۰۱:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
      31 0
      پاسخ
      واقعا فک کردید واسه ما مهمه اهیمت کنکور و غیره و غیره اخه وقتی ما بریم و بمیریم دیگه چجوری کنکور بدیم تو مدرسه هم نگیریم یکی مثه من انقد راش دوره تا اونجا هزار تا ماشین باید سوار شه اخه برای چی منه دوازدهمی برم و حضوری ازمون بدم چرا یکم درک ندارید.
    • سلیمانی ۰۱:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
      37 1
      پاسخ
      با سلام یکم انصاف هم خوب چیزی مگه تدریس حضوری بوده که اسرار داریم امتحانها حضوری بشه یکم درک کنید
    • ناشناس RO ۰۱:۱۶ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
      25 1
      پاسخ
      سوای از کرونا اخه وقتی کله سااال غیر حضوری بود و با دوتا فیلم و عکش ی کتتتبابو بستن منه دانش اموزه بدبخت چجوری کله این کتابو ک حتی ی امتحانه درست و حسابی هم ازش ندادم برم و امتحان بدم چرا یکم درک نمیکنید چرا ما بدبختارو درک نمیکنید چرا اتقد استرس به ما وارد میکنید
    • #دانش آموز #مریض IR ۰۱:۲۱ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
      13 1
      پاسخ
      اصلا ما هیچ پدر مادرامون چه گناهی کردن که کرونا بگیرن الان ما. کرونا بگیریم شما جواب میدین یا باز میندازین تقصیر. خارجی ها مثل غذیه هواپیما میکنید #خاک تو سرت
    • AE ۰۱:۲۸ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
      19 0
      پاسخ
      واقعا جالبه چطوری ممکنه معلم ها به کرونا مبتلا بشن ولی دانش آموزان به کرونا مبتلا نمیشن؟؟ نکنه دانش آموزا ضد کرونان واقعا که آدم نمی دونه چی بگه من که دانش آموزم از اول کرونا به خاطر پدرم پامو بیرون نذاشتم اشکال نداره خدایی هم بالا سر هست:)
    • IR ۰۱:۵۶ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
      19 1
      پاسخ
      ببخشید که امسال یه خروار بچه بیسواد بار آوردید، قسم میخورم که هیچ بچه ای امسال درس یاد نگرفت وبیسوادی موند. چی میشد امسال را کلا تعطیل می‌کردید تا شرایط برای حضوری بودن آماده بشه. آقای وزیر بی مسولیت.
    • نگار IR ۰۲:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
      26 2
      پاسخ
      وقتی غیرحضوری درس دادید به چه حقی میخواید امتحانات وحضوری بگیرید!!!! اونم تواین وضع قرمز کرونا!! خجالت نمیکشید! مگه همه قراره کنکور بدن وضعیت امسال باپارسال متفاوته
    • IR ۰۲:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
      20 3
      پاسخ
      اره اونا واجبترن، اخه نه اینکه بلد نیستن پروتکل ها رو رعایت کنن، ولی دانش اموزا بدن فولادی دارن، حالا یه چن تا هم کرونا بگیرن
    • ندا DE ۰۲:۳۸ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
      23 8
      پاسخ
      خواهش میکنم در مورد پایه نهم تجدید نظر کنید و امتحان ها غیر حضوری باشه
    • بینام IR ۰۵:۳۳ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
      10 1
      پاسخ
      #نه به امتحان حضوری
    • Samira IR ۰۵:۳۷ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
      4 0
      پاسخ
      موافقعم
    • Samira IR ۰۵:۳۷ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
      2 0
      پاسخ
      موافقعم
    • Rastin IR ۰۶:۱۰ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
      6 0
      پاسخ
