باید محیط زیستی با نشاط را برای بازیهای المپیک پکن فراهم کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، دراین بازدید" لیوکی" به همراه نایب رئیس اجرایی کمیته برگزارکننده بازیهای المپیک و شهردارپکن علاوه بربازدید ازبخش های مختلف پارک المپیک، ازیک نیروگاه برق جهت بازیافت آب های هدررفته دیدن کردند.



"لیوکی" یاد آورشد: ما باید مفاهیم بازی های المپیک سبز را درنظرمردم حفظ کنیم و درجهت بهبود کیفیت هوا، بازیافت آب های رودخانه ها، ایجاد فضای سبز و زیبا سازی شهرگام برداریم.



وی مردم پکن را به تلاش مضاعف به منظوردستیابی به این اهداف و برجای گذاشتن یک میراث محیط زیستی دلپذیر درشهرپکن برای تماشاگران المپیک و توریست های سراسرجهان تشویق کرد.