«رعد و برق» به آنتن نرسید/ عذرخواهی شبکه پنج از مخاطبان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه پنج سیما، دومین قسمت از سریال رمضانی «رعد و برق» که طبق برنامه ریزی باید شب گذشته جمعه ۲۷ فروردین روی آنتن می رفت، امشب ۲۸ فروردین ساعت ۲۳ پخش می شود. این قسمت از سریال به دلیل مشکلات فنی شب گذشته به آنتن نرسید.

این روزها سازندگان «رعد و برق» مشغول ضبط بخش های پایانی این سریال هستند. اغلب بخش های این سریال در بحبوحه شیوع کرونا در لوکیشن های واقعی در شمال، جنوب و جنوب غرب کشور تصویربرداری شده است.

شهرام قائدی، محمد فیلی، مهران رجبی، مختار سائقی شهین تسلیمی، سام کبودوند، تورج فرامرزیان، مهدی زمین ‌پرداز، ابراهیم امیرخانی، مزدک رستمی، مریم عبادی، غلامعلی رضایی، مجید درستی، ابراهیم یوسفی، حامد محمد خانی، ویدا موسوی، سپیده موسوی از جمله هنرمندانی هستند که در در این سریال ایفای نقش می کنند.