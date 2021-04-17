طومار رنج در شرق اصفهان

خبرگزاری مهر - گروهاستانها – مریم یاوری: زنجیر درد و رنج در شرق اصفهان هر روز حلقه جدیدی را به خود اضافه میکند، عدم تأمین حق آبه و در نهایت از بین رفتن کشاورزی و از کار افتادن تراکتورها از یک سو، شیوع بیماریهای پوستی همچون سالک از سوی دیگر و افزایش بیکاری و آسیبهای اجتماعی روی دیگری از درد مردمان خونگرم کویر را نشان میدهد و این روزها نامهربانیها با مردمان این خطه دامهایشان به عنوان تنها داراییشان را نشانه رفته است.
کمبود نهاده و توزیع نهادههای آلوده دردی است که حدود سه ماه است مردمان شرق اصفهان را درگیر کرده و برخی از مسئولان با تکذیب این امر از بار مسئولیت شانه خالی میکنند و برخی دیگر توپ بی مسئولیتیشان را در زمین دیگری میاندازند.
۱۵ رأس دام در یک شب تلف شد
یکی از دامداران نصرآباد که بیشترین تلفات را در بین دامداران این منطقه داشته است به خبرنگار مهر میگوید: یک شبه ۱۵ رأس دام من با مصرف خوراکی که از شرکت تعاونی عشایر دریافت کرده بودم تلف شد.
محمد کوهگر ادامه میدهد: برخی میگویند من خوراک اضافی به دام دادهام و این در حالی است که من ۸۰ کیلوگرم خوراک را برای ۴۰۰ رأس دام استفاده کردم و این میزان اصلاً زیاد نیست.
این دامدار با بیان اینکه علاوه بر تلفات دام دیگر دامها نیز پس از استفاده از این خوراک از حالت عادی خارج شده و سرگیجه میگرفتند، اضافه میکند: پس از قطع این خوراک دیگر تلفات نداشتیم و با مشکلی مواجه نشدیم.
با گذشت یک ماه هنوز از دامپزشکی پاسخی دریافت نکردم
او با بیان اینکه موضوع را با نیروی انتظامی و دامپزشکی در میان گذاشتیم، ادامه میدهد: صورت جلسهای در این زمینه تهیه کردیم و به دامپزشکی نیز ارسال شده است اما علی رغم پیگیریهای صورت گرفته از اواخر اسفند ماه سال گذشته تاکنون هنوز پاسخی در خصوص چرایی وقوع این اتفاق دریافت نکردهایم.
افزایش ۳ برابری قیمت جو
همچنین عضو شورای شهر نصرآباد در این ارتباط با بیان اینکه دامهای ما بیشتر با جو و یونجه تغدیه میکردند و تاکنون نهادههای دامی را برای مصرف دام استفاده نکرده بودیم، به خبرنگار مهر میگوید: افزایش بیش از سه برابری قیمت جو و کمبود آن در اصفهان ما را بر آن داشت تا از نهادههایی استفاده کنیم که به اذعان بسیاری از دامداران منطقه شرق اصفهان منجر به تلف شدن دامهایمان شد.
نصرالله عرب صالحی با بیان اینکه این نهادهها از سوی شرکت عشایری جرقویه در اختیار دامداران قرار گرفت، ادامه میدهد: با مصرف این نهادهها بسیاری از دامداران از پنج تا ۱۵ رأس دامشان را از دست دادند به گونهای که برخی از دامها پس از زایمان هم تلف میشدند.
استاندار قول رسیدگی داد
او به بازدید استاندار اصفهان از عشایر منطقه جرقویه پس از این اتفاق اشاره میکند و میگوید: استاندار قول رسیدگی به این موضوع را دادند.
عرب صالحی همچنین با بیان اینکه دامداران تاکنون مراجعات زیادی به دامپزشکی برای بررسی شرایط موجود داشتهاند، اضافه میکند: هنوز پاسخ درستی در این زمینه دریافت نکردهایم و نمیدانیم علت این امر مصرف نادرست نهادهها بوده و یا درست بودن ادعای جمعی از دامداران که معتقدند در نهادههای ارائه شده از سوی شرکت عشایری اره چوب، کارتون، ماسه و اوره اضافه وجود داشته است.
