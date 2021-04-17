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۲۸ فروردین ۱۴۰۰، ۹:۱۴

استاندار ایلام:

بسترهای لازم برای برگزاری انتخابات ۱۴۰۰ در ایلام فراهم است

بسترهای لازم برای برگزاری انتخابات ۱۴۰۰ در ایلام فراهم است

ایلام-استاندار ایلام با اشاره به اینکه بسترهای لازم برای برگزاری انتخابات ۱۴۰۰ در ایلام فراهم است، گفت: خواسته ها و مطالبات استان به صورت هفته ای در تهران پیگیری می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نوذری در آستانه دیدار با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، برای بررسی مسائل و مشکلات، خواسته‌ها و مطالبات استان با مدیران مجموعه این وزارتخانه در استان دیدار و گفتگو کرد.

وی با بیان اینکه در طول دولت تدبیر و امید خدمات ارزشمندی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات استان صورت پذیرفته و بسترهای لازم در این حوزه برای برگزاری انتخابات ۱۴۰۰ فراهم است، گفت: اقدامات دولت در حوزه ارتباطات استان قابل توجه است و مسائل و مشکلات تحریمی و کرونایی نباید مانع دیده شدن خدمات نظام و دولت در این حوزه شود.

استاندار ایلام از پیگیری خواسته‌ها و مطالبات استان به صورت هفته‌ای در مرکز خبر داد و گفت: برنامه ریزی شده است به صورت هفته‌ای خواسته‌ها و مطالبات مردم استان در رایزنی با مسئولان ارشد کشور در ارگان‌ها، نهادها و وزارتخانه‌های مختلف پیگیری شود.

وی در ادامه از دیدار با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در هفته پیش رو خبر داد و گفت: هفته گذشته با وزیر راه و شهرسازی در خصوص مسائل و مشکلات مختلف این حوزه از جمله تسریع در تخصیص اعتبارات حوزه راه و شهرسازی، تکمیل پروژه‌های اربعین و … بحث و گفتگو شد و در هفته پیش رو در نظر است در خصوص پیگیری مسائل مختلف استان در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با دکتر آذری جهرمی دیدار داشته باشم.

کد مطلب 5190678

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