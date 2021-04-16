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۲۷ فروردین ۱۴۰۰، ۱۶:۳۰

سخنگوی جنبش حماس:

تجاوزات علیه مسجدالاقصی خیزش سراسری فلسطینیان را به دنبال دارد

تجاوزات علیه مسجدالاقصی خیزش سراسری فلسطینیان را به دنبال دارد

سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی حماس تأکید کرد: تجاوزات علیه مسجدالاقصی موجب خیزش سراسری فلسطینیان خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، «عبداللطیف القانوع» سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی «حماس» اقدامات تجاوزکارانه اخیر رژیم صهیونیستی علیه مسجدالاقصی را به شدت محکوم کرد.

بر اساس این گزارش، القانوع در سخنانی یادآور شد: ادامه این جنایات و تجاوزات، جرقه خیزش سراسری فلسطینیان علیه اشغالگران و طرح‌های شوم آنان علیه مسجد الاقصی را خواهد زد.

عبداللطیف قانوع عموم فلسطینیان را به حضور گسترده در مسجد الاقصی به ویژه در ماه مبارک رمضان برای دفاع از آن در برابر تجاوزات اشغالگران صهیونیست دعوت کرد.

قانوع اشاره کرد که تجاوزات علیه مسجد الاقصی، تلاشی نافرجام از سوی دشمن برای تحمیل سیاست‌ها و واقعیت‌های مدنظر خود بر این مسجد خواهد بود.

پیش از این، «نبیل ابوردینه» سخنگوی تشکیلات خودگردان فلسطین در اظهاراتی، تشدید اقدامات خصمانه صهیونیست‌ها علیه مسجدالاقصی و دیگر مقدسات در اراضی اشغالی را به شدت محکوم کرده بود.

وی خواستار اقدام جامعه جهانی برای متوقف کردن تجاوزات رژیم صهیونیستی به مقدسات فلسطینیان شد. این مقام فلسطینی تأکید کرده بود: اقدامات نژادپرستانه تل آویو علیه مقدسات فلسطینیان با تمامی قوانین حقوق بشری در تعارض است.

کد مطلب 5190447

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