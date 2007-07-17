اسرائیل مسئول بی ثباتی در خاورمیانه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط، شورای وزیران عربستان روزگذشته درنشست خود که به ریاست "عبدالله بن عبدالعزیز" پادشاه این کشور در کاخ السلام در جده برگزارشد، رژیم صهیونیستی را مسئول بی ثباتی منطقه خواندند و از این رژیم خواستند تا برای اشغالگری هایش درسرزمین های فلسطینی و عربی حدی قرار دهد.

کابینه عربستان همچنین دراین نشست از تل آویوخواست تا دست از سیاست وقت کشی که از زمان کنفرانس صلح مادرید در سال 1991 تاکنون به اجرا درمی آید، بردارد.

در نشست شورای وزیران عربستان تاکید شد: راه برقراری صلح در طرح صلح عربی و ایجاد فضای تضمین کننده به منظور وحدت و یکپارچگی فلسطینیان نهفته است.

ازسوی دیگر پادشاه عربستان نیزدراین نشست نتیجه دیدارهای هفته گذشته خود را با جمعی از سران و سیاستمداران کشورهای مختلف درباره روابط دوجانبه و مسائل منطقه و جهان به اطلاع حاضران رساند.

شورای وزیران عربستان درباره عراق نیز تاکید کرد: تحولات عراق، مسئولیت سران عراقی را برای بررسی طرح وفاق سیاسی که تضمین کننده قانون، برقراری عدالت و مساوات برای همه عراقی ها باشد، افزایش می دهد.

وزیران سعودی درباره لبنان نیز ابراز امیدواری کردند که نشست گروه های لبنانی در فرانسه گامی موثر برای حل سیاسی بحران لبنان باشد به طوری که تضمین کننده استقلال آن باشد و به دخالت خارجی دراین کشور پایان دهد.