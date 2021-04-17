۱۸۷۲ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد/ مرگ ۳۱ نفر

به گزارش خبرنگار مهر، آرش نجیمی پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت شیوع کرونا در استان اصفهان به جز منطقه کاشان اظهار داشت: تاکنون دو هزار و ۳۵۹ هزار تخت بستری در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درگیر بستری بیماران مبتلا به کرونا شده‌اند.

وی به مراجعه چهار هزار و ۶۰۸ بیمار مشکوک به کرونا به مراکز درمانی تحت پوشش این دانشگاه طی ۲۴ ساعت اخیر خبر داد و گفت: تست یک هزار و ۸۷۲ نفر از این افراد مثبت کرونا بوده است.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در ادامه با بیان اینکه ۳۱۶ نفر از این بیماران جدید طی ۲۴ ساعت اخیر در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بستری شده‌اند، ابراز داشت: در حال حاضر ۳۴۲ بیمار مبتلا به کرونا در بخش مراقبت‌های ویژه نگهداری می‌شوند.

نجیمی با بیان اینکه طی ۲۴ ساعت اخیر ۲۸۸ بیمار بهبود یافته کرونا از مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ترخیص شده‌اند، گفت: همچنین در این بازه زمانی ۳۱ بیمار مشکوک به کرونا جان باخته‌اند که تاکنون تست ۱۸ نفر مثبت کرونا بوده است.