      ای خداااا چرا ما آنقدر رر بدبختیم ک گیر شما افتادیم! ب خدااااااا هیچ نیازی ب اینک پایه نهمممممم ودوازدهمممم برن حضوری امتحان بدن نیس اگه نمرات ما برای هدایت سال تحصیلی مهم خو ما مجازی هم میتونیم امتحان بدیم و اگه باید حضوری بریم پس چرااا مارو با درس خوندن مجازی بدبخت کردین من خودم شاگرد زرنگی بودم ق
      • علی IR ۱۵:۳۲ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
        1 0
        واقعا خوب گفتی یکی از ۳۰ دانش آموز برتر تبریز بودم ولی الان چی
    • AE ۰۶:۴۱ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
      9 1
      پاسخ
      بین صحبت های جناب وزیر آموزش و پروش نشده من یکبار دغدغه ی دانش آموزا رو در ایشون ببینم واقعا متاسفم همیشه فقط فرهنگیان حقوق فرهنگیان سلامت فرهنگیان رفاه فرهنگیان پس ما چی؟ بابا به قرآن ما دانش آموزا هم جز انسان ها محسوب میشیم چرا هیچ کس به فکر ما نیست؟؟؟
    • سجاد صفری IR ۰۷:۲۶ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
      7 1
      پاسخ
      تورو خدا امتحانات رو حضوری نکنید اگه ما کرونا بگیریم باید چیکار کنیم حالا که معلمان هم واکسن میزنند خوب است اما دانش اموزان که نمی توانند واکسن بزند باید چیکار کنند اگه دانش اموزان بگیرند و به خانواده خود منتقل کنند چه میشود حالا که مدرسه غیر حضوری بوده بگذارید بماند تا اخر سال تحصیلی
    • Gh IR ۰۷:۵۵ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
      3 2
      پاسخ
      اگه میخواید واکسن بزنید به همه بزنید،مگه ما دانش آموزا هم آدم نیستیم که اول معلمین در اولویتن براتون؟فقط ما بگیریم اوکیه ولی فرهنگی نباید بگیرن؟
    • IR ۰۸:۵۴ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
      3 0
      پاسخ
      اگه ما اومدیم مدرسه امتحان دادیم کرونا گرفتیم چی؟ شما نمره مهمه براتون یا جون بچه ها؟
    • IR ۰۹:۱۰ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
      7 1
      پاسخ
      لطفا امتحانات نهایی پایه نهم و دوازدهم را غیر حضوری کنید
    • RO ۱۰:۰۷ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
      5 0
      پاسخ
      جناب آقای وزیر پس دانش آموزان چی ،واقعا که مسئولین بی فکری. داریم
    • عباس ساکی IR ۱۰:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
      7 7
      پاسخ
      امتحانات پایه دوازدهم باید حضوری باشند اما پایه نهم نه چون زیاد مهم نیست یه انتخاب رشتس که با معدل ۱۴ هم میتونی بری تجربی که بهترین رشتس پس زیاد پایه نهم مهم نیست با این شرایط قرمز و سیا.... که اصلا نباید حضوری باشند واقعا‌که به فکر بچه ها نیستن
    • IR ۱۰:۳۰ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
      7 0
      پاسخ
      تورو خدا چرا اینجوری میکنین اگه از جون بچه مردم سیر شدین خو راحتشون کنین این امتحانا چرا باید حضوری باشه 😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔
    • من IR ۱۰:۳۲ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
      7 1
      پاسخ
      به فرض که معلما واکسن زدن تو این اوضاع که بچها بیشتر از همه تو خطر ابتلاع به کرونا هستن .مگه کسی میزاره بچه اش بره حضوری امتحان بده .یعنی فقط جون معلم مهمه جون ۴۰ دانش اموز هیچ..... ؟؟افرین بهتون
    • بنیامین IR ۱۰:۳۶ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
      4 1
      پاسخ
      واقعا برای من دانش آموز سخته که با این کیفیت آموزش مجازی بلند شم حضوری امتحان بدم... چرا فکر می‌کنید مثلا هشتما کرونا میگیرن ولی ما نهما نمیگیریم؟ هر اقدامی انجام میدین خودتو بزارید جای ما... درک کنید! یکم انصاف داشته باشید!
