همراهی ارتش با مردم باعث پیروزی انقلاب اسلامی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عبدالرضا پورذهبی روز شنبه در دیدار فرماندهان و کارکنان قرارگاه عملیاتی لشکر ۲۸ پیاده کردستان اظهار داشت: همراهی ارتش با سپاه باعث پیروزی کشورمان در برابر دشمن بعثی شد و در عملیاتهای مهم مانند بیت المقدس و فتح المبین همراهی ارتش و سپاه پیروزیها را رقم زد.
نماینده ولی فقیه در کردستان تاکید کرد: همواره ارتشیان در طول دوران هشت سال دفاع مقدس با مجاهدتشان پیشرو حفظ هویت و استقلال ایران اسلامی بودند.
وی ادامه داد: بزرگانی مانند شهید صیاد شیرازی و سپهبد قرنی از جمله کسانی هستند که تلاشها و ایثارگریهای آنان در دوران دفاع مقدس و پس از آن، هیچگاه از اذهان فراموش نخواهد شد.
حجتالاسلام پورذهبی خاطر نشان کرد: در سایه این ایثارگریها است که هویت، استقلال، ناموس، افتخارات، تاریخ و فرهنگ کشورمان محفوظ مانده است.
نماینده ولی فقیه در استان کردستان با بیان همدلی و همراهی ارتش در همه صحنهها افزود: ارتشیها فارغ از هر عقیدهای با شجاعت و ایثار در برابر دشمن ایستادند و از هیچ تلاشی برای دفاع از میهن اسلامی کوتاهی نکردند.
امام خمینی (ره) در سال ۱۳۵۸، روز ۲۹ فروردین را به نام روز ارتش نامگذاری کردند.
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