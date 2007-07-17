مالزی را با گل های زیادی شکست می دهیم

به گزارش خبرنگاراعزامی مهربه مالزی، جواد نکونام که پیش از دیدار با مالزی در کنفرانس مطبوعاتی صبح امروز با خبرنگاران سخن می گفت با ذکر این مطلب افزود: سرگروهی برای ما از اهمیت فراوانی برخوردار است و این موقعیت را نصیبمان می کند تا در مالزی بمانیم. باید ثابت کنیم برترین تیم فوتبال آسیا هستیم.

وی افزود: در بازی با مالزی برخلاف دو بازی گذشته باید خوب شروع کنیم و خوب تمام کنیم. مالزی دو بازی قبل خود را شکست خورده و چیزی برای از دست دادن ندارد. این تیم با علم به اینکه از این گروه صعود نمی کند به مصاف تیم ما می آید و تنها هدفش دفاع از حیثیت فوتبال کشورش است. امیدوارم با تلاش بازیکنان بتوانیم دراین دیدار به گل های فراوانی دست پیدا کنیم و صدرنشین شویم.

هافبک تیم اوساسونا تصریح کرد: همه ما می دانستیم تیم های ازبکستان و چین فوتبال خطرناکی ارائه می کنند. ازبک ها از دقیقه یک مقابل تیم ما دست به دفاع 10 نفره زدند و چینی ها مثل عرب ها به وقت کشی روی آورده بودند. با این شرایط نتیجه گیری در این دیدارها مشکل بود. اما مالزی می خواهد برای کشورش افتخارآفرینی کند. البته ما ایرانیم و چنانچه بازی خوبی انجام دهیم به نتیجه دلخواه دست پیدا می کنیم.

نکونام درپایان اظهارداشت: مالزی ممکن است در دیدار با ما 11 نفره دفاع کند اما چنانچه بتوانیم از موقعیت های خود بخوبی استفاده کنیم قطعا مشکلی با این تیم نخواهیم داشت. ما باید دراین بازی گل های زیادی به ثمر برسانیم تا به عنوان تیم صدرنشین در مالزی بمانیم.