    • IR ۱۰:۳۹ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
      5 0
      پاسخ
      آقای حاجی میرزایی اگه واقعا جون بچه ی مردم واستون مهنه محض رضای خدا غیر حضوریش کنین شما میدونین یک ساله ک مجازیه کلاس ها الان شما هم امتحان ها رو حضوری کنینن بخدا بد تر ین حقیه ک در برابر کلاس نهمی ها و دوازدهمی ها میکنین فردا یکیشون کرونا بگیرن کی جواب گوشه 😔😔😔
    • خ IR ۱۰:۴۱ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
      4 0
      پاسخ
      خوب خودتون که میدونین چرا حضوری از این دوپایه امتحان میگیرین رو کنکور و هدایت تحصیلی تاثیر داره که داره مهم جون ادمه بزارین یه سال فقط یه سال غیر حضوری بگیرین که حق کسی هم قرار نیست ضایع بشه چون مای سلامت درمیون مطمئن باشین هیچ کس حقش ضایع نمیشه سال بعدم انشالله واکسن میزنن همین امسال کوتاه بیای
    • M.sh IR ۱۰:۴۱ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
      5 1
      پاسخ
      اصلا نمی فهمم ! تو رو خدا یه نگاه به آخرین کامنتای زیر پست آخر آقای محسن حاجی زاده توی اینستاگرام بندازید !!!!!! اینا اصلا نمی فهمن برگزاری آزمون حضوری نهم و دوازدهم ضرورتی نداره. داوطلبان آزاد باید حضوری باشن نه ما. هیچ کجای دنیا نمیخوان آزمون حضوری بگیرن که ما دومیش باشیم. خواهشا پیگیر باشید.
    • علی IR ۱۰:۴۵ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
      4 1
      پاسخ
      من که نمیام مدرسه از اول سال مجازی درس خواندیم پس باید امتحان مجازی بدیم
    • آرمان IR ۱۰:۴۷ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
      2 2
      پاسخ
      حداقل درس های تخصصی فقط حضوری باشه عمومی ها مجاز ی بهتره چون هر چی بیشتر جمع بشن خطر بیشتر است
    • IR ۱۰:۵۶ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
      21 2
      پاسخ
      اولویت با اون کارگر بدبخته که تواین شرایط مجبور بزنه از خونه بیرون برا یه لقمه نون چون اگه نره پولی نداره نه معلمی که اینترنتی درس میده کجاش کرونا میگیره
    • ی دانش آموز بدبخت IR ۱۰:۵۸ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
      17 5
      پاسخ
      خب ینی چی؟ اگه امتحانات نهایی رو کنکور تاثیر میزاره آموزش معلماهم تاثیر میزاره وقتی ما هیچی نفهمیدیم چرا امتحان بدیم؟ هنه معلما به دانش آموزان حق میدن که هیچی نفهمن بعد شما میگین امتحان حضوری! ایهاالناس همونطور که درس دادین امتحان بگیرین اگه میخواین امتحانا حضوری باشن ی سال دیگه حضوری بکشونیمون
    • IR ۱۱:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
      15 1
      پاسخ
      پس بچه ها چی خوب باید به بچه ها هم واکسن بزنند اگه قراره حضوری بشند
    • AE ۱۱:۱۰ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
      19 2
      پاسخ
      بچه های ما ک پایه نهم هستن و امتحان حضوری دارن ادم نیستن مگه .اقای وزیری فقط فرهنگیان ادم هستن ؟
      • ... IR ۱۱:۲۶ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
        3 0
        نه ما کرونا نمی‌گیریم فقط اونا میگیرن 😂
    • کریم IR ۱۱:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
      4 0
      پاسخ
      چرا به صراحت نمیگین مجازیه یا حضوری؟ آقای ساکی بی خود میکنه به حرف دانش اموز گوش نده مگه شما مثلا خادمین ملت نیستین؟؟ یک بارهم که شده به حرف مردم گوش بدین
    • علی IR ۱۱:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
      3 0
      پاسخ
      به بخدا این ها همه بازی رسانه ای هست شما مردم عزیز چرا باور میکنید
    • IR ۱۱:۳۶ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
