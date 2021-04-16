به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدرضا ناصری در پیام جمعه این هفته با اظهار امیدواری نسبت به رفع گرفتاری‌های مسلمین به ویژه بیماری مهلک کرونا و پایان آن در کشور ما و همه کشورهای جهان به برکت ماه مبارک رمضان اظهار داشت: به دلیل هجوم بیش از حد این ویروس همه چیز از جمله نمازهای جمعه تعطیل شده که امیدواریم شرایط به حالت عادی بازگردد.

وی با اشاره به آیه ای از سوره احزاب که می‌فرماید: یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقولوا قَولًا سَدیدًا افزود: این آیه تقوا و سفارش به تقوا را به مسلمین آموزش می‌دهد و تاکید دارد که خود را در مسیر اطاعت خدا قرار دهیم که یکی از انگیزه‌ها و فلسفه روزه نیز همین حصول تقواست.

ناصری عنوان کرد: در روزه داری بسیاری از امور از جمله گرسنگی، تشنگی، جلوگیری از تخطی دست و گوش و چشم و اندیشه را تمرین می‌کنیم و در اثر این خودنگهداری روزه به مدت یک ماه، یک اراده قوی در انسان ایجاد می‌شود که حاصل آن می‌تواند ایجاد تقوا در انسان باشد.

امام جمعه یزد با اشاره به اینکه رمضان ماه آشنایی و دوستی با خدا و ماه ترک معصیت‌ها و ماه التجا به درگاه خداست، بیان کرد: باید به واسطه استغفار، دعا و تلاوت قرآن توبه کرده و درجات قرب خود را افزایش دهیم و با گشایش کار مردم و رسیدگی به ایتام، راه برکت و عنایت خداوند متعال را در زندگی خود باز کنیم.

قرآن محور زندگی مومنان در ماه مبارک رمضان باشد

ناصری با تاکید بر اینکه رمضان ماه بهار قرآن است و قرآن باید سبک و محور زندگی ما باشد، افزود: تربیت قرآنی فرزندان، نماز اول وقت و استغفار و اطاعت خدا را فراموش نکنید و آداب مهمانی خدا را حفظ کنید و ادب اقتضا می‌کند که در محضر خدا معصیت نکنیم و به روزه‌داری مقید باشیم و به بهانه کرونا خود را از فیض روزه‌داری محروم نکنیم و افرادی هم که نمی‌توانند روزه بگیرند، حرمت رمضان را حفظ کنند و در ملأ عام روزه خواری نکنند.

وی با اشاره به اینکه این آیه سوره احزاب همچنین ما را به قول سدید سفارش می‌کند، یادآور شد: قرآن توصیه می کند که حرف حقیقت، محکم و قوی بزنیم و اگر تقوا پیشه کنیم و حقیقت را بگوییم و باعث گمراهی مردم نباشیم، به توصیه خدا و پیامبر خدا عمل کرده‌ایم.

ناصری با اشاره به اینکه در آستانه انتخابات قرار گرفته‌ایم، ادامه داد: باید حرف‌های محکم و پایدار بزنیم و از سخنانی که مردم را به بیراهه می‌کشد، خودداری کنیم.

وی با اشاره به آیه دیگری از قرآن کریم که می فرماید: وَ أَطیعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لا تَنازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَ تَذْهَبَ ریحُکُمْ وَ اصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرینَ اظهار داشت: خداوند متعال بندگان خود را به یگانگی و محبت و رسیدگی به یکدیگر دعوت کرده بنابراین نباید برای ریاست و مسائل دنیایی با یکدیگر دعوا کنیم زیرا به تعبیر قرآن، هیمنه شما شکسته می‌شود.

ناصری با اشاره به اینکه امام راحل نیز می فرمودند که من از آمریکا و دشمنان و تهدیدهای نظامی آنها نمی‌ترسم بلکه از این می ترسم که بین مردم اختلاف بیفتد، افزود: منشأ اختلافات هوای نفس، خودخواهی و دنیاطلبی است که باید از آن اجتناب کنیم.

کشور ایران به پشتوانه مقاومت ملت زیر بار تهدیدهای آمریکا نمی‌رود

امام جمعه یزد در بخش دیگری از سخنان خود در مورد برجام بیان کرد: مقام معظم رهبری نیز فرمودند که موضع جمهوری اسلامی، موضوع عاقلانه و عادلانه‌ای است زیرا ما مدت‌ها زمان گذاشتیم و موافقت همه را جلب کردیم و حال، آمریکا حرکت‌هایی کرد که نه تنها خلاف قرارداد بود بلکه شرایط را دشوارتر کرد تا از این طریق بتواند ایران را تحت سیطره خود قرار دهد.

