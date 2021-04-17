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۲۸ فروردین ۱۴۰۰، ۸:۳۹

رئیس پلیس راه کرمانشاه:

خودروهای با سرعت غیرمجاز در کرمانشاه ۱۰ روز متوقف می‌شوند

خودروهای با سرعت غیرمجاز در کرمانشاه ۱۰ روز متوقف می‌شوند

کرمانشاه- رئیس پلیس راه استان کرمانشاه گفت: خودروهای با سرعت غیرمجاز در جاده‌های این استان به مدت ۱۰ روز متوقف می‌شوند.

محمد حیدری صبح امروز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خودرو رانندگانی که دارای سرعت‌های غیر مجاز باشند، به مدت ۱۰ روز در پارکینگ متوقف می‌شود.

وی افزود: این اقدام با هدف ارتقا امنیت ترافیکی شهروندان در جاده‌های استان کرمانشاه صورت می‌گیرد.

رئیس پلیس راه استان کرمانشاه با اشاره به مراحل ترخیص این خودروها، تصریح کرد: طی کردن دوره بازآموزی مقررات رانندگی، سپردن تعهد مبنی بر عدم تکرار این تخلف، ثبت تخلف در سوابق گواهینامه رانندگی و ارائه مدارک مورد نیاز به ستادهای ترخیص از جمله اقدامات مورد نیاز برای ترخیص خودروهای مذکور است.

حیدری با تاکید بر اینکه هرچه سرعت بیشتر باشد، شدت تصادف افزایش می‌یابد، گفت: رانندگان با کاهش سرعت، ایمنی سفر خود را تضمین کنند.

کد مطلب 5190598

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