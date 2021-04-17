فراخوان دعوت به سخنرانی در حوزه جایگاه علوم انسانی و شعار سال

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت مدیریت نوآوری و کاربردی‌سازی پژوهش‌های علوم انسانی با همکاری دانشگاه های سراسر کشور در نظر دارد سلسه نشست‌هایی با عنوان «جایگاه علوم انسانی و اجتماعی در پشتیبانی و رفع موانع تولید» برگزار کند.

محورهای این نشست‌ها عبارتند از:

۱. کاربردی‌سازی علوم انسانی: امکان‌پذیری، ضرورت‌ها و الزامات

۲. کاربردی‌سازی علوم انسانی: چالش‌ها و موانع

۳. کاربردی‌سازی علوم انسانی: راهکارها

۴. کاربردی‌سازی علوم انسانی: تجربه‌ها و درس آموخته‌ها

۵. کاربردی‌سازی علوم انسانی: هم‌افزایی میان‌رشته‌ای علوم انسانی و اجتماعی با علوم فنی و مهندسی

بنابراین از تمامی صاحب‌نظران علاقه‌مند دعوت می‌شود با ارسال رزومه و خلاصه متن سخنرانی خود در قالب فرم پیوست به نشانی @ihcs.ac.ir، به غنای نشست‌ها بیفزایند.

خلاصه‌های واصله در مجموعه چکیده آثار به چاپ خواهد رسید.

علاوه بر صدور گواهی، متن کامل سخنرانی‌های برگزیده در مجموعه‌ای چاپ خواهد شد.

فرصت ارسال خلاصه سخنرانی‌ها ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ است.