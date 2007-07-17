  1. استانها
  2. تهران
۲۶ تیر ۱۳۸۶، ۱۰:۰۵

طرح بهداشت دهان و دندان در مهدهای کودک کرج آغاز شد

کرج - خبرگزاری مهر: طرح بهداشت دهان و دندان کودکان زیر 6 سال در کلیه مهدهای کودک شهرستان کرج آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، این طرح در سه دوره آموزش مربیان و مدیران مهدهای کودک، آموزش اولیا و کودکان و اهدا وسایل بهداشت دهان و دندان طی دو ماه به اجرا در می آید.

این طرح در 200 مهد کودک خصوصی، دولتی و خودکفا اجرا شده و 6 هزار و 500 کودک زیر 6 سال تحت پوشش این طرح قرار می گیرند .

در حال حاضر بخش آموزش 400 نفر از مریبان و مدیران مهد های کودک آغاز شده و تا 10 جلسه ادامه دارد.

این طرح با هدف آموزش و فرهنگسازی رعایت بهداشت دهان و دندان در کرج با همکاری بهزیستی و مرکز بهداشت و درمان آغاز شده و تا نیمه شهریور ماه ادامه دارد.

کد مطلب 519169

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها