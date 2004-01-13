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۲۳ دی ۱۳۸۲، ۱۸:۰۳

روزنامه البيان به نقل از ديپلماتهاي غربي خبر داد

اخضر ابراهيمي مشاور جديد دبيركل سازمان ملل در امور عراق

اخضر ابراهيمي فرستاده ويژه سازمان ملل متحد به افغانستان به عنوان مشاور كوفي عنان دبير كل سازمان ملل متحد انتخاب مي شود .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازسايت اينترنتي روزنامه البيان، ديپلمات هاي غربي امروزاعلام كردند: اخضر ابراهيمي وزير خارجه اسبق الجزاير و فرستاده ويژه سازمان ملل در افغانستان به زودي به عنوان مشاور دبير كل سازمان ملل متحد درامور عراق و مسائل جهان اسلام و عرب فعاليت خواهد كرد .

کد مطلب 51917

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