      2 3
      پاسخ
      س خواهش می کنم مدارس رو باز نکنید چون که همه واقعا مبتلا میشن ما هم وقتی میریم مدرسه مجبوریم بریم پیش دوستامون دست بدیم کلا نمیشه که باهاش نباشیم پس امتحانات نهم ودوازدهم رو برگزار کنید بقیه هم غیرحضوری باشه اگه واقعا جون ما براتون مهم هست
    • IR ۱۱:۳۷ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
      4 0
      پاسخ
      اگر راست می گویید به بچه ها اول واکسن کرونا بزنید بعد امتحان حضوری اول سال تحصیلی هم یک هزینه ای بگیرید بعد مدرسه را حضورا کنید مشکل حل میشه وگرنه بچه های بی سواد اینها اینده سازان این کشورند
    • محمد محمودی IR ۱۱:۵۶ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
      6 0
      پاسخ
      ما چیزی یاد نگرفتیم که حضوری امتحان بدیم
    • Fxcg RO ۱۲:۱۸ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
      7 0
      پاسخ
      اصلا با حضوری شدن موافق نیستم
    • شمس IR ۱۲:۱۸ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
      4 0
      پاسخ
      ۱.من برم کرونا بگیریم کی میخواد جواب منو بده ۲.اگه ما حضوری درس خونده بودیم باید حضوری هم امتحان میدادیم حالا که انلاین درس خوندیم و به گفته خودتان تدریس انلاین جایگزین حضوری نمیشه چرا ما باید بیایم و حضوری امتحان بدیم؟ ۳.چرا باید جون خانواده هامون رو در معرض خطر بدیم؟ اولویت سلامته
    • اولیا IR ۱۲:۵۶ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
      5 1
      پاسخ
      واقعا نمی‌دونم چه فکری تو سرتون هست که هی نهایی نهایی میکنید می‌خوابد بچها رو به اجبار بکشید مدرسه به خاطر امتحان منظورتون از این کار به خطر انداختن جان بچها و خانواده هاشون هستش لطفا یکم فکر کرده تصمیم بگیرید و امتحان نهم دوازدهم رودهم مجازی برگزار کنید فک نکنم کسی فرزندش رو برا امتحان حضوری بفرسته
      • کولیوند IR ۰۰:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹
        1 0
        امتحانات غیر حضوری باشه چون استرس باعث می شه که فراموش کنند وامتحان رابد بدن من فرزندم راحضوری نمی فرستم
    • اولیا IR ۱۳:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
      5 0
      پاسخ
      اگر تنها فرزند من تو موقع امتحان سر جلسه امتحان از کسی کرونا بگیره بلایی سرش بیاد یا بیاد کرونا رو پخش کنه خونه. دیگه من مقصر رو از آموزش پرورش میدونم و دست بردار آموزش پرورش هم نمیشم.شما امسال رو چطور با سال پیش مقایسه میکنید امسال وضع کرونا خیلی زیاده و خطرناکتر از سال پیش لطفا تجدید نظر کنید
    • سیروس IR ۱۳:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
      2 1
      پاسخ
      سلام....‌‌پس چرا حق التدریس اسفند ۹۸ فروردین ۹۹و۱۵روز‌شهریور پرداخت نشد. لطفا پیگیری کنید...موفق‌باشید
    • چ IR ۱۳:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
      3 0
      پاسخ
      چرا میخاین بچه های مردم و به کشتن بدید وزیر اموزش و پرورش چرا میگه باید حضوری باشن پایه نهم و دوازدهم خرداد😡😡😡😡😡😡🤬🤬🤬🤬براشون متاسفم واقعا
    • نه به حضوری بودن امتحانات🙂🙂🙂🙂😂😂😂 IR ۱۳:۰۷ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
      5 1
      پاسخ
      نباید امتحانات حضورب باشن یکم درک کنید🥶🥶🥶🥶
    • علی IR ۱۳:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
      4 1
      پاسخ
      لطفا امتحانات دوازدهم و نهم رو مجازی کنید چون چیزی متوجه نشدیم که بریم امتحان حضوری بدیم خاهشن مجازی کنید
    • سمیه بابایی کذرجی IR ۱۳:۱۸ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
      3 0
      پاسخ