او با بیان اینکه هنوز کسی در زمینه افزایش ناگهانی قیمت جو از دو هزار تومان به ۶ هزار و ۵۰۰ تومان نیز پاسخ درستی به دامداران نداده است، ابراز میکند: از سوی دیگر ما در بررسیهایی که در دیگر استانها انجام دادیم وضعیت تأمین جو برای دامداران مناسب بود اما نمیدانیم دلیل چرایی کمبود این محصول در اصفهان چیست؟.
تلف شدن دامها را به اداره مبارزه با بیماری های دام اصفهان گزارش دادم
مسئول پست دامپزشکی جرقویه سفلی نیز در این ارتباط در گفتوگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در زمینه تلف شدن تعدادی از دامهای سبک و سنگین در منطقه جرقوبه به اداره مبارزه با بیماریهای دامپزشکی استان اصفهان گزارشی ارائه شده است، اظهار میکند: این موضوع در دستور کار کارشناسان این اداره قرار دارد و نیازمند کار پیچیده کارشناسی است.
قربانعلی عرب جعفری با بیان اینکه بیش از هزار بیماری برای دام وجود دارد و نمیتوان گفت علت تلفات صورت گرفته چیست، ابراز میکند: البته باید توجه داشت که تغییر خوراک دام نیاز به تمهیدات است و دامداران در این زمینه سو مدیریت داشتهاند.
اوبا اشاره به وجود بیش از سه هزار رأس دام سنگین و ۱۰۰ هزار رأس دام سبک در منطقه شرق اصفهان ابراز میکند: بازدید از این مراکز به صورت شبانه روزی انجام میشود ضمن اینکه تعدادی از این مراکز صنعتی و تعدادی به صورت سنتی اداره میشوند و این امر نیز نیازمند ساماندهی است.
دامداران شکایتی نداشتند
عرب جعفری در ادامه با بیان اینکه دامداران این منطقه در خصوص تلفات دامهایشان طرح شکایتی نداشتند، اضافه میکند: ما این موضوع را مطرح کردیم و گویا مورد توجه قرار نگرفته است.
افزایش چشمگیر قیمت خوراک دام در نیمه دوم سال ۹۹
رئیس اداره شرکت تعاونی عشایر منطقه جرقویه نیز در این راستا با بیان اینکه در سال گذشته و سال جاری با افزایش چشمگیر قیمت جو و خوراک دام در منطقه جرقویه رو به رو شدیم، به خبرنگار مهر میگوید: جو دولتی اوایل سال ۹۹ به مبلغ یک هزار و ۴۰۰ تومان تحویل شرکت تعاونی عشایر میشد و اواسط سال ۹۹ قیمت این محصول به دو هزار و ۲۰۰ تومان افزایش یافت.
غلامرضا جهانگرد نصرآبادی با بیان اینکه در سال گذشته کمبود نهاده نیز به شدت وجود داشت، ابراز میکند: جو بومی موجود در منطقه نیز از نظر قیمت افزایش چشمگیری داشت و از هر کیلو یک هزار و ۷۰۰ تومان به کیلویی پنج هزار و ۸۰۰ تومان رسید که این افزایش افسار گسیخته قیمت در نوع خود بی سابقه بود.
او با بیان اینکه بیشتر دام منطقه جرقویه «بُز» است، ادامه میدهد: این نوع دام تعداد زیادی دارد و این در حالی است که در شمارش دام در جرقویه کم شماری هم شده است.
خوراک دام جرقویه با توجه به سرشماری سال ۸۶ تخصیص مییابد
رئیس اداره شرکت تعاونی عشایر منطقه جرقویه با بیان اینکه در حال حاضر منطقه جرقویه دارای بیش از یک هزار و ۵۰۰ خانوار است، اظهار میکند: این در حالی است که تعداد خانوار عشایر جرقویه بر اساس سرشماری سال ۸۶ و ثبت شده در سازمان ۲۱۴ خانوار است.
او با بیان اینکه پس از پیگیریهای صورت گرفته تعداد خانوارهای عشایر ثبت شده جرقویه را به ۹۸۰ خانوار رساندیم، ادامه میدهد: البته هنوز هم اطلاعات این خانوارها ثبت سیستمی نشده است.
جهانگرد نصرآبادی میافزاید: بر این اساس ارائه سهمیه نهاده، جو ودیگر خدمات به عشایر منطقه جرقویه مطابق با ثبت سیستمی و تنها برای ۲۱۴ خانوار است که این امر نیز چالشهای زیادی را به همراه داشته است.
او ادامه میدهد: هم دام و خانوار عشایر کوچرو در اداره کل عشایر استان اصفهان ثبت نشده و این در حالی است که این عشایر شامل ۷۰۰ خانوار و دارای ۱۵۰ هزار رأس دام هستند که تعداد خانوار ثبت شده ۱۰۲ خانوار است.
رئیس اداره شرکت تعاونی عشایر منطقه جرقویه با بیان اینکه سرشماری عشایر هر ۱۰ سال انجام میشود و هنوز اطلاعات سرشماری سال ۹۶ در سیستم ثبت نشده است، ابراز میکند: بارها پیگیری کردهایم تا این آمار با توجه به راستی آزمایی صورت گرفته در سیستم ثبت شوند.
او با بیان اینکه قبلاً از شرکت ماه دانه عشایر نهادههای دامی برای عشایر منطقه جرقویه تأمین میشد، اضافه میکند: ما خودمان نیز سهامدار این شرکت بودیم اما در سال گذشته ما را مجبور کردند تا علاوه بر ماه دانه از دیگر شرکتهای تولید نهاده نیز خوراک دام را تأمین کنیم که این امر آسیب زننده بود.
کیفیت برخی از خوراکها منجر به تلف شدن دام میشود
جهانگرد نصرآبادی با بیان اینکه این شرکتهای تولید نهاده در شهرضا، جرقویه، دهاقان، اصفهان و … بودند، ادامه داد: برخی از این شرکتها کیفیت و برخی دیگر کمیت را در دستور کار خود قرار دادند واین در حالی است برخی از محصولات ارائه شده دارای کیفیت بسیار پایین بود و اگر به روش صحیح توسط دام مصرف میشد نیز تلفات را به همراه داشت.
او میافزاید: دامهای این منطقه همیشه از جو استفاده کردند و استفاده ناگهانی نهاده برای این دام به ویژه در فصل تولید مناسب نبوده است.
رئیس اداره شرکت تعاونی عشایر منطقه جرقویه با بیان اینکه بیشتر عشایر دام را برای تولید گوشت پرورش میدهند، اضافه میکند: برای این دام نهاده و خوراک زیادی مصرف نمیشود و تنها در فصلی که زایمان دارند غذای بیشتری به دام میدهند.
او با بیان اینکه ما در سال ۹۱ نیز چنین تجربهای را داشتیم، ابراز میکند: در آن زمان برای چاق شدن گوسفند از اوره استفاده کردند که مناسب نبود و این طرح حذف شد.
پراکندگی کارخانهها امکان نظارت را کم کرده است
جهانگردنصرآبادی با بیان اینکه پراکندگی کارخانهها منجر به ناتوانی ما در کنترل وضعیت نظارت بر نهادهها شده است، ابراز میکند: برخی از مواقع نهادههایی ارائه شده که نام و نشانی نداشته و ما به علت کمبود خوراک مجبور به استفاده از آنها شدهایم.
او میافزاید: در جلسهای در جهاد کشاورزی اصفهان عنوان شد که عشایر ملزم به استفاده از خوراک دام هستند و از این رو ما نیز مجبور به خرید خوراکهایی هستیم که برای ما ارسال میشود.
رئیس اداره شرکت تعاونی عشایر منطقه جرقویه با بیان اینکه خوراک دام محصولی فرآوری شده و چرخ شده است که دامدار از ترکیبات آن برای روند استفاده اطلاعی ندارد، اضافه میکند: از سوی دیگر باید توجه داشت که هیچ دوره آموزشی در این زمینه از سوی جهاد کشاورزی و اداره کل امور عشایر برای دامداران برگزار نشده است و برخی از دورههای دیگر نیز که امور عشایر برگزار میکند در موقعیتی بوده که عشایر در منطقه حضور نداشتهاند.
