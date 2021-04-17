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۲۸ فروردین ۱۴۰۰، ۱۴:۰۵

شهردار منطقه ۱۷ مطرح کرد؛

مزرعه خانواده میزبان علاقه مندان به کشاورزی

مزرعه خانواده میزبان علاقه مندان به کشاورزی

شهردار منطقه ۱۷ از احداث طرح مزرعه خانوادگی در مساحت ۲۰۰ متر مربع در منطقه ۱۷ با رویکرد کاشت، داشت و برداشت انواع مختلف سبزی‌های خوراکی توسط شهروندان این منطقه در خیابان رشید جهان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، داوود لطفی شهردار منطقه ۱۷ در این باره گفت: هدف از اجرای طرح «مزرعه خانواده» ترویج فرهنگ توسعه فضای سبز خانگی و ارائه آموزش‌های شهروندی است، همچنین کمک قابل توجهی به موضوع آموزش کارآفرینی در حوزه کشاورزی می‌کند.

شهردار منطقه ۱۷ افزود: مساحت این مزرعه ۲۰۰ مترمربع است که کرت بندی این زمین صورت گرفته و در اختیار علاقه مندان به کاشت، داشت و برداشت انواع مختلف سبزی‌های خوراکی قرار می‌گیرد؛ همچنین اداره فضای سبز شهرداری منطقه ۱۷ تجهیزات، لوازم و بذر مورد نیاز را به مراجعه کنندگان ارائه می‌دهد و کارشناسان حوزه فضای سبز نیز در صورت نیاز آموزش را به مراجعه کنندگان ارائه می‌دهند.

لطفی یادآور شد: این طرح با اعتبار دو میلیارد ریالی ۴ ماه پیش مورد افتتاح قرار گرفت و این روزها با توجه به فصل بهار شهروندان می‌توانند به شکل رایگان از این محیط که آبیاری و کود دهی آن نیز توسط عوامل فضای سبز شهرداری منطقه انجام می‌شود، بهره مند شوند.

وی تصریح کرد: کلاس‌های آموزشی کلینیک گل و گیاه شهرداری منطقه ۱۷ به دلیل شرایط کرونایی به شکل مجازی برگزار می‌شود و همچنین مشاوره نیز به شکل تلفنی و مجازی صورت می‌گیرد و شهروندان می‌توانند برای بهره مندی از مزرعه خانواده به کلینیک گل و گیاه شهرداری منطقه مراجعه کنند یا با شماره ۹۶۰۴۲۶۳۲ تماس بگیرند.

کد مطلب 5191006

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