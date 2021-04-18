برنامه تولید ۵۰ هزار دستگاه تارا در سال ۱۴۰۰

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از ایکوپرس، فرشاد مقیمی در نشست با رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، با تاکید بر اجرای استانداردهای ۸۵ گانه طبق تقویم و زمانبندی صورت گرفته، گفت: بازدید رئیس سازمان استاندارد در ابتدای سال تولید، پشتیبانیها و مانعزداییها نشان از عزم این سازمان در شناسایی و رفع چالشها و موانع تولید دارد.
وی تصریح کرد: ایرانخودرو قبل از انجام نظارت، خود را ملزم و پایبند به اجرای ضوابط و مقررات و استانداردهای تعیین شده به عنوان رمز موفقیت در آینده میداند.
مقیمی با بیان اینکه از سال گذشته با همکاری سازمان استاندارد، شناسایی موانع آغاز شده و بخشی از آن نیز رفع شده است، بر ادامه این روند در سال جاری تاکید کرد.
وی تصریح کرد: انتظاراتی که در جامعه از ایرانخودرو وجود دارد را برآورده خواهیم کرد.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو ضمن ارائه گزارشی از عملکرد سال گذشته و برنامههای امسال این خودروساز، گفت: ایران خودرو، در سال گذشته با افزایش ۳۵ درصدی تولید در بخش سواری و افزایش ۶۷ درصدی در بخش خودروهای تجاری و سنگین نسبت به سال ۹۸، شعار جهش تولید را با تکیه بر توان داخلی محقق کرده است. در این میان خودروهای مونتاژی سهم اندکی در تولیدات سال گذشته داشتهاند.
وی از افزایش و بهبود تیراژ تولید در آغاز سال کاری ۱۴۰۰ و تا روز ۲۴ فروردینماه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: در این مدت بیش از ۱۷ هزار دستگاه خودرو تولید شده که ۴۱۶ درصد افزایش را نشان میدهد. در همین بازه زمانی و با ادامه تحویل در تعطیلات نوروز امسال، میزان تحویل به مشتریان نیز رشد چند برابری را تجربه کرده است؛ از ابتدای امسال تا ۲۴ فروردین بیش از ۳۲ هزار دستگاه خودرو تحویل مشتریان دادهایم.
مقیمی تولید محصول با اشتراک بالای قطعه را راهبرد ایرانخودرو در توسعه محصول دانست و گفت: اشتراک در قطعات، مقیاس تولید را افزایش داده و سبب مدیریت زمان و هزینه سرمایهگذاری و در نهایت به کاهش قیمت تمام شده تولید و ایجاد مزیت رقابتی برای محصولات ایرانخودرو خواهد شد.
وی ضمن تشریح نقشه راه ایرانخودرو در توسعه موتورهای کممصرف، از جانمایی موتور سه استوانه در خودروی اقتصادی با مصرف سوخت کمتر از پنج لیتر خبر داد و گفت: طبق برنامه، گیربکس شش دنده AMT نیز امسال به تولید انبوه خواهد رسید.
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