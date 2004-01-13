اخضر ابراهيمي مشاور جديد دبيركل سازمان ملل در امور عراق

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازسايت اينترنتي روزنامه البيان، ديپلمات هاي غربي امروزاعلام كردند: اخضر ابراهيمي وزير خارجه اسبق الجزاير و فرستاده ويژه سازمان ملل در افغانستان به زودي به عنوان مشاور دبير كل سازمان ملل متحد درامور عراق و مسائل جهان اسلام و عرب فعاليت خواهد كرد .