گاو ۸ ماه آبستن را به کشتارگاه فرستادم
محمد عرب جعفری مالک یکی از گاوداریهای محمدآباد است که دام سبک را نیز به میزان محدود پرورش میدهدبا بیان اینکه خوراک یارانهای بلای جان دامهای محمدآباد شده است، به خبرنگار مهر میگوید: پنج رأس دام سبک و چندین رأس دام سنگین من به دنبال مصرف این نهادهها بیمار شده و یک رأس گاو آبستن را نیز به دلیل این بیماری به کشتارگاه منتقل کردیم.
او با بیان اینکه سه شبانه روز است که به دلیل بیماری گاوها نتوانستهایم بخوابیم، اضافه میکند: طی ۲۴ ساعت اخیر سه میلیون تومان برای درمان گاوها دارو تأمین کردهام.
خوراک بی نام و نشان دامها را بیمار کرد
این دامدار با بیان اینکه خوراکی که به ما دادند بی نام و نشان بود، میافزاید: دامپزشک پس از معاینه دامها علت این امر را مصرف دام توزیعی از شرکت عشایری اعلام کرد.
او با بیان اینکه اگر چاره داشتم این دامها را رها میکردم، ادامه میدهد: دیدن رنجش و بیماری دامی که زبانی برای حرف زدن ندارد بسیار دردناک است و از سویی مسئولان باید بدانند که این دامها همه دارایی ما هستند که به تاراج میروند و کسی پاسخگوی این شرایط نیست.
در ۶۰ سال سابقه دامداری چنین شرایطی را تجربه نکردم
همچنین حبیب الله یزدی، از دامداران شهر ورزنه با بیان اینکه طی ۶۰ سال فعالیت در صنعت دامداری تاکنون چنین شرایطی را در زمینه تأمین خوراک دام تجربه نکردهام، به خبرنگار مهر میگوید: شرکتهای تعاونی زیرمجموعه جهادکشاورزی برای هر رأس دام به مدت یک ماه سه کیلوگرم نهاده میدهند و این در حالی است که این میزان خوراک تنها برای یک روز دام کافی است.
او با بیان اینکه خوراک دامی که از سوی شرکتهای تعاونی به دامداران داده میشود مرغوب نیست و کشاورزان هر کدام نظر مختلفی در خصوص این خوراک دارند، میافزاید برخی اعتقاد دارند که در این خوراک پوست انار وجود دارد، برخی از وجود کارتن، برخی هسته خرما و برخی شن و ماسه در این خوارک سخن میگویند.
ورود دلالان به بازار تأمین خوراک دام شرق اصفهان
این دامدار شهر ورزنه با بیان اینکه دست دلالان به خرید و فروش خوراک دام باز شده و این امر منجر به افزایش قیمت این محصول در شرق اصفهان شده است، تاکید میکند: ما نمیدانیم خوراکی که به دست ما میرسد متعلق به کدام شرکت است و آنقدر این محصول دست به دست میشود که نمیتوان مقصر اصلی بی کیفیت بودن آن را شناسایی کرد.
او با بیان اینکه در حال حاضر برای هر کیلوگرم خوراک دام برای دام سبک سه هزار تومان وبرای هر کیلوگرم خوراک دام سنگین چهار هزار تومان از دامدار برای خرید خوراک دام دریافت میکنند، ابراز میکند: درد دیگر ما این است که خوراک کم است و مجبوریم با هر قیمتی که عرضه کنند خرید کنیم.
۸۰ رأس دام از ۱۵۰۰ دامی که داشتم مانده است
یزدی با بیان اینکه از یک هزار و ۵۰۰ رأس دامی که داشتهام تنها ۸۰ رأس باقی مانده است، میافزاید: دامداری در اصفهان و به ویژه منطقه شرق به صرفه نیست و اگر گذری در بازار داشته باشید شاهد افزایش عرضه گوشت قرمز به دلیل ناتوانی دامداران در زمینه تأمین نهاده و در نهایت فروش دام خواهید بود.
او با بیان اینکه در گذشته خوراک دام به صورت خام به دامدار واگذار میشد و دامداران آن را تبدیل به خوراک برای دام میکردند، ابراز میکند: این در حالی است که ۶ ماه است که رئیس جمهور به وزرای صمت و جهادکشاورزی در زمینه تأمین نهادهها تاکید میکند و این در حالی است که هنوز اقدامی در این زمینه انجام نشده است.
این دامدار اهل ورزنه با بیان اینکه دامداران ورزنه شب تا صبح را مشغول نگهبانی از دام برای جلوگیری از سرقت و صبح تا شب را به دنبال تأمین نهاده هستند، اضافه میکند: ۹۵ درصد از مردم ورزنه دامدار هستند و با توجه به از بین رفتن کشاورزی در این منطقه مجبور به خرید همه محصولات برای دام هستیم و این معضل بزرگی برای این منطقه شده است.
او با بیان اینکه با بر دستور وزارت جهاد کشاورزی مجبور به پلاک ملی کردن و بیمه کردن گوسفندان هستند، ادامه میدهد: برای هر رأس دام در این طرح ۱۸۰ هزار تومان دریافت شد و این در حالی است که هیچ خدماتی به دامداران ارائه نشده است.
سهمیه خوراک دام ورزنه در شهر دیگری به فروش میرسد
یزدی با بیان اینکه اگر شرایط به این گونه ادامه داشته باشد ما نیز مجبور به از بین بردن گوسفندان تازه به دنیا آمده هستیم، اظهار میکند: برخی از کسانی که خوراک دام را برای دامداران ورزنه دریافت میکنند آن را در جای دیگر به فروش میرسانند و این تخلف نیز به تعزیرات حکومتی اعلام شده است.
او با بیان اینکه در گذشته فروش نهاده به صورت چکی هم ممکن بود، ادامه میدهد: این در حالی است که امروز تنها به صورت نقد نهاده را به فروش میرسانند.
این دامدار تاکید میکند: ما نمیدانیم چرا تولید نهاده دام در کشور به چالش بزرگی تبدیل شده، چرا این امر مدیریت نمیشود؟ فکر نمیکنم تولید نهاده به اندازه تولید خودرو و یا انرژی هستهای سخت باشد.
جهادکشاورزی اعتراض اتحادیه دامداران برای خوراک دام را توجیه میکند
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان در این ارتباط با بیان اینکه پیرامون تهیه خوراک واحدهای دام، اتحادیه دامداران سبک و سنگین اعتراض داشتند، به خبرنگار مهر میگوید: این مشکل در سال گذشته بیشتر بود و در سال جاری تا اندازهای بهبود یافته است و در این زمینه در بازدید استاندار از شرق اصفهان نیز این موضوع بررسی شد.
ولی الله هادیان با بیان اینکه در این شرایط در کنار کمبود نهاده با افزایش قیمت نیز روبه رو بودیم، ادامه میدهد: علت این امر نیز حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات نهاده بود که دامداران مجبور به استفاده از جو و گندم شدند و این امر منجر به افزایش قیمت این محصولات بود ضمن اینکه با توجه به عدم ورود نهاده به کشور بخش طیور نیز به سمت خرید جو و گندم روی آورد.
افزایش قیمت گندم و جو تا ۶ هزار تومان
او با بیان اینکه با توجه به افزایش تقاضا قیمت گندم و جو تا ۶ هزار تومان افزایش یافت، اضافه میکند: این در حالی است که اخیراً با توجه به کاهش تقاضا قیمت این دومحصول نیز روند کاهشی یافته و قیمت امروز گندم در بازار آزاد پنج هزار و ۱۰۰ تومان بوده است.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با بیان اینکه جهادکشاورزی بحث کیفیت نامناسب خوراک دام را نمیپذیرد، اضافه میکند: در این زمینه جهادکشاورزی برخی از اظهار نظر عشایر در زمینه تأمین خوراک دام به دلیل نداشتن خوراک را توجیه میکند و البته باید مدیریت جدی در زمینه تأمین خوراک دام و نوع آن انجام شود.
کمبود نهادههای دامی در اصفهان نداریم
همچنین معاون بهبود تولیدات دام و طیور جهاد کشاورزی استان اصفهان نیز در این ارتباط با بیان اینکه در استان اصفهان با کمبود نهادههای دامی رو به رو نیستیم، به خبرنگار مهر میگوید: در زمینه قیمتها نیز تغییر زیادی نداشتیم و تنها خوراک آماده دام سبک وسنگین به دلیل اضافه شدن هزینه کارگری و حمل و نقل ۱۱۰ تومان به قیمت این محصول اضافه شده است.
حسین ایراندوست با بیان اینکه این افزایش قیمت هنوز به دست دامدار نرسیده است، ادامه میدهد: دامداریهای صنعتی مطابق با نیازشان خوراک دام را دریافت کردهاند و تا ۲۰ فروردین ماه سهمیه خود را دریافت کردهاند.
او با بیان اینکه برای دامداریهای غیرصنعتی نیز خوراک دام تأمین شده است، ابراز میکند: در سال گذشته در برخی از شهرستانها مازاد خوراک دام را داشتیم که به همه شهرستانها اعلام کردیم در صورت عدم دریافت این خوراک در اختیار شهرستانهایی که مصرف زیادی دارند، قرار میگیرد.
توزیع ۳۰ هزار تن نهاده در استان از هفته گذشته
معاون بهبود تولیدات دام و طیور جهادکشاورزی استان اصفهان با بیان اینکه از هفته گذشته توزیع ۳۰ هزار تن نهاده در استان اصفهان آغاز شده است، ابراز میکند: علاوه بر این خوراک دامداران به دنبال خوراک جو نیز هستند که قبل از نوروز این نیاز تأمین شد و همچنان در صدد تأمین این محصول برای دامداران هستیم.
او با بیان اینکه ضرورتی ندارد که دامداران معطل جو بمانند و میتوانند از خوراک تولید شده در ۳۰ کارخانه استان استفاده کنند، ادامه میدهد: قیمت این خوراک برای دام سنگین سه هزار و ۵۸۰ تومان و برای دام سبک دو هزار و ۵۵۸ تومان است.
ایراندوست با بیان اینکه در زمینه تولید خوراک دام ۹۵ درصد از مواد اولیه که شامل ذرت، کنجاله سویا، جو و سبوس گندم است توسط جهاد کشاورزی تأمین میشود، میافزاید: پنج درصد از این خوراک توسط خود شرکت تأمین میشود و کارشناس ناظر نیز در همه این کارخانهها حضور دارند.
فروش خوراک دام در بازار آزاد ممنوع است
او با تاکید بر اینکه بارها به کارخانجات تأمین خوراک دام تاکید کردهایم که فروش در بازار آزاد محصولاتشان تخلف است، ابراز میکند: این خوراک باید به تعاونیها واگذار شود و پس از آن تعاونیها این خوراک را به دامدار تحویل دهند.
معاون بهبود تولیدات دام و طیور جهاد کشاورزی استان اصفهان با بیان اینکه تحویل نهاده سالم نیز از دیگر تأکیدات ما برای تأمین خوراک دام از سوی کارخانههای تولید این محصول بوده است، ادامه میدهد: این کارخانجات اجازه تحویل نهاده نامناسب را ندارند و باید در اولین فرصت این موضوع به جهادکشاورزی اعلام شود.
او با بیان اینکه هر هفته کارشناسان جهادکشاورزی برای بازدید از این کارخانجات حضور مییابند، ادامه میدهد: دو روز گذشته یک مورد تخلف از نجف آباد گزارش شد که در کمتر از دو ساعت به این موضوع رسیدگی شد.
یک کارخانه در زمینه انبارداری مشکل داشت
ایراندوست ادامه میدهد: در خط تولید تاکنون ایرادی در کارخانجات مشاهده نشده و تنها در زمینه انبارداری یک شرکت دچار مشکل بود که در حال حاضر این کارخانه اجازه فعالیت ندارد.
او در خصوص پیدا شدن کارتن، چوب و … در خوراک دام ابراز میکند: امکان تشخیص این تخلف تنها توسط دامپزشکی ممکن است و با چشم دیده نمیشود.
دامداران شکایت کنند
معاون بهبود تولیدات دام و طیور جهاد کشاورزی استان اصفهان با بیان اینکه دامداران باید در زمینه بروز مشکلات ناشی از مصرف خوراک دام پس از تائید دامپزشکی و جهاد کشاورزی اعلام شکایت کنند، ادامه میدهد: در صورتی که شرکت محکوم نشود دامدار باید خسارت ناشی از این شکایت را به کارخانه پرداخت کند و برعکس این رفتار هم اتفاق میافتد.
