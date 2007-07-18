محمدمهدی دادگو درباره روند تولید "نشانی" به خبرنگار مهر گفت: "تست گریم بازیگران تا فردا به اتمام می رسد و در چند روز آینده تمرین بازیگران آغاز می شود. بر اساس برنامه از هفته آینده فیلم در زندان قصر تهران کلید می خورد و سپس به لوکیشن های انزلی، رشت، لاهیجان، سیاهکل و دیلمان خواهیم رفت."



فیلمنامه "نشانی" را محمدعلی طالبی نوشته و حسن پور آن را بازنویسی کرده است. داستان فیلم درباره نوجوانی است که در یک دبیرستان شبانه روزی درس می خواند و متوجه می شود می تواند به پدرش دسترسی داشته باشد. او راه بسیار دشواری برای رسیدن به پدرش انتخاب می کند.



رضا عطاران و مرضیه بردبار بازیگران حرفه ای فیلم هستند و محمدعلی صادق حسنی، اردشیر وزیری، امید رجب پور، آرش نیک سیرت، ریحانه رنجبر و صادق جلالی به عنوان بازیگران محلی دیگر نقش های "نشانی" را بر عهده می گیرند.



نادر معصومی مدیر فیلمبرداری، علی مربی طراح صحنه و لباس، محمدرضا قومی طراح چهره پردازی، فرخ روح افزا مدیر تدارکات، شهریار شهباززاده مدیر تولید، جهانگیر میرشکاری صدابردار و مهدی قپانی دستیار اول کارگردان و برنامه ریز و دادگو تهیه‌کننده "نشانی" هستند.