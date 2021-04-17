به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا رشیدی نژاد پیش از ظهر شنبه در جلسه ستاد مقابله با کرونای استان کرمان توزیع واکسن در استان کرمان شفاف دانست و گفت: اینکه چه کسانی مشمول دریافت واکسن می‌شوند از سوی وزارتخانه تعیین می‌شود و بر روی واکسن‌ها نام گروه‌های دریافت کننده درج می‌شود.

رشیدی نژاد با اشاره به اینکه تاکنون طی سه مرحله واکسن کرونا وارد استان کرمان شده است، بیان کرد: یک محموله جدید هم فردا به استان می‌آید که کار تزریق از عصر یکشنبه یا صبح دوشنبه آغاز خواهد شد. امیدواریم با ورود محموله جدید بتوانیم مابقی کادر درمان و افراد مشمول اولویت اول را واکسینه کنیم و این کار در این مرحله تا ۱۵ روز آینده به پایان برسد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان از تزریق واکسن کرونا به گروه‌های کادر بهداشت و درمان، عده‌ای از جانبازان و تعدادی از بیماران سرطانی و خاص خبر داد و گفت: همچنین بخشی از واکسن‌ها به خانه سالمندان و پاکبانان اختصاص داده شده است.

وی یادآور شد: تزریق واکسن به گروه‌های هدف براساس اعلام وزارتخانه انجام شده و تاکنون در کرمان تزریق واکسن بدون ضابطه نداشته‌ایم.

۷۰۰۰ نفر در کرمان واکسن کرونا تزریق کرده‌اند

رشیدی نژاد تعداد افرادی که تاکنون در حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان واکسن کرونا دریافت کرده‌اند را هفت هزار نفر ذکر کرد و گفت: فردا هم ۱۱ هزار و ۴۰۰ دوز واکسن وارد استان می‌شود که بر این اساس ظرف ۱۵ روز آینده ۱۹ هزار نفر در کرمان واکسینه می‌شوند.

وی گفت: مابقی دانشگاه‌های علوم پزشکی سطح استان هم به تناسب جمعیتی که دارند، واکسن دریافت کرده‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان از بستری شدن ۹۶ بیمار جدید مبتلا به کرونا ظرف ۲۴ ساعت گذشته در استان کرمان خبر داد و گفت: بر این اساس به طور متوسط حدود ۶۰ تا ۷۰ تخت بیمارستانی در شبانه روز به صورت متوسط توسط بیماران کرونایی اشغال می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان با هشدار در خصوص اینکه در صورت عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی و افزایش تعداد بیماران با کمبود تخت روبرو خواهیم شد، افزود: در حال حاضر ۸۵۰ بیمار مشکوک و قطعی کرونا در بیمارستان‌های استان کرمان بستری هستند.

وی با اشاره به اینکه تست تشخیصی کرونای ۶۰ درصد بیماران بستری مثبت است، هشدار داد: درصد آمار مرگ و میر بیمارارن کرونایی در استان کرمان نسبت به قبل افزایش یافته است.