هیچ کس از دو بازی گذشته تیم ملی راضی نیست

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مالزی ، هافبک تیم ملی فوتبال کشورمان با بیان این مطلب افزود: ما در دوره قبل جام ملت های آسیا هم عملکرد قابل قبولی نداشتیم و نتوانستیم در دو بازی ابتدای این مسابقات علاقمندان را راضی کنیم. اما در ادامه بازی ها به شرایط ایده ال دست پیدا کردیم و همه دیدند که چه عملکردی داشتیم.

علی کریمی ادامه داد: در این دوره هم شروع خوبی نداشته ایم و در دو بازی برابر چین و ازبکستان نتوانستیم انتظارات را برآورده کنیم. طبیعی است که هیچکدام از ملی پوشان هم از عملکردشان راضی نیستند اما مطمئن باشید در دیدار برابر مالزی این نتایج را جبران خواهیم کرد و به عنوان تیم اول راهی دور بعد خواهیم شد.

کریمی در مورد دیدار فردا برابر مالزی گفت: این تیم با قبول دو شکست در دیدارهای گذشته دیگر هیچ شانسی برای صعود ندارد اما برای دفاع از حیثیت فوتبال کشورش به مصاف ایران می آید. ما بازی سختی پیش رو داریم و باید به یک پیروزی پرگل کار صعودمان به مرحله به عنوان تیم اول را در اختیار خودمان نگه داریم.

هافبک تیم ملی فوتبال کشورمان ادامه داد: نتایجی که در این دوره از مسابقات جام ملت های آسیا رقم خورده است نشان می دهد که فوتبال در آسیا پیشرفت کرده و دیگر نمی توان نتیجه هیچ مسابقه ای را پیش بینی کرد.

کریمی در پاسخ به این سوال که اگر مالزی در دیدار فردا با تمامی نفراتش دفاع کند چه خواهید کرد ؟ گفت: این را باید از کادر فنی و مربیان بپرسید چرا که انها وضعیت فنی تیم را مشخص می کنند.

هافبک تیم ملی فوتبال کشورمان در پاسخ به این اتهام که دوره گذشته یکی از بهترین بازیکنان بوده اید اما این دوره عملکرد ضعیفی داشته اید گفت: هر چه بوده ام مربوط به گذشته است و باید تلاش کنم در این دوره از مسابقات نیز بازیهای گذشته را تکرار کنم.