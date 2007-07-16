به گزارش خبرگزاری مهر، دراین بازدید" لیوکی" به همراه نایب رئیس اجرایی کمیته برگزارکننده بازیهای المپیک و شهردارپکن علاوه بربازدید ازبخش های مختلف پارک المپیک، ازیک نیروگاه برق جهت بازیافت آب های هدررفته دیدن کردند.
"لیوکی" یاد آورشد: ما باید مفاهیم بازی های المپیک سبز را درنظرمردم حفظ کنیم و درجهت بهبود کیفیت هوا، بازیافت آب های رودخانه ها، ایجاد فضای سبز و زیبا سازی شهرگام برداریم.
وی مردم پکن را به تلاش مضاعف به منظوردستیابی به این اهداف و برجای گذاشتن یک میراث محیط زیستی دلپذیر درشهرپکن برای تماشاگران المپیک و توریست های سراسرجهان تشویق کرد.
رئیس برگزاری بازیهای المپیک:
باید محیط زیستی با نشاط را برای بازیهای المپیک پکن فراهم کنیم
رئیس کمیته برگزار کننده بازیهای المپیک پکن هنگام بازدید از پارک المپیک این شهر گفت: باید محیط زیستی با نشاط برای تماشاگران در کنار مسابقاتی درجه یک برای ورزشکاران در بازیهای المپیک فراهم کنیم.
به گزارش خبرگزاری مهر، دراین بازدید" لیوکی" به همراه نایب رئیس اجرایی کمیته برگزارکننده بازیهای المپیک و شهردارپکن علاوه بربازدید ازبخش های مختلف پارک المپیک، ازیک نیروگاه برق جهت بازیافت آب های هدررفته دیدن کردند.
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