      فقط معلمین پس دانش آموزان نهایی انسان نیستن
    • مرادی NL ۱۳:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
      6 3
      پاسخ
      با سلام معلم ها و دانش آموزان باید در اولویت زدن واکسن باشند تا انشالله مدارس حضوری شوند و اولیا هم از بابت درس بچه ها خیالشون راحت بشه
    • IR ۱۳:۲۶ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
      2 0
      پاسخ
      فقط فرهنگیان کرونا میگیرند بچه های مردم نه واقعا که خداعقلتون بده
    • بانو IR ۱۳:۳۴ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
      1 0
      پاسخ
      فقط واسه دبیرا دانش اموزا ادم نیستن واکسن نزنن قرار بمیرن اونا
    • نازنین IR ۱۳:۳۴ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
      5 0
      پاسخ
      ینی جون کلاس نهمی ها براتون مهم نیست اونا چه فرقی با بقیه دارن اوناهم یه سال محازی درس خوندن مگه میشه تدریس مجازی باشه و امتحان حضوری اونم چه تدریسی معلما فیلمای تلوزیونو میفرستن تو گروه میگن بخونین خوب ما هیچی نمیفهمیم 😐اگه فقط برایه یکی از بچه هاو خانوادشون توی مدرسه اتفاقی بیوفته شما مسعولین
    • Servin IR ۱۳:۴۴ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
      3 0
      پاسخ
      واقعا نمیدونم چطور می تونید چنین تصمیماتی بگیرید ،خوبه دارین میبینید وضعیت تهران سیاه به نظر شما برای پایه نهم هدایت تحصیلی مهمتر از جونشونه
    • اولیا IR ۱۳:۴۹ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
      2 0
      پاسخ
      به جای اینکه تمام تلاشتون رو کنید که کرونا محار بشه دارین با بازگشایی مدارس وضعیت رو وخیم تر میکنید
    • مهسا IR ۱۴:۰۵ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
      8 1
      پاسخ
      ببینید این نت مزخرفی که واسه شاد تعلق دادین کار نمیکنه بعدشم باید پدر کارگر بدبخت من ماهی ۷۰ تومن برا ۶ گیگ اینترنت بده که اونم کفاف نمیده بعدم چه وضعیت قرمز باشه چه زرد چه نارنجی ما حاظر نیستیم بیایم مدرسه احتمال ۳۰ درصد گرفتنمون است از اینا گذشته شما که آموزش رو مجازی کردین امتحانات هم مجازی باشه
    • IR ۱۴:۰۵ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
      8 1
      پاسخ
      کلا کمرهمت بستن روحانی و وزیر اموزش پرورش که نسل جووون رو ازریشه خشک کنن با چه اعتمادی بچه بفرستم مدرسه امتحان بده وکرونا نگیره
    • ایمان IR ۱۴:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
      4 0
      پاسخ
      آره دیگه همه مردن تموم شدن حالا نوبت ما شده
    • IR ۱۴:۳۲ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
      3 1
      پاسخ
      معلم ها نگیرن چه اهمیت داره بچعه ها نگیرن ک خونواده ها نگیرن مهمه الان ک اینجوری به ماتوهین میکنن ماهم بلدیم
    • علیرضا IR ۱۴:۵۰ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
      5 1
      پاسخ
      اخه من نمیدونم معلما واکسن بزن مگه اونا میخوان امتحان بدن هیچکس امسال درس یاد نگرفته مخصوصا ۹ اگر ۹ رو حضوری کنین همه می افتن
    • ویدا IR ۱۴:۵۱ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
      9 1
      پاسخ
      اگر میخواهید خانواده ها عزادار بشن و افراد بیشتری بمیرند امتحانات رو حضوری کنید
    • محمد IR ۱۴:۵۳ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
      3 2
      پاسخ
      نهمین یا نسل سوختن اخه درسته ۹ حضوری بشه معلم اصلا درس درست حسابی نداده بچه وزیر هم نهم بود باز میگفت حضوری ؟ یا بچه هر مسئولی بود میگفتند حضوری؟
    • IR ۱۵:۰۳ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
      3 1
      پاسخ
