آمادگی جهان اسلام برای پیوستن به پایگاه استنادی علوم و تکنولوژی ایران

دکتر جعفر مهراد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اولین نشست شورای اجرایی با حضور دانشمندان کشورهای اسلامی که از سوی آیسسکو معرفی می شود، برای توسعه پایگاه استنادی علوم و تکنولوژی ایران به پایگاه استنادی علوم کشورهای جهان اسلام به زودی در وزارت علوم برگزار می شود.

وی اظهار داشت: سنجش تولیدات علمی در کشورهای اسلامی، رتبه بندی نشریات کشورهای اسلامی، تولید نمایه استنادی علوم کشورهای اسلامی به منظور توسعه ISC در میان تمامی کشورهای اسلامی در این نشست مورد بررسی قرار می گیرد.

مسئول راه اندازی پایگاه استنادی علوم و تکنولوژی (ISC) گفت : همچنین طلایه داران تولید علم کشورهای اسلامی شناسایی می شوند.

وی اظهار داشت : با گسترش ISC در سطح کشورهای اسلامی، تعیین مقالات داغ، مقالات برتر، پراستنادترین نویسندگان، پر استنادترین مقالات در رشته های مختلف، پر استنادترین دانشگاهها و موسسات و پراستنادترین نشریات علمی در بین 57 کشور اسلامی مشخص می شود و به این ترتیب ایران جهت نرم افزاری خود را خارج از مرزهای جغرافیایی خود به سمت کشورهای اسلامی گسترش می دهد.

مهراد گفت : سمینار ISC در سطح کشورهای اسلامی در سال 2008 در کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی شیراز که مسئول راه اندازی پایگاه استنادی علوم و تکنولوژی ایران است برگزار می شود.