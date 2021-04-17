برگزاری جشنواره «محله همدلی» در استان قزوین

حسن محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری جشنواره ملی «محله همدلی» اظهار کرد: جشنواره «محله همدلی» در راستای حل مشکلات محله و استفاده از ظرفیت اهالی محله برای حل مشکلات منطقه و یا محل در ماه مبارک رمضان برگزار می‌شود.

کارشناس اعزام مبلغین استان قزوین در راهیان استانی بنیاد هدایت اذعان کرد: طرح جشنواره «محله همدلی» توسط پایگاه‌های امام محله شهر و روستا انجام می‌شود و امامان محل در راستا شناسایی آسیب‌ها و مشکلات محل و برنامه‌ریزی و همچنین بررسی و برنامه‌ریزی برای مشکلات و استفاده از نقاط ضعف و قوت مناطق وارد کار می‌شوند.

وی افزود:: جشنواره «محله همدلی» با شعار و محوریت از مردم و برای مردم در سطح استان و در نهایت در سطح کشور برگزار می‌شود.

وی گفت: امامان محله برای ثبت نام در این طرح می‌توانند از سامانه پیامکی ۵۰۰۰۱۷۵ اقدام به ثبت نام کرده و در این طرح ملی شرکت کنند.

این مسئول ابراز کرد: اولین مرحله جشنواره در سطح شهرستان برگزار می‌شود و داوطلبان از امامان محله، حوزه علمیه، سازمان تبلیغات اسلامی، سپاه و قرارگاه پیشرفت و آبادانی می‌توانند آثار و ایده‌های خود را برای شرکت در جشنواره ارسال کنند.

وی گفت: نفرات برتر در این سطح از مسابقات به مرحله استانی و سپس نفرات برتر نیز به مرحله ملی و کشوری راه پیدا می‌کنند.

وی ادامه داد: در طی این جشنواره داوطلبین همراه با جمعی از اهالی محل به برنامه‌ریزی منسجم برای حل مشکلات پرداخته و در جشنواره به بیان گزارشات خود می‌پردازند که در نهایت به نفرات برتر این مسابقات به ترتیب جوایز ۲۰۰، ۱۰۰ و ۵۰ میلیون تومانی اهدا می‌شود.

محمدی گفت: هدف از برگزاری این جشنواره بررسی مشکلات مردم، ایجاد امید در بین مردم، استفاده از ظرفیت مردم محله برای حل مشکلات محل و ترویج این فرهنگ در مناطق است.

این مسئول در پایان ابراز کرد: این طرح تنها مختص به محدوده زمانی ماه مبارک رمضان نبوده و به صورت مستمر ادامه دارد تا علاوه بر حل مشکلات مردم باعث ترویج فرهنگ همدلی و کمک به دیگر در حل مشکلات شود.