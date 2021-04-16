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۲۷ فروردین ۱۴۰۰، ۱۴:۴۲

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

ثبت نام فاقدین شناسنامه در سیستان و بلوچستان ادامه دارد

ثبت نام فاقدین شناسنامه در سیستان و بلوچستان ادامه دارد

زاهدان - مدیر کل ثبت احوال سیستان و بلوچستان گفت: عملیات ثبت نام فاقدین شناسنامه در آذر ماه سال گذشته آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

رضا راحت دهمرده در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: یکی از مشکلاتی که ثبت احوال با آنها روبرو است بحث فاقدین شناسنامه با موضوع فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی است.

مدیر کل ثبت احوال سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه بیشتر فاقدین شناسنامه در مناطق مرزی ساکن هستند، افزود: بر اساس شیوه نامه ابلاغی مقرر شده تا این افراد هم شناسنامه دار شوند.

وی با اشاره به اینکه فاقدین شناسنامه باید مدارک هویتی خود را در سامانه اداره کل اتباع خارجی بارگذاری کنند، گفت: مدارک بارگذاری شده از نهادهای امنیتی و انتظامی استعلام می‌شود و در این راستا روزانه ۳۰ مورد استعلام انجام می‌شود.

راحت دهمرده تصریح کرد: پیشنهاد می‌شود تا افراد اینگونه ازدواج‌ها را به صورت قانونی انجام دهند تا برای صدور شناسنامه برای فرزندان شأن مانعی ایجاد نشود.

کد مطلب 5190377

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    نظرات

    • سید IR ۰۳:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۳
      5 1
      پاسخ
      بیشتر شهر های کشور برای فرزندان مادر ایرانی شناسنامه صادر کردن و تحویل دادن ولی تا ب حالا هیچ شناسنامی برای فرزندان مادر ایرانی در زاهدان صادر نشده. واقعا جای تاسف داره برای مسئولین زاهدان خدا یاخودت کمک کن...

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