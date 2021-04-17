به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ ابوالقاسم رضایی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: با توجه به شرایط حال حاضر و شیوع ویروس کرونا ویژه برنامههای روز ارتش به گونهای طراحی شده است که شیوه نامههای بهداشتی در تمامی برنامهها رعایت گردد.
وی اضافه کرد: ارتش همواره در تمامی زمانها پشتیبان مردم بوده و در تلاش بوده تا اگر مشکلاتی در جامعه ایجاد شود با همکاری مردم بتواند بر مشکلات فائق آید به گونهای که این نیروی نظامی نقش مؤثری نیز در برطرف کردن آمال جامعه داشته باشد.
امیر رضایی تاکید کرد: حوزه فعالیت و خدمت رسانی ارتش به گونهای بوده است که علاوه بر تأمین امنیت کشور در تلاش بوده تا با کمک رسانی در حوادث غیرمترقبه نظیر سیل، آتش سوزی و زلزله نقش ویژهای در کاهش مشکلات جامعه داشته باشد این در حالی است که پس از شیوع ویروس کرونا نیز ارتش در اقدامی سریع نسبت به ورود به این حوزه و تهیه ماسک و مواد ضدعفونی کننده اقدام کرد.
فرمانده اجا در استانهای فارس و کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: پس از شیوع کرونا در سطح استان فارس ارتش جمهوری اسلامی ایران نسبت به راهاندازی بیمارستان پشتیبان در سطح شیراز اقدام نمود که این اقدام نیز باعث شد بخش قابل توجهی از بیماران کرونایی استان فارس در بیمارستان پشتیبان شهید دستغیب استقرار یافته و خدمات درمانی دریافت کنند.
او در خصوص ویژه برنامههای سالروز ارتش نیز تاکید کرد: برنامههای روز ارتش از بیست و یکم فروردین ماه و همزمان با سالروز شهادت صیاد شیرازی آغاز و تا سوم اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت.
وی افزود: از جمله برنامههایی که در روز ارتش اجرا خواهد شد میتوان به ویژه خودرویی در یکی از پادگانهای استان فارس با حضور جمعی از یگانهای نمونه استان اشاره کرد این در حالی است که دیدار خانواده شهدا به صورت مجازی و برگزاری مسابقه سپهبد های اخلاص از جمله ویژه برنامههایی است که در روز ارتش اجرایی خواهد شد.
امیر رضایی تاکید کرد: نمایش پهپادهای ارتش جمهوری اسلامی ایران و رونمایی از برخی از اقدامات دفاعی در استان فارس از جمله برنامههایی است که در سالروز تأسیس ارتش جمهوری اسلامی ایران نسبت به برگزاری آن اقدام خواهد شد.
به گفته این مقام نظامی به مناسبت سالروز تأسیس ارتش جمهوری اسلامی ایران مقرر شده تا ١۴۴ واحد منزل سازمانی و ۴٠٠ واحد مسکن بنیاد مسکن در شهرستانهای شیراز و کازرون نیز به بهره برداری برسد.
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