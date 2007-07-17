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۲۶ تیر ۱۳۸۶، ۱۰:۲۷

مشاور شهردار تهران عنوان کرد:

مونوریل فقط مکمل حمل و نقل شهر تهران است

مونوریل فقط مکمل حمل و نقل شهر تهران است

اتوبوس و مترو در اولویت حمل ونقل شهری تهران هستند و مونوریل مکمل شیوه های دیگر حمل و نقل شهری در تهران است

مهندس مهرداد تقی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مترو و اتوبوس استخوان بندی اصلی شبکه حمل و نقل شهری تهران است و مونوریل می تواند به عنوان تغذیه کننده خطوط مترو در مناطقی که کارشناسان مطالعات ترافیکی و کارشناسی  صورت داده اند، مورد استفاده قراربگیرد.

وی یادآور شد : به علت گرانی مونوریل نسبت به ظرفیت حمل مسافر و لوکس بودن آن، این وسیله بیشتر کاربرد جذب توریست دارد. همانطور که مجموع طول خطوط مونوریل در کل دنیا کمتر از 300 کیلومتر است و کشورهای محدودی از آن استفاده می‌کنند.

تقی زاده افزود: بنابراین به جهت صرف هزینه سنگین، باید کار تخصصی گسترده ای جهت استفاده از مونوریل صورت بگیرد. 

مشاور شهردار تهران در امور حمل ونقل همچنین تصریح کرد: وارد شدن مونوریل به حمل ونقل شهری نیازمند ورود یک تکنولوژی جدید است و هر شیوه حمل و نقل شهری که به سیستم اضافه می شود، هزینه ها، تعمیرات و نیاز های خاص خود را نیز به همراه خواهد داشت .

مهندس تقی زاده خاطر نشان ساخت: در بحث حمل نقل شهری باید نگاه تخصصی داشت، نه سیاسی.  و تصمیمگیری در این خصوص نباید فدای یک سری ملاحظات شود. 

کد مطلب 519198

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