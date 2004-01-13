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۲۳ دی ۱۳۸۲، ۱۸:۴۱

منابع بيمارستاني اعلام كردند:

قتل دو پليس عراق در شهر موصل

منابع پليس عراق در شهر موصل امروز اعلام كردند كه دو پليس محلي عراق به ضرب گلوله مهاجمان مسلح كشته شدند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، يكي از افسران پليس عراق در اين باره گفت: چند مهاجم ناشناس با استفاده از يك خودرو چندين عضو پليس محلي عراق در منطقه التحرير در شمال شهر موصل مورد هدف قرار دادند كه يكي از ايشان بلافاصله كشته شد و شخص ديگر به دليل شدت جراحات در بيمارستان شهر موصل درگذشت.
گفتني است روز گذشته نيز يك پليس عراقي از سوي مهاجمان ناشناس به قتل رسيد و سلاحش ربوده شد.
هنوز شخص يا گروهي مسئوليت اين اقدام را برعهده نگرفته است.

 

کد مطلب 51903

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