کرونا ۷۵۰ بیمار را در اردبیل راهی بیمارستان کرد/فوت ۳۳ بیمار

شهرام حبیب‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر برگزاری هرگونه دورهمی خانوادگی را منشأ اصلی افزایش ابتلاء به کرونا در خانواده‌ها عنوان و اظهار کرد: ویروس کرونا در تجمعات و در صورت عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی به راحتی شیوع پیدا می‌کند و ضروری است خانواده‌ها در این ایام از برگزاری هرگونه مراسم افطاری و عزاداری یا مهمانی‌های خانوادگی اجتناب کنند.

وی تصریح کرد: هم اکنون با اعمال محدودیت‌های کرونایی در سطح شهر شاهد رفت و آمد مردم با خودرو و به صورت پیاده در شهر هستیم در صورتی که هدف اصلی اعمال این محدودیت‌ها در خانه ماندن مردم و رعایت پروتکل‌های بهداشتی است و در صورتی که مردم به محدودیت‌ها توجهی نکنند در هفته‌های بعدی نیز شیوع گسترده‌ای از ویروس کرونا را در استان اردبیل شاهد خواهیم بود به طوری که هیچ خانواده‌ای از مبتلا شدن به این ویروس در امان نخواهد بود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ادامه داد: در این روزها که شاهد اعمال محدودیت‌های کرونایی در سطح شهر هستیم بهتر است مردم فقط برای انجام کارهای ضروری از منزل خارج شده و مشاغل گروه ۱ نیز با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی به فعالیت خود ادامه دهند و افراد سالمند و دارای بیماری زمینه‌ای و زنان باردار نیز از حضور در هرگونه تجمع اجتناب کنند زیرا این افراد بیش از سایر گروه‌های سنی در معرض ابتلاء به بیماری کرونا قرار دارند.

وی گفت: متأسفانه آمار بالای بستری‌های روزانه همچنان ادامه دارد و این امر نشان از جریان داشتن خطرناک شیوع این ویروس در بین افراد جامعه است و تاکنون موفق به کاهش یا قطع این زنجیره در استان نبوده‌ایم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ظرفیت بستری بیماران در بخش مراقبت‌های ویژه را تکمیل شده اعلام کرد و افزود: از زمان افزایش شیوع این بیماری تعداد تخت‌های بخش مراقبت‌های ویژه افزایش یافته ولی با این وجود با توجه به شیوع گسترده این بیماری این بخش‌ها پاسخگوی تعداد بالای بیماران بدحال نیست.

۵۴۸ بیمار کرونایی با حال عمومی مناسب مرخص شدند

حبیب زاده با اشاره به اینکه در هفته گذشته شاهد بستری ۷۵۰ بیمار کرونایی در بیمارستان‌های استان بوده‌ایم، گفت: علت افزایش قابل توجه تعداد بستری‌ها تأخیر در مراجعه بیماران به مراکز درمانی استان اردبیل است و در صورت ادامه این روند رشد قابل ملاحظه‌ای را در آمار بیماران بد حال و فوتی خواهیم داشت.

وی به آمار فوتی‌های ناشی از کرونا در هفته گذشته نیز اشاره کرد و افزود: متأسفانه شاهد فوت ۳ نفر دیگر از هم استانی‌ها در ۲۴ ساعته گذشته بودیم که با احتساب آمار فوتی‌های هفته گذشته تعداد جان باختگان ناشی از کرونا در استان اردبیل به ۳۳ نفر می‌رسد.

حبیب‌زاده ضمن ابراز همدردی و تسلیت به خانواده‌های داغدار بیماران کرونایی از آنان خواست از تجمع در آرامستان‌های استان و برگزاری هرگونه مراسم ختم خودداری کرده و با مشارکت در کارهای خیرخواهانه و قرائت فاتحه روح آن عزیزان را شاد کنند.

وی تصریح کرد: در هفته گذشته آمار بستری‌های ICU و مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های استان روند افزایشی داشته و از میانگین ۶۰ نفر بیمار به ۸۰ بیمار افزایش یافته و بیش از ۵۴۸ بیمار بهبود یافته نیز با حال عمومی مناسب از بیمارستان‌ها مرخص شدند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان از شهروندان خواست ضمن رعایت کامل محدودیت‌ها و پروتکل‌های بهداشتی بیماری کرونا پزشکان و پرستاران را در این ایام سخت یاری کنند تا از فشار کاری کادر درمان استان اردبیل کاسته شود.

بیمارستان‌های استان اردبیل در حال تکمیل ظرفیت کامل است

حبیب زاده به تشریح آمار مبتلایان به این ویروس در ۲۴ ساعت گذشته در استان پرداخت و اظهار کرد: در این مدت ۱۲۱ بیمار جدید مبتلا به کرونا در بیمارستان‌های اردبیل بستری شده و ۱۰۴ نفر نیز با بهبودی نسبی مرخص شدند.

وی از بستری ۷۹ بیمار بدحال در بخش‌های مراقبت‌های ویژه خبر داد و گفت: در شبانه روز گذشته ۳ مورد فوتی در استان ثبت شده است و بزرگترین نگرانی ما در حال حاضر احتمال افزایش میزان بستری‌ها و فوتی‌های کرونایی در روزهای آینده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل ادامه داد: هم اکنون شهرستان‌های اردبیل، نمین، پارس آباد، مشگین شهر، خلخال، سرعین، بیله سوار و گرمی در وضعیت قرمز و شهرستان‌های نیر، کوثر و اصلاندوز در وضعیت نارنجی قرار دارند.