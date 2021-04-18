کارگران کرمانشاهی؛ جامانده از سهامی که عدالت نداشت

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی توسط رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۸۴ و به درخواست رئیس جمهور وقت و موافقت رهبر انقلاب، توزیع سهام عدالت با هدف فقرزدایی و تأمین عدالت اجتماعی آغاز شد.

در ابتدا قرار بود سهام عدالت به تمام ایرانیان بالای ۱۵ سال سن با اولویت ۶ دهک پایین جامعه؛ روستاییان، عشایر و نیازمندان توزیع شود؛ اما نبود سامانه‌ای برای پایش درآمدهای خانوارهای ایرانی عملاً این موضوع تحقق نیافت و بسیاری افرادی که دارای تمکن مالی بودند سهام عدالت را دریافت کردند و جامعه هدف به خصوص کارگران از دست یابی به آن بازماندند.

بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس در مرحله نخست توزیع سهام عدالت ۷.۵ میلیون نفر شامل کارکنان دولت، بازنشستگان لشکری و کشوری، تأمین اجتماعی، کارکنان شهرداری‌ها به همراه مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی و در مرحله دوم ۱۷ میلیون نفر از عشایر و روستاییان و در نهایت طی ۱۸ مرحله ۴۹ میلیون نفر از ایرانیان سهام عدالت دریافت کردند.

در پایان سال ۹۶ به دارندگان سهام عدالت اعلام شد که پس از ثبت شماره شبا بانکی خود در سامانه سهام عدالت می‌توانند نسبت به دریافت سود سهام سال ۱۳۹۵ خود اقدام کنند و تاکنون سود سهام عدالت سال ۹۵ و ۹۶ به صورت کامل پرداخت شده است.

در اردیبهشت سال ۱۳۹۹ با درخواست حسن روحانی رئیس جمهور ایران از رهبر معظم انقلاب و موافقت ایشان سهام عدالت آزادسازی شد و افراد می‌توانستند سهام خود را به روش مستقیم و غیر مستقیم مدیریت کنند و یا بخشی از آن را به فروش برسانند.

در استان کرمانشاه یک میلیون و ۴۴۴ هزار نفر سهام عدالت دریافت کرده‌اند که در جریان آزادسازی سهام ۵۳ درصد دارندگان سهام عدالت روش مستقیم و ۴۷ درصد شامل ۶۸۰ هزار نفر روش غیر مستقیم را برای سهام خود انتخاب کرده‌اند و در شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمانشاه ۳۶ شرکت بورسی به ارزش کنونی ۱۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اختصاص یافته است و نماد این شرکت وسکرشا است.

کارگران کرمانشاهی جا ماندگان سهامی که عدالت نداشت

محمد سیفی شهروند کرمانشاهی که از جاماندگان دریافت سهام عدالت است در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هم اکنون ۶۰ سال سن دارم و مستأجر و کارگر هستم اما سهام عدالت به من تعلق نگرفته و هیچ اسمی از من و خانواده ام در سامانه سهام عدالت یافت نمی‌شود.

وی افزود: سهام عدالت می‌توانست به سرمایه‌ای برای خانواده کارگران و قشر ضعیف جامعه تبدیل شود اما بسیاری از آنان از دریافت سهام عدالت جا ماندند و افراد دیگری که دارای تمکن مالی بودند به جای ما سهام دریافت کردند.

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این شهروند کرمانشاهی خاطر نشان کرد: هر از چند گاهی توسط مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی صحبت‌هایی مبنی بر توزیع سهام عدالت به جاماندگان مطرح می‌شود اما به چند روز نکشیده یادشان می‌رود و دیگر خبری نمی‌شود.

اختصاص سهام عدالت به جاماندگان در هاله‌ای از ابهام!

محمد بهمن مدیر تالار بورس منطقه کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از آزاد سازی سهام عدالت تعدادی از نمایندگان مجلس پیگیر اختصاص سهام عدالت به جاماندگان و جامعه هدف هستند، اما هنوز نتیجه نهایی اعلام نشده و سازمان بورس در انتظار مصوبه مجلس و اقدام هیئت دولت است.