      فقط معلما کرونا میگیرن؟ 🤔 اگه شما لج اینو دارید که مارو بکشونید مدرسه باشه با اینکه چیزی یاد نگرفتیم هروقت تمام دانش اموزان نهم و دوازدهم تو کل کشور واکسینه شدن مام میریم مدرسه
    • امیر IR ۱۵:۳۰ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
      1 0
      پاسخ
      ممنون از خبرگزاری مهر برای انعکاس حرف دل دانش آموزان خدا خیرتان دهد خواهشن بازهم پیگیری کنید تا به نتیجه برسد
    • راحله IR ۱۵:۳۳ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
      4 2
      پاسخ
      واقعا متاسفم برای مملکت خودم که جون دانش آموزان به اندازه ی معلمان ارزش نداره
    • حسین IR ۱۵:۵۱ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
      3 1
      پاسخ
      بابا لیگ قهرمانان به این مهمی بدونه تماشاگره نهم و دوازدهم هم غیر حضوری, باشه من خودم یازدهمم اما نگرانی, خانواده هارو درک میکنم شاید سال بعد برای ما هم افتاد شعور کجاست بابا؟
    • زهرا IR ۱۵:۵۹ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
      4 2
      پاسخ
      این حق نهمیا نیست ما چیزی یاد نگرفدیم التماس میکنم مجازی کنید تمام تلاش رو در امتحانات مجازی میکنیم خواهش میکنم کمک کنید و غیر حضوری امتحانات رو برگذار کنید.
    • ناشناس IR ۱۶:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
      3 0
      پاسخ
      میخواین مردمو به کشتن بدین 😑😪😧
    • ناشناس IR ۱۶:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
      0 0
      پاسخ
      گناه نهم و دوازدهم چیه ؟ اونا انسان نیستن؟ اونا جون ندارن؟ واقعا متاسفم براتون که فقط فکر خودتونین
    • Amirhossein IR ۱۶:۱۷ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
      0 0
      پاسخ
      کسایی که میگن به خاطر این که دانش آموزان پارسال نهم و دوازدهم حضوری امتحان دادن خب اونا اول سال اومدن مدرسه و از نصف کتاب امتحان دادن ما که نمیتونیم تاوان اونا رو پس بدیم بعدشم ما که حضوری درس نخوندیم که بخواهیم حضوری امتحان بدیم به خدا نمیشه تورو خدا یه فکری کنید الان شهر ها حتی سیاه شدن
    • ‌‌ IR ۱۶:۲۰ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
      0 0
      پاسخ
      با تدبیر خیلی از خانواده که با نفرستادن بچه‌ها به مدرسه در ابتدای سال تحصیلی و از پیشرفت کرونا در کودکان و نوجوانان این سرمایه های با ارزش جلوگیری کردن حالا هم نباید اجازه دهیم که سرمایه های با ارزشمون با سهل انگاری ..... دچار مشکل بشن چون هیچ ضمانتی برای سالم ماندن بچه ها ندارن مثل سفر های نوروزی
    • AE ۱۶:۳۲ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
      0 0
      پاسخ
      من از الان دارم فکر میکنم چطور بعد از هر امتحان به خانواده ام نزدیک نشم ولی مگه میشه🤦‍♀️ من عموم رو با کرونا از دست دادم حالش خیلی بد بود و بیمارستانا هم میگفتن تخت خالی ندارن داغ از دست دادن عزیز رو میفهمین یا اینم نمی فهمین؟ خیلی زورم میاد من که کل عید نشسته بودم خونه مبتلا بشم
    • سحر IR ۱۷:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
      0 0
      پاسخ
      متاسفم برای شما مسئولین که جون مردم رو به مسخره بازی گرفتید با این وضع‌کرونا من اصلا خانوادم نمیزارن حضور داشته باشم تو امتحان های نهایی
    • دوازدهم IR ۱۷:۲۰ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
      0 0
      پاسخ
      اقای وزیر بهتره که تو تصمیماتتون یکم فقط یکم به فکره ما باشید اخه من متوجه نمیشم برای ما اقا نمره ک کنکور مهم نیس چونکه ما با امتحان مجازی هم میتونیم تمومش کنیم اخه شما چرا انقد مثلا نگرانه مایید مثلا ها مثلا.
