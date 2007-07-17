به گزارش خبرگزاری مهر، سومین کنفرانس بین‌المللی نسخ خطی اسلامی به همت بنیاد گنجینه‌ های اسلامی (Thesaurus Islamic Foundation ) و مرکز مطالعات اسلامی و خاورمیانه دانشگاه کمبریج (CMEI) در تاریخ 31-28 آگوست 2007 ( 9-6 شهریور 1386) در کالج مک ‌دالن، دانشگاه کمبریج برگزار می‌شود.

در این کنفرانس مقالاتی در زمینه‌های مختلف مرتبط با نسخ خطی اسلامی و پروژه ‌های مرتبط با نسخ خطی از سراسر جهان در قالب سخنرانی‌ ارائه خواهد شد و تکنیک ها و دستاوردهای جدید جهت نگهداری و دیجیتالی کردن نسخ مورد بحث قرار خواهد گرفت.

این کنفرانس به صورت پنل هایی با موضوعات فهرست ‌نگاری، نگهداری، دیجیتالی کردن و چاپ نسخ برگزار می شود و در زمینه استانداردها و مسائل مربوطه بحث خواهد شد.

همچنین انجمن نسخ خطی اسلامی بلافاصله پس از برگزاری سومین کنفرانس بین المللی نسخ خطی اسلامی، کارگاه آموزشی نسخه‌شناسی را در کالج مک ‌دالن برگزار خواهد کرد. پروفسور دکتر یان یاست ویتکام، پروفسور در کتیبه ‌شناسی و نسخه‌ شناسی جهان اسلام در دانشگاه لیدن در این کارگاه به علاقمندان آموزش خواهد داد.

گفتنی است بنیاد گنجینه های اسلامی مؤسسه ‌ای غیرانتفاعی آموزشی است که به پیشرفت، حمایت و حفاظت، نگهداری، تحقیق و انتشار میراث فرهنگی و هنری اسلامی می‌پردازد. دفاتر این بنیاد در قاهره مصر، کمبریج انگلستان و اشتوتگارت آلمان است.

مرکز مطالعات اسلامی و خاورمیانه دانشگاه کمبریج ( MEIS) در سال 1960 توسط پروفسور آرتور آربری به‌ منظور پیشبرد و حمایت مطالعات خاورمیانه، به ویژه مطالعات خاورمیانه‌ای جدید در میان دانشجویان، اساتید و علاقمندان تأسیس شد.

امروزه این مرکز نقش فعالی در پیشبرد مطالعات اسلامی و خاورمیانه در میان اساتید ، متفکران از طریق سخنرانی ، سمینار و کنفرانس دارد. این مرکز به ایجاد و پیشرفت روابط میان اشخاص و مؤسسات علاقمند به این ‌گونه پژوهش ها اهمیت فراوان داده و مورد حمایت اساتید دانشگاه کمبریج و مؤسسات همکار آن است.