قوانین و تفکرات قدیمی مدیران مانع تولید است

علی محمد چوپانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شرایط مورد نیاز برای تحقق شعار سال، اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب فرمودند امسال به عنوان تولید و پشتیبانی ها و مانع زدایی نام گذاری شد؛ پشتیبانی با حاکمیت و دستگاه های قضایی و مانع زدایی با مجلس است.

وی با تاکید بر اینکه اگر بخشنامه ای ایجاد مانع می کند باید برداشته شود، افزود: کشور مانند سیستم است و باید همه ارکان آن درست حرکت کند تا سیستم موفق شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن گرگان با بیان اینکه بعضی تصمیمات اثر مرکب دارد و در کل سطوح اثر می گذارد، گفت: اگر بخواهیم فرمایش رهبر معظم انقلاب را پیاده کنیم باید به نیازهای جدید جامعه پاسخ جدید بدهیم ولی متاسفانه قسمتی از بدنه نظام به حرف های گذشته ارجاع می کند و همینطور مشکلات باقی می ماند.

وی تاکید کرد: باید برای مدیران کل کلاس های آموزشی بگذاریم و شیوه های مورد نظر رهبر انقلاب را با آنها به چالش بکشیم زیرا اگر قرار باشد حرف و عملکرد گذشته را داشته باشیم پس مانع زدایی کجاست.

چوپانی درباره تشکل پرونده های قضایی برای برخی مدیران هم گفت: دستگاه نظارتی با قانون اکنون نمی تواند مدیران را جریمه کند زیرا شرایط فعلی جنگ اقتصادی است و قوانین برای این شرایط نیست.

وی تصریح کرد: اگر بخواهیم به این قوانین استناد کنیم و مدیران را بترسانیم کسی نمی تواند تصمیم گیری کند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن گرگان اظهار کرد: باید همه مقید شویم تا فرمایش مقام معظم رهبری را در دستگاه های خودمان احصا کنیم و به اجرای آن لبیک بگوییم تا اثرات آن را در جامعه ببینیم.