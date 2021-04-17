در آب و هوای شرجی هند سخت است بهترین شرایط را داشته باشیم

به گزارش خبرنگار مهر، وحید امیری در آستانه بازی امشب پرسپولیس مقابل الریان قطر در هفته دوم بازی‌های گروه E لیگ قهرمانان ۲۰۲۱ آسیا گفت: خدا را شکر می‌کنم در شرایط سخت آب و هوایی شهر گوا توانستیم سه امتیاز مهم را در نخستین بازی کسب کنیم. به نظرم مهم‌ترین بازی در یک تورنمنت همان دیدار اول است.

هافبک تیم فوتبال پرسپولیس درباره دیدار با الریان قطر افزود: قطری‌ها همیشه هزینه‌های زیادی می‌کنند و تلاش می‌کنند موفقیت کسب کنند. به هر حال ما هم پرسپولیس هستیم و تلاش می‌کنیم به عنوان سرگروه صعود کنیم. باید پله پله بالا برویم و امیدوارم در هر بازی سه امتیاز را کسب کنیم.

وی درباره آب و هوای شرجی گوا تاکید کرد: تنها دو روز تمرین کردیم و سپس بازی اول را انجام دادیم. طبیعی است هر چه زمان بگذرد بازیکنان می‌توانند با شرایط آب و هوایی بهتر برخورد کنند. باید این را بگویم در چنین هوایی طبیعی است نتوانیم کیفیت همیشگی خود را پیاده کنیم اما تمام تلاش خود را برای بردن در این دیدار به کار خواهیم گرفت.