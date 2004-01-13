امكان حضور شوراي حكومت انتقالي عراق در سازمان ملل را بررسي شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل خبرگزاري فرانسه، منابع ديپلماتيك در سازمان ملل متحد اعلام كردند كه شوراي امنيت سازمان ملل متحد امروز شاهد اجراي مذاكرات و مشورت هاي فشرده اي درباره امكان استقبال ازاعضاي شوراي حكومتي عراق در سازمان ملل بود.

اين مشورت هاي غير رسمي از روز گذشته براي بررسي خواست شوراي حكومت انتقالي عراق براي حضور در نشست شوراي امنيت آغاز شد.

يك منبع ديپلماتيك به خبرگزاري فرانسه گفت: اعضاي شوراي امنيت خواهان استقبال از اعضاي شوراي حكومت انتقالي عراق و اجراي مذاكرات سياسي با ايشان هستند.

گفتني است شوراي حكومت انتقالي عراق دعوت كوفي عنان دبير كل سازمان ملل را براي حضور اعضاي اين شورا در سازمان ملل پذيرفت و تاريخ 19 ژانويه ( 29 دي ماه ) را به عنوان زمان حضور در اين سازمان اعلام كرد.

سه عضو شوراي حكومت انتقالي عراق به رياست عدنان پاچه چي براي اجراي مذاكراتي با اعضاي شوراي امنيت درباره بازگشت سازمان ملل به عراق به نيويورك سفر خواهند كرد.