وی با اشاره به اتمام زمان ثبت نام انتخابات هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری استان کرمانشاه افزود: در این انتخابات پنج عضو اصلی هیأت مدیره و ۲ عضو علی البدل مشخص خواهند شد و این اعضا مدیریت سهام عدالت افرادی که روش غیر مستقیم را انتخاب کرده‌اند، برعهده خواهند گرفت.

مدیر تالار بورس منطقه کرمانشاه تصریح کرد: برای انتخابات شرکت سرمایه گذاری استانی ۵۰ نفر ثبت نام و تأیید صلاحیت شد و افرادی که روش غیر مستقیم سهام عدالت و همچنین افرادی که دارای سهام شرکت‌های بورسی زیر مجموعه هستند می‌توانند در انتخابات روز مجمع عمومی شرکت کنند.

بهمن با بیان اینکه ۴۷ درصد دارندگان سهام عدالت در استان کرمانشاه روش غیر مستقیم را انتخاب کردند، گفت: ۶۶ درصد دارندگان سهام عدالت تاکنون در سامانه سجام سازمان بورس ثبت نام کردند.

وی خاطر نشان کرد: ارزش کنونی هر سهم شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمانشاه ۱۳۶ تومان و ارزش کلی شرکت ۱۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است و تقریباً می‌شود گفت شرکتی با این حجم از سرمایه در استان کرمانشاه فعالیت ندارد.

هم اکنون دارندگان سهام عدالت می‌توانند ۶۰ درصد سهام خود را به فروش برسانند اما در وضعیت کنونی بازار بورس و صف فروش بودن اکثر سهام خرید و فروشی صورت نمی‌گیرد و پیشنهاد کارشناسان نگه داری این سهام با ارزش است.

مدیر تالار بورس منطقه کرمانشاه با اشاره به اینکه آیا دارندگان سهام عدالت می‌توانند نسبت به فروش سهام خود اقدام کنند یا خیر، بیان کرد: هم اکنون دارندگان سهام عدالت می‌توانند ۶۰ درصد سهام خود را به فروش برسانند اما در وضعیت کنونی بازار بورس و صف فروش بودن اکثر سهام خرید و فروشی صورت نمی‌گیرد و پیشنهاد کارشناسان نگه داری این سهام با ارزش است.

پرداخت باقی مانده سود سهام عدالت کرمانشاهیان در سال ۹۸ تا پایان ماه رمضان

در اسفند سال گذشته ۵۰ درصد سود سال ۹۸ به حساب دارندگان سهام عدالت واریز شده و تا پایان ماه مبارک رمضان ۵۰ درصد باقی مانده نیز واریز می‌شود.

بهمن تصریح کرد: در اسفند سال گذشته ۵۰ درصد سود سال ۹۸ به حساب دارندگان سهام عدالت واریز شده و تا پایان ماه مبارک رمضان ۵۰ درصد باقی مانده نیز واریز می‌شود و افرادی که برای دریافت سود با مشکل مواجه اند باید نسبت به تأیید صحت اطلاعات ثبت شده شأن اطمینان حاصل کنند.

وی افزود: همچنین افراد باید برای دریافت سود سهام عدالت حتماً در سامانه سجام ثبت نام کنند و باید برای ثبت نام شماره موبایل به نام خود فرد وارد شود و حتی می‌توانند با توجه به شرایط کرونایی در منزل ثبت نام را انجام دهند و افرادی که از قبل ثبت نام کردند نیاز به ثبت نام مجدد ندارند.

امیر حمزه حیدریان مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری انتخابات هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت کرمانشاهیان، اظهار کرد: افراد متقاضی انتخابات هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت کرمانشاهیان باید دارای حداقل مدرک لیسانس و یا سابقه مدیریت در پروژه‌های سرمایه گذاری را داشته باشند.

وی افزود: مطابق قانون تجارت، هیأت مدیره شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت وظیفه نظارت بر عملکرد شرکت استانی، اخذ تصمیمات برای یک سال مالی، تصویب صورت‌های مالی، تقسیم سود سهام عدالت، افزایش سرمایه، برگزاری مجمع عمومی سالیانه را بر عهده دارند.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه تصریح کرد: تمام کسانی که برای مدیریت سهام عدالت خود روش غیر مستقیم را انتخاب کرده‌اند در واقع مدیریت و خرید و فروش سهام عدالت خود را به هیئت مدیره این شرکت‌ها واگذار کرده‌اند.