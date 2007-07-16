معاون متکی بر تقویت روابط تهران- صنعا تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، "محمد رضا باقری" به هنگام ورود به شهر "صنعا" پایتخت یمن در گفتگو با خبرگزاری رسمی این کشور (سبا) اظهار داشت که وی حامل پیام پاسخ "محمود احمدی نژاد" رئیس جمهوری اسلامی ایران برای "علی عبدالله صالح" رئیس جمهوری یمن درباره روابط دوجانبه میان دو کشور دوست و راههای تقویت و توسعه آن در زمینه های مختلف است.

برپایه این گزارش، معاون وزیر امورخارجه ایران همچنین از تلاش های صورت گرفته برای پایان دادن به حوادث فتنه انگیز در برخی مناطق استان صعده و تلاش های کشور قطر در این زمینه ستایش کرد و آمادگی تهران را برای ارایه هرگونه کمکی در این زمینه ابراز داشت.

باقری همچنین از مواضع جمهوری یمن در حمایت از حقوق ایران در دستیابی به فناوری هسته ای برای اهداف صلح آمیز تقدیر کرد.

برپایه این گزارش، رئیس جمهوری ایران اوایل ماه مارس گذشته پیام کتبی عبدالله صالح درباره روابط برادرانه میان دو کشور دوست و راههای تقویت آن و نیز اهمیت همکاری میان کشورهای منطقه برای حل مسائل منطقه ای و بین المللی و تلاش برای وحدت صفوف امت اسلامی به منظور رویارویی با چالش های تهدید کننده امت اسلامی را دریافت کرد.