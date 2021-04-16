آمارهای دلهره آور کرونا در ایلام/ثبت۳۲مورد فوتی در کمتر از یک ماه

به گزارش خبرنگار مهر، جمیل صادقی فر ظهر جمعه در کارگروه رسانه‌ای کرونا در بستر فضای مجازی اظهار کرد: بزرگترین معضلی که در استان ایلام وجود دارد، عدم توفیق در کاهش آمار ابتلا به بیماری کرونا است.

وی افزود: روز به روز بر تعداد مبتلایان کرونا افزوده می‌شود و بر این اساس هدف همه مداخلات باید کاهش ابتلا باشد.

وی با اشاره به اینکه کاهش ابتلا به کرونا در استان هم راه دارد، افزود: کاهش تجمعات مثل مراسمات عروسی و عزا، کاهش حضور در اماکن غیرضرور مثل بانک‌ها و دفاتر پیشخوان، کاهش ترددهای غیرضروری، کاهش و یا حذف دورهمی های خانوادگی، افزایش استفاده از ماسک به بالاتر از ۹۰ درصد، رعایت فاصله یک و نیم متری در جاهایی مثل صف نان و … این کارها را برای دو هفته در استان باید انجام شود.

صادقی فر اظهار کرد: پویش‌های نه به تجمعات، نه به عروسی‌ها، نه به مراسم ختم و …در استان باید راه اندازی شود، دو هفته زمان طلایی در اختیار داریم که باید نگذاریم اوضاع از کنترل خارج شود.

وی افزود: امروز پنج مورد فوتی ناشی از کرونا در استان ثبت شده و این یعنی شروع یک مصیبت دیگر، نکته مهم این است که اگر افرادی به هر دلیل علامت دار شدند، حتی یک سرفه، آبریزش بینی، بدن درد، سردرد و … سریع و بدون فوت وقت مراقبت‌های سرپایی را آغاز کنند.

معاون علوم پزشکی ایلام بیان کرد: همچنین این افراد به مراکز منتخب کووید ۱۹ در حوزه بهداشت در سراسر استان مراجعه کنند و با گرفتن دارو، تغذیه مناسب و استراحت هم بیماری را به دیگران و به اطرافیان و عزیزان منتقل نکنند و هم به گونه‌ای خود مراقبتی داشته باشند که پایشان به بیمارستان و بستری شدن باز نشود.

آمارهای بسیار خطرناک و دلهره آور کرونا در ایلام

وی در مورد آمارهای بسیار خطرناک و دلهره آور فروردین در مورد کرونا در استان نیز اظهار کرد: تعداد مبتلایان کرونا در استان در هفته اول فرودین ۶۲۱ نفر، در هفته دوم یک هزار و ۲۷۸ نفر، در هفته سوم ۲ هزار و ۲۳۶ نفر و در هفته چهارم تا به این لحظه یک هزار و ۶۷۰ نفر بوده است.

صادقی فر تصریح کرد: آمار بستری‌های کرونا در استان در هفته اول فروردین ۱۲۲ نفر، در هفته دوم ۲۰۳ نفر یعنی حدوداً دو برابر و در هفته سوم ۳۵۰ نفر و بازهم حدوداً دو برابر و در هفته چهارم تاکنون ۴۴۴ نفر بوده است.

وی افزود: بستری‌های کرونا در استان طی فروردین ۱۴۰۰ به تنهایی بیش از دو برابر کل بستری شدگان کرونا یی در سه ماهه آخر سال ۱۳۹۹ است.

معاون علوم پزشکی ایلام اضافه کرد: فوتی‌های ناشی از کرونا در استان هم بسیار نگران کننده دنبال می‌شود، هفته اول فروردین ماه چهار نفر، هفته دوم چهار نفر، هفته سوم چهار نفر و هفته چهارم تا الان نسبت به هفته سوم نزدیک به چهار برابر شده و ۱۹ مورد فوتی ثبت شده است.

وی گفت: ۳۲ فوتی ناشی از کرونا در استان ایلام در کمتر از یک ماه در استان ثبت شده در حالی که در سه ماه آخر زمستان ۱۳۹۹ تنها ۲۲ مورد فوتی ثبت شده بود.

صادقی فر اضافه کرد: در مورد مبتلایان هم باید گفت که تعداد مبتلایان در فروردین امسال به تنهایی بیش از مجموع کل مبتلایان در ماه‌های آذر، دی، بهمن و اسفند ۱۳۹۹ است.