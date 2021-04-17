افزایش ۶۰ درصدی میزان بستری بیماران کرونا در استان ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری ظهر امروز شنبه در نشست ستاد استانی مبارزه با کرونا ضمن ابراز نگرانی شدید از وضعیت کرونا در استان هشدار داد: حال ایلام اصلاً خوب نیست و آمارها نشان دهنده خیز افسارگسیخته کرونا در استان است و برای کنترل اوضاع نیازمند همکاری جدی مردم و مسئولان در اجرایی شدن مصوبات ستاد کرونا در سطح جامعه هستیم.

وی در ادامه با اشاره به این موضوع که امروز اغلب شهرستان‌های استان وضعیت بسیار خطرناکی در بحث کرونا دارند که در این میان حال شهرستان‌های حوزه جنوب ناخوش‌تر است، اضافه کرد: علاوه بر شهرستان‌های جنوبی استان خیز کرونا در شهرستان‌های شمالی شروع شده که اگر وضعیت کنترل نشود به زودی تمام استان را در می‌نوردد.

وی افزود: به طور مثال در شهرستان سیروان میزان ابتلا و بستری نسبت به میانگین جمعیت به شدت سیر سعودی دارد.

استاندار ایلام در ادامه بر اجرای کامل مصوبات ستاد کرونا تاکید کرد و بیان کرد: بر اساس آمارهای موجود متاسفانه رعایت پروتکل‌های بهداشتی در بین مردم، اصناف و بازاریان، ادارات و … پایین آمده است و همین عامل سبب افزایش شیوع کرونا در استان ایلام شده است.

وی در ادامه گفت: میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی در استان به زیر ۷۰ درصد رسیده است که اگر این رویه ادامه داشته باشد به زودی تمام استان درگیر شدت بالاتری از شیوع بیماری کرونا خواهد شد.

وی افزود: برای مهار کرونا باید رعایت پروتکل‌های بهداشتی به بالای ۹۰ درصد برسد، به طور مثال در خصوص تعطیلی گروه‌های شغلی ۲ و ۳ و ۴ شاهد نقض برخی مصوبات هستیم که باید با متخلفان برخورد جدی شود.

افزایش ۵۰ درصدی آمار مثبت در استان ایلام

وی در ادامه خواستار اهتمام بیشتر دستگاه قضا و نیروی انتظامی در اجرایی شدن مصوبات ستاد کرونا شد و گفت: یکی از اقداماتی که با استقبال مردم مواجه شد، ممانعت دادستان دهلران از برگزاری ۲ مراسم عروسی بود که لازم می دانم از این اقدام پیشگیرانه دادستان تشکر کنم.

رئیس ستاد استانی مبارزه با کرونا در بخش دیگری از صحبت‌های خود به تفاوت پیک سوم و چهارم کرونا در استان پرداخت و گفت: یکی از تفاوت‌های مهم پیک چهارم با پیک سوم در افزایش قدرت هفت برابری سرایت ویروس است.

وی در ادامه به تحلیل آماری وضعیت کرونا در یک هفته گذشته پرداخت و گفت: میزان ابتلا از روز شنبه ۲۱ فروردین تا دیروز یک هزار و ۸۶۹ مورد است که بیانگر افزایش ۵۰ درصدی آمار مثبت در استان است.

وی در ادامه گفت: میزان بستری در هفته گذشته ۴۷۷ مورد بوده که نزدیک ۶۰ درصد افزایش داشته و این گویای یک وضعیت بسیار نگران کننده است.

رئیس ستاد استانی مبارزه با کرونا با عنوان این مطلب که در هفته گذشته متاسفانه ۲۰ نفر از شهروندان هم استانی را از دست داده‌ایم، اظهار داشت: هرچقدر که میزان ابتلا بیشتر شود این روند باعث افزایش بستری‌ها و در نهایت منجر به بالا رفتن آمار فوتی‌ها خواهد شد.