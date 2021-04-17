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۲۸ فروردین ۱۴۰۰، ۱۴:۳۵

دادستان عمومی خاتم:

۱۳۵۰ کیلوگرم مواد مخدر در شهرستان خاتم کشف شد

۱۳۵۰ کیلوگرم مواد مخدر در شهرستان خاتم کشف شد

یزدـ دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خاتم گفت: با دستور قضایی و رصد اطلاعاتی توسط سربازان گمنام امام زمان (عج)، هزار و ۳۵۰ کیلوگرم مواد مخدر در این شهرستان کشف شد.

سید جمال الدین طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با دستور قضایی صادر شده و پیگیری و رصد اطلاعاتی صورت گرفته در اداره کل اطلاعات استان یزد دو باند قاچاق عمده موادمخدر در شهرستان خاتم مورد ضربه قرار گرفت.

وی عنوان کرد: در این علمیات ت یک هزار و ۳۵۰ کیلوگرم موادمخدر شامل حشیش و تریاک کشف شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خاتم افزود: دستگاه قضایی هیچ مماشاتی در برخورد باقاچاقچیان موادمخدر و سوداگران مرگ نخواهد داشت.

وی تصریح کرد: برای متهمان دستگیر شده پرونده قضائی تشکیل شد و همچون گذشته برخورد قاطع و قانونی در دستور کار خواهد بود.

کد مطلب 5191123

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