وی ادامه داد: ایران مانند عربستان نیست که مطیع و برده آمریکایی‌ها باشد و به دستور آنها دست به هر کاری بزند بلکه در مقابل حرکت آمریکا، اجرای برخی تعهدات خود را ادامه نداد و اکنون نکته اینجاست که با توجه به عهدشکنی آمریکا، آنها اگر می‌خواهند برجام اجرا شود، باید موانع را بردارند و به تعهدات خود بازگردند اما نمی‌پذیرند و باز هم می‌خواهند که ایران در اجرای تعهدات پیش‌قدم باشد.

ناصری تصریح کرد: آمریکا اکنون از موضع قدرت صحبت می‌کند و حتی در پیشنهاد مذاکره نیز از ابزار تهدید استفاده می‌کند اما بداند که ایران مرعوب این تهدیدها نمی‌شود زیرا می‌دانیم که آمریکا هرگز به تعهدات خود عمل نمی‌کند.

امام جمعه یزد عنوان کرد: ایران اکنون در شرایط متفاوتی قرار دارد و به پشتوانه اراده و مقاومت مردم، دست از آمریکا شسته و وارد قرارداد با سایر کشورها شده و به مناسبات جهانی خود ادامه می‌دهد.

وی تاکید کرد: البته مشکلاتی داریم از جمله ضعف مدیریت اما باید جهادی و با اراده عمل کنیم تا این مشکلات نیز حل شود.

ناصری تصریح کرد: ملت ایران به خاطر پول و کسب رضایت آمریکا، عزت و شرف و روح انقلاب و خون شهدای خود را از بین نمی برد و سیاستمداران نیز مراقب باشند و عزت و استقلال ایران را مدنظر داشته باشند و بهانه ها و وعده‌های آمریکا را نپذیرند.

حرکت‌های رو به جلو و پیشرفت ایران نباید به بهانه مذاکره متوقف شود

وی بیان کرد: حرکت رو به جلوی ما هرگز نباید متوقف شود و باید با قدرت در مسیر توسعه علم و پیشرفت کشور قدم برداریم و با پشت گرمی به وعده‌های آمریکا، پیشرفت کشور را متوقف نکنیم.

امام جمعه یزد در بخش دیگری از سخنان خود در مورد انتخابات نیز اظهار داشت: افرادی که می خواهند وارد رقابت انتخاباتی شوند، شأن خود را بشناسند و توانایی‌های خود را بسنجند و فقط به گفته‌های اطرافیان چشم ندوزند.

وی تاکید کرد: افراد اگر برنامه دارند اما توانایی اجرای آن را ندارند، برنامه های خود را به دولت آینده بدهند و دست به دست هم بدهید تا کشور پیشرفت کند.

ناصری از مردم نیز خواست تا بصیرت داشته باشند و توطئه های دشمن را تشخیص دهند و فریب برنامه‌هایی که دشمن در فضای مجازی آن را اجرا می‌کند، نخورند و بدانید که دشمن با دروغ و شایعه به دنبال تضعیف دین و انقلاب و رهبری است و هدف اصلی آن مأیوس کردن مردم است.

مردم فریب بازی‌های دشمن در فضای مجازی را نخورند

وی تصریح کرد: این توطئه ها جدی است و مردم باید مراقب باشند و فریب این توطئه ها را نخورند و در این ایام رمضان که در آستانه انتخابات نیز قرار داریم، از غیبت و تهمت به افراد بپرهیزند و حرمت روزه خود را نگه دارند.

ناصری اظهار داشت: جامعه نباید دچار تزلزل و دو دستگی شود و در همه شرایط باید وحدت و همبستگی خود را حفظ کنیم.

امام جمعه یزد همچنین با اشاره به توطئه هایی که صهیونیست‌ها انجام می‌دهند، تاکید کرد: از مسئولان امنیتی می خواهیم که به این حرکتهای صهیونیست‌ها پاسخ دهند و در مقابل مسائلی که در فضای مجازی مطرح می‌شود، پاسخ شفاف داشته باشند.

حفظ سلامت و رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی وظیفه شرعی است

وی در بخش دیگری از سخنان خود از کادر پزشکی و درمان نیز قدردانی کرد و گفت: ما نیز باید وظیفه شرعی خود که حفظ سلامت و رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی است را به جا آوریم.

ناصری ادامه اد: باید پایداری و مقاومت در برابر دشمن داشته باشیم و ایران قوی سرلوحه حرکت جوانان و مجاهدان ما باشد و با مواسات و همدلی یکدیگر را در داشتن ایرانی قوی همراهی کنیم و زمینه ساز ظهور حضرت مهدی (عج) باشیم.