    • دوازدهم IR ۱۷:۲۲ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
      0 0
      پاسخ
      من هیچی بلد نیستم(: با این شاد و برنامه مضخرف تورو خدا خودتو یکم جای ما بزار اقای وزیره محترم فقط یکم جای ما بزار
    • رویا AE ۱۸:۱۷ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
      0 0
      پاسخ
      اگر به الویت باشه بازنشسته ها و سن بالاها الان از همه تو الویت ترن بعدشم سربازها..... معلم ها تو خونه میشینن ی درس هم میدن اونجاها دو قورت و نیمشونم همیشه باقیه. مگه بقیه کارمندان دولت سرکار نمیرن مگه حضوری نیستن؟ اتفاقا باید اونها اول تو الویت باشن تا معلم ها.... معلم ها کرونا نگیرن یهو
    • IR ۱۸:۲۰ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
      0 0
      پاسخ
      سلام اگه جون دانش اموز براتون مهم نیست حداقل به فکر معلم باشید که سرپرست خانواده هستن وشما که در کل سال با این درس دادن .... حداقل ی خاطره خوب به جابذارین
    • IR ۱۸:۴۸ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
      0 0
      پاسخ
      هفتم حضوری؟
    • دوازدهمی RO ۱۸:۴۹ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
      0 0
      پاسخ
      خدایی ی بچه دبیرستانی رو ببرن تصمیم‌گیری کنه بهتر میدونه ک نباید توی این شرایط مدارس باز شن هم از نظر کرونا و هم اینکه بچه ها بسیار ضعیف هستن و اصلا امادگی امتحانات حضوری رو ندارند
    • A S T O R IR ۱۹:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
      0 0
      پاسخ
      واقعا برای خودم متاسفم ک دیگه هیچ علاقه ای به درس ندارم بعد کرونا. ب قران بچه درسخون مدرسه بودم که زیر نمره 20 و 19 نمیگرفتم امتحانا رو. ولی الان چی؟ واقعا ضربه شدیدی کرونا بهم وارد کرد، الان کلاس نهمم و هیچ علاقه ای به خوندن برای آزمون های ورودی مدارس سمپاد و نمونه دولتی ندارم. کلا دیگه نابودم
    • IR ۱۹:۲۶ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
      0 0
      پاسخ
      واقعااا این عدالته..عدالتتون کوووو اخههه. مگه ما حضوری درس خوندیم که امتحان حضوری بدیم... لطفا یکم به فکر ما باشین وااقعا این چه وضعشه..
