نیازی به بیمارستان صحرایی در مازندران نیست

به گزارش خبرنگار مهر، تورج اسدی بعدازظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه هزار و ۳۰۴ بیمار کرونایی تا دیروز جمعه ۲۷ فروردین در بیمارستان‌های زیر مجموعه این دانشگاه بستری بودند، گفت: هزار و ۶۰۰ تخت در بیمارستان‌های دولتی و غیردولتی برای درمان بیماران کرونایی در استان اختصاص داده شده است.

اسدی با اشاره به اینکه بر حسب افزایش بیماران تعداد تخت‌ها افزایش خواهد یافت، تصریح کرد: حتماً باید در نظر داشته گرفت که تعداد تخت در مازندران محدود است و با افزایش بیماران از یک میزان مشخص، متأسفانه با کمبود تخت مواجه شده و مراقبت از بیماران نیز دشوار خواهد شد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران در پاسخ به اینکه آیا بیمارستان صحرایی در مازندران دایر خواهد شد یا خیر نیز، خاطرنشان کرد: اگر وضعیت در حالت بحرانی قرار گیرد و تعداد بیمار از ظرفیت موجود در بیمارستان‌ها افزایش پیدا کند بدیهی است که باید از بخش‌های خارج از بیمارستانی در قالب بیمارستان صحرایی یا فضاهای درمانی بخش‌های مختلف خصوصی و … استفاده کرد.

وی در پاسخ به روند ارزیابی تزریق واکسن در مازندران و ضرورت نیاز به واکسن‌های فوری بیشتر، خاطرنشان کرد: تعداد مشخصی واکسن در چند فاز به استان وارد و جهت واکسیناسیون پرسنل درمانی و افراد در معرض خطر تزریق شد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران تصریح کرد: واکسیناسیون در چند مرحله با اولویت کادر درمانی که در بیشترین مواجهه با بیماران مبتلا به کرونا ویروس بودند، شامل آی سی های کرونا ویروس، همکاران پرستاری، خدمات و سایر پرسنل و بخش کرونا، اورژانس‌ها و سایر بخش‌ها به همراه بیماران خاص، بر اساس میزان خطر، با شناسایی آغاز و در جریان است.

اسدی ابراز امیدواری کرد: امیدواریم با افزایش میزان واکسیناسیون و ورود واکسنی که در طی ایام آِینده اتفاق می‌افتد، همچنین به همراه رعایتی که مردم انجام می‌دهند، طی ماه‌های آینده شاهد قطع زنجیره انتقال و کنترل این بیماری در استان و کشور باشیم.