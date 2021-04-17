۱۳۵۰ کیلوگرم مواد مخدر در شهرستان خاتم کشف شد

یزدـ دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خاتم گفت: با دستور قضایی و رصد اطلاعاتی توسط سربازان گمنام امام زمان (عج)، هزار و ۳۵۰ کیلوگرم مواد مخدر در این شهرستان کشف شد.