المپیاد جهانی فیزیک در عالی ترین سطح امنیتی برگزار شد

محمد رضا محدث خراسانی قائم مقام وزارت آموزش و پرورش در ستاد برگزاری سی وهشتمین دوره المیپاد جهانی فیزیک در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به لزوم رعایت عالی ترین سطوح استاندارد و معیارهای برگزاری مسابقات المپیاد جهانی، لاک و مهر تجهیزات آزمایشگاهی در بخش آزمون عملی که دقایقی پیش آغاز شده است تنها بوسیله شرکت کنندگان باز می شود.

وی افزود: این آزمون در دو سوله مجهز و پیشرفته در دانشگاه صنعتی اصفهان در حال برگزاری است.

محدث خراسانی در خصوص تصحیح آزمون کتبی گفت: تصحیح سوالات آزمون کتبی همچنین ادامه داشته و نهایتا تا فردا شب که آخرین مهلت رسمی تعیین شده است پایان خواهد یافت.

معاون وزیر آموزش و پرورش به مهر گفت: پس از پایان آزمون عملی و مشخص شدن نتایج این بخش از المپیاد نمرات کسب شده از سوی شرکت کنندگان با نتایج کار آنها در قسمت کتبی ترکیب شده و نفرات برگزیده معرفی خواهند شد.