سرشماری عشایر به روز رسانی شد
مدیرکل امور عشایر استان اصفهان نیز در این خصوص در گفتوگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ثبت مبنایی خانوار عشایر از سال ۸۷ ساماندهی شد و در سال ۹۸ برای دومین بار سرشماری عشایر انجام شد، اظهار میکند: در این زمینه باید توجه داشت که آمار عشایر استان اصفهان از ۹ هزار و ۶۰۵ خانوار به ۱۲ هزار و ۲۷ خانوار رسید و جمعیت ۵۲ هزار نفر آنها به ۵۸ هزار و ۵۰۰ نفر رسید.
مختار اسفندیاری اضافه میکند: جمعیت عشایر جرقویه نیز از ۲۸۰ خانوار به یکهزار و ۶ خانوار رسید که مرکز آمار ایران به سازمان برنامه و بودجه استان اعلام کرده و در حال ابلاغ به دستگاهها برای افزایش سرانههای این جمعیت هستیم.
او با بیان اینکه مشکلی در زمینه ثبت آمار عشایر نداریم، ادامه میدهد: زمان آمارگیری عشایر تیر ماه است که در این تاریخ عشایر جرقویه در استان نیستند و از این رو سرشماری آنها دچار مشکل شده بود.
مدیرکل امور عشایر استان اصفهان میافزاید: تنها سالی که آمارگیری درست عشایر در سال گذشته بود که این امر محقق شد و در برنامهریزیها تأثیر بسزایی دارد.
امیدواریم امسال کمبود خوراک دام برطرف شود
او در ادامه در خصوص عدم تأمین خوراک مورد نیاز دام عشایر نیز اظهار میکند: سال گذشته جهاد کشاورزی و دیگر نهادها برای تأمین خوراک دام مشکل داشتند و امیدواریم در سال جاری این مشکل برطرف شود.
اسفندیاری با بیان اینکه ذخیره علوفه برای دام عشایر باید هر چه سریعتر برطرف شود، ادامه میدهد: خوراک دام نیز به مدت هشت ماه برای عشایر تأمین خواهد شد.
او با بیان اینکه کارخانجات تولید خوراک دام تحت پوشش امور عشایر استان اصفهان هیچ مشکلی ندارند، ابراز میکند: کیفیت این محصول نیز تأیید شده است.
عدم برگزاری دوره آموزشی تغذیه دام چالش بزرگ عشایر
مدیرکل امور عشایر استان اصفهان با بیان اینکه بزرگترین چالش ما در زمینه استفاده از خوراک دام در عشایر عدم برگزاری دورههای آموزشی برای عشایر است، تصریح میکند: در این زمینه سعی داریم با توجه به دستور استاندار در سال جاری دورههای آموزشی برای عشایر در زمینه تغذیه دام برگزار کنیم تا دیگر شاهد تلفات دام آنها به دلیل استفاده نادرست از خوراک دام نباشیم.
تلفات دام در شرق اصفهان بحرانی نبوده است
مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان نیز با بیان اینکه تلفات دام در منطقه شرق اصفهان بحرانی نبوده است، به خبرنگار مهر میگوید: در این زمینه بنا بر اعلام مسئول پست جرقویه موارد خاصی در منطقه نبوده است و تنها دوماه پیش ناشی از سو مدیریت تغذیه دام بوده است.
شهرام موحدی تصریح میکند: چنانچه دامداران در این زمینه مشکلی دارند باید هر چه سریعتر مشکل خود را به دامپزشکی اعلام کنند.
او با بیان اینکه در جلسه دو روز گذشته با استاندار اصفهان، دکتر رضایی در زمینه لزوم تسریع در تأمین نهادههای دامی تاکید داشت، ابراز میکند: استاندار اصفهان در خصوص استفاده از هسته خرما برای تأمین خوراک دام به نهادهای مربوطه تذکر داد.
در بررسیهای صورت گرفته مشخص شد که مسئولان نیز در زمینه نهادههای دامی در استان اصفهان اتفاق نظر دارند و نابسامانی در بازار این محصول نه تنها در تأمین آن بلکه در اظهار نظر مسئولان نیز دیده میشود؛ از این رو انتظار داریم نهادهای ذی ربط تمام توان خود را برای حفظ تنها دارایی مردمان شرق به کار گیرند تا بتوانند باری از روی شانههای نحیف مردمانی که امید از چشمشان رخت بر بسته است، بردارند.
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