مزرعه خانواده میزبان علاقه مندان به کشاورزی

به گزارش خبرگزاری مهر، داوود لطفی شهردار منطقه ۱۷ در این باره گفت: هدف از اجرای طرح «مزرعه خانواده» ترویج فرهنگ توسعه فضای سبز خانگی و ارائه آموزشهای شهروندی است، همچنین کمک قابل توجهی به موضوع آموزش کارآفرینی در حوزه کشاورزی میکند.
شهردار منطقه ۱۷ افزود: مساحت این مزرعه ۲۰۰ مترمربع است که کرت بندی این زمین صورت گرفته و در اختیار علاقه مندان به کاشت، داشت و برداشت انواع مختلف سبزیهای خوراکی قرار میگیرد؛ همچنین اداره فضای سبز شهرداری منطقه ۱۷ تجهیزات، لوازم و بذر مورد نیاز را به مراجعه کنندگان ارائه میدهد و کارشناسان حوزه فضای سبز نیز در صورت نیاز آموزش را به مراجعه کنندگان ارائه میدهند.
لطفی یادآور شد: این طرح با اعتبار دو میلیارد ریالی ۴ ماه پیش مورد افتتاح قرار گرفت و این روزها با توجه به فصل بهار شهروندان میتوانند به شکل رایگان از این محیط که آبیاری و کود دهی آن نیز توسط عوامل فضای سبز شهرداری منطقه انجام میشود، بهره مند شوند.
وی تصریح کرد: کلاسهای آموزشی کلینیک گل و گیاه شهرداری منطقه ۱۷ به دلیل شرایط کرونایی به شکل مجازی برگزار میشود و همچنین مشاوره نیز به شکل تلفنی و مجازی صورت میگیرد و شهروندان میتوانند برای بهره مندی از مزرعه خانواده به کلینیک گل و گیاه شهرداری منطقه مراجعه کنند یا با شماره ۹۶۰۴۲۶۳۲ تماس بگیرند.
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