به گزارش خبرنگار مهر، مسعود عظیمی، ظهر شنبه در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان یزد بر ضرورت ارتقا کیفی و کمی تولید در دوران پساکرونا تاکید کرد و اظهار داشت: مهم‌ترین دغدغه مدیریت ارشد استان رفع موانع تولید است.

عظیمی عنوان کرد: رفع موانع تولید پیش‌درآمد تحقق شعار سال است و مدیران استان در حوزه اقتصادی، تولید و صنعت وظیفه دارند در زمینه رونق تولید و ایجاد اشتغال پایدار تمام ظرفیت های خود را به کار گیرند.

محمدرضا علمدار یزدی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیز در این نشست گفت: برای اولین بار کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان یزد مقام اول را در سطح کشور به دست آورده که در این رابطه لازم است‌ از حمایت های استاندار و تلاش های همه دستگاه‌های عضو کارگروه تشکر و قدردانی شود.

به گزارش مهر در این نشست مشکلات چهار واحد تولیدی و صنعتی استان مورد بررسی قرار گرفت و برای رفع موانع تولید در این واحدها تصمیماتی گرفته شد.