كارگاه آموزشي ويژه مديران تربيت بدني دانشگاهها برگزار شد

به گزارش خبرگزاري " مهر" ازروابط عمومي تربيت بدني وزارت علوم، كارگاه آموزش فعاليتهاي تربيت بدني واوقات فراغت دانشجويان به مدت يك روزبه ميزباني دانشگاه تربيت مدرس تهران پرفسورهاردمن ازدانشگاه منچسترانگلستان وحضورمديرتربيت بدني وزارت علوم، دكترمهرزاد حميدي ومديران تربيت بدني ونمايندگان دانشگاههاي سراسركشوربرگزارشد.

بنابراين گزارش درابتداي جلسه دكتر مهرزاد حميدي درورزش دانشجويي كشورمان ارائه كردند وسپس پروفسورهاردمن درباره وضعيت تربيت بدني دردانشگاههاي استانها، نظام داوطلبانه درباره وضعيت تربيت بدني دردانشگاههاي بريتانيا، نظام داوطلبان باشگاههاي دانشجويي ومقايسه آن با برخي ازكشورها مطالبي را ارائه نمودند.

پروفسورهاردمن دراين جلسه گفتند: درنظام دانشجويي انگلستان صحبت ازتفريحات سالم واوقات فراغت بيشتراست تا مسابقه و قهرماني واين تفريحات جنبه داوطلبانه دارند. دانشجويان باميل خود وپرداخت بخشي ازهزينه هاي ورزش درمسابقات، تيمها، باشگاهها وفعاليتهاي ورزشي شركت مي كنند وبخش ديگري ازهزينه را دانشگاه، بخشي را با كمك اسپانسورها كه معمولا بانكهاهستند پرداخت مي شود.

وي درادامه افزود: دردانشگاههاي بريتانيا درچند سال اخيرگذشته 25% كارهاي ورزشي، علمي بود و75% اجرايي ولي اكنون با جدا كردن اين دوبخش دردانشگاهها امكانات مساوي وفعاليت هاي گسترده تري را درقالب علمي وقهرماني انجام مي دهند.

پروفسورهادرمن درادامه توضيحاتي را درخصوص روند برگزاري مسابقات داخلي وخارجي دانشگاهها، ليگها، مسابقات منطقه اي، بورسيه هاي ورزش باشگاهداري دانشجويي، اطلاع رساني توضيحاتي راارائه كردند وورزش دانشجويي ايران را شبيه كشورهاي اسكانديناوي، آلمان، ايتاليا، پرتقال، فرانسه واروپاي مركزي دانستند.