    • ناشناس IR ۲۰:۴۰ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
      0 0
      پاسخ
      طوری صحبت میکنید که انگار از این وضعیت بی خبرید؟ از طرفی منع تردد شبانه و تعطیلی اصناف و... برای مردم اعمال میشه از طرف دیگه میگین به علت تضییع نشدن حقوق افراد امتحانات نهایی و... حضوری باید باشه؟شما به فکر سلامتی مردم هستین یا چیز دیگه؟! کدومتون حاضرید خدای نکرده اگر فردی کرونا گرفت به گردن بگیرید؟
    • ناشناس IR ۲۱:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
      0 0
      پاسخ
      ولا ب خدا به نفع کلاس نهم و دوازدهم پارسال شد چون اونا۷۵درصد به بالا درسهاشون حضوری تدریس شده بود ولی ما از همون اول غیر حضوری بودیم واقعا الانم انصاف نیست که حضــوری بــاشـه
    • AE ۲۱:۳۷ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
      0 0
      پاسخ
      اگر دانش آموزا خدایی نکرده اتفاقی براشون بیفته چجوری جواب خدا رو میدین جواب خانواده هاشونو چی میدین یعنی درس و امتحان مهمتر از جون بچه هاست؟ واقعا که خدا عقلتون بده😏
    • IR ۲۱:۴۶ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
      1 0
      پاسخ
      😐💔 نه خیلی امسال درس هارو یاد گرفتیم هی استرس و اضطراب امتحان کوفتی رو هم بدین بهمون
    • IR ۲۲:۴۸ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
      0 0
      پاسخ
      سلام لطفا امتحانات پایه نهم رو مجازی کنید واقعا دروس پایه نهم خیلی سخته و هیچ چیز متوجه نشدیم
    • IR ۲۲:۵۲ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
      0 0
      پاسخ
      خیلی ها هستند که توی خانواده و یا بستگانشون افراد معلول دارن مثل خودم که هم برادرم و هم پسر عمه ام معلولیت داره لطفا امتحانات پایه نهم رو غیر حضوری کنید لطفا
    • دوازدهم GB ۰۲:۱۵ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹
      0 0
      پاسخ
      با این اوضاع و احوال و مرگو میر و وضعیت سیاه و بحرانی و ترس اور ینی واقعا ستاد ملی مباااارزهههه با کرونا میخواد مجوز برگزاری امتحانات رو به صورت حضوری بده؟دارن شوخی میکنن با ما؟اگه شوخیه اصلا خنده دار نیست
    • ناشناس IR ۱۰:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹
      0 0
      پاسخ
      چه جالب ! چون حق کسی پایمال نشه باید حضوری امتحان بدیم ! واقعا جالبه آقای وزیر حق همین سلامتی هستش که دارین میگیرینش تورو خدا برین و یک ساعت وقت بگذارین و کمی تاریخ رو مطالعه کنید ببینید یک انتخاب اشتباه میتونه چطوری یک ملت رو نابود کنه انتخاب اشتباه نکنید لطفا آینده ی خانواده ها رو تباه نکنین
    • IR ۱۸:۴۵ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹
      0 0
      پاسخ
      سلام، اولاز اینکه من یک دانش آموز نهم هستم و الان که شرایط کرونایی به وجود اومده اینکه درست امتحان های نهم و دوازدهم حضوری و سایر پایه ها مجازی واقعا که ناحقی هست.
    • فاطی IR ۰۲:۴۲ - ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
      0 0
      پاسخ
      سلام خواهشا خواهشا اچر این نظرو میخونید امتحانا رو غیر حضوری کنید ما بخدا تو خونه انلاین هیچی اه منلا یاد نگرفتیم غیر حضوری کنید خیلی نامردیه که بریم مدرسه کرونا بگیریم به قول چندتایی ما از سال 98 تا حالا که کرونا اومده انلاینیم بریم اونجا ازمون حضوری بدیم اگر راست میگفتین نمیزاشتین کرونا بیاد خدا ا
    • IR ۰۷:۱۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۲
      4 0
      پاسخ
      برید بمیرید ما چکار واکسن داریم چی تو واکسن کردید که اصرار دارید همه تزریق کنند؟ میخواهید نسل ایرانیان رو منقرض کنید ؟
    • IR ۱۲:۰۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۸
      0 0
      پاسخ
      اگر واکسن به دانش اموزان بزنند ماهم حضوری امتحان میدهیم اقای فلان شما خودت واکسن زدی نفست از جای گرم میاد میگی حضوری باید امتحان بدن

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