وخامت حال ۱۳۴ بیمار کرونایی در گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، حسن رخشاد پیش از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به آخرین آمارهای کرونایی در استان گیلان اظهار کرد: تعداد بستری‌ها در مراکز درمانی و بیمارستان‌ها همچنان چهار رقمی است.

وی با بیان اینکه هزار و ۴۲ بیمار کرونایی در بیمارستان‌های بستری هستند، افزود: از این تعداد ۱۷۷ بیمار طی شبانه روز گذشته بستری شده اند.

رخشاد با اشاره به وخامت حال ۱۳۴ بیمار کرونایی، گفت: این تعداد از بیماران در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند و شش نفر از آنها طی شبانه روز گذشته بستری شده اند.

وی بستری این تعداد بیمار در شبانه روز گذشته را نشان دهنده فعالیت کرونا در استان گیلان دانست و اضافه کرد: شهروندان باید دستور العمل های بهداشتی را با جدیت بیشتری رعایت کنند.

مدیر گروه بیماری‌های مرکز بهداشت گیلان تأکید کرد: استفاده از ماسک، عدم تردد غیر ضرور، رعایت فاصله اجتماعی هنگام حضور در معابر و اجتماعات، خودداری از برگزاری دورهمی ها از مهم‌ترین راهکارهای جلوگیری از انتشار و انتقال بیشتر این ویروس است.