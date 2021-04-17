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۲۸ فروردین ۱۴۰۰، ۸:۳۷

رئیس هلال احمر گیلانغرب:

مرد ۴۳ ساله مشکوک به ضایعه نخاعی از ارتفاعات گیلانغرب نجات یافت

مرد ۴۳ ساله مشکوک به ضایعه نخاعی از ارتفاعات گیلانغرب نجات یافت

کرمانشاه- رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان گیلانغرب گفت: مرد ۴۳ ساله مشکوک به ضایعه نخاعی از ارتفاعات منطقه ملینه این شهرستان نجات یافت.

شاهپور حیدری صبح امروز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روز گذشته طی تماس تلفنی نیروهای مردمی با جمعیت هلال احمر شهرستان گیلانغرب مبنی بر سقوط از ارتفاع مرد ۴۳ ساله مشکوک به ضایعه نخاعی در منطقه ملینه دهستان چله از توابع این شهرستان واصل شد.

وی افزود: پس از هماهنگی با مرکز ای او سی جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه بلافاصله تیم امداد و نجات جمعیت هلال احمر شهرستان گیلانغرب متشکل از سه نفر برای امدادرسانی به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان گیلانغرب تصریح کرد: تیم اعزامی جمعیت هلال احمر این شهرستان اقدامات اولیه و فیکس کردن مصدوم آسیب نخاعی را با کمک نیروهای مردمی انجام دادند.

حیدری گفت: مصدوم از مسیرهای سخت و صعب‌العبور به پایین کوه منتقل و سپس به بیمارستان الزهرا شهرستان گیلانغرب انتقال داده شد.

کد مطلب 5190601

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