  1. استانها
  2. گلستان
۲۹ فروردین ۱۴۰۰، ۱۶:۱۳

استاندار گلستان:

وضعیت کرونا در غرب گلستان فاجعه است/ مجلس ترحیم هزار نفری!

وضعیت کرونا در غرب گلستان فاجعه است/ مجلس ترحیم هزار نفری!

گرگان- استاندار گلستان با بیان این که وضعیت کرونا در غرب استان گلستان فاجعه است، گفت: در یک مراسم ترحیم بیش از هزار نفر شرکت کردند که این خلاف پروتکل‌ها است.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق شناس ظهر یکشنبه در جلسه ستاد استانی مقابله با کرونا، با خطرناک خواندن پیک چهارم کرونا در گلستان، اظهار کرد: وضعیت در غرب گلستان بخصوص شهرستان بندر گز فاجعه است.

وی با بیان اینکه شرق استان وضعیت بهتری دارد، افزود: در گنبدکاووس شرایط نسبت به دو روز گذشته بهتر شده است.

حق شناس با انتقاد از برگزاری مجالس ترحیم در استان، گفت: در یک مراسم بیش از هزار نفر شرکت کردند و این خلاف پروتکل‌های بهداشتی مقابله با کرونا است.

استاندار گلستان از تداوم ممنوعیت‌های اصناف تا پایان هفته خبر داد و تمدید یا توقف آن را منوط به تصمیم‌های ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام کرد.

وی همچنین از تولید واکسن داخلی تا تابستان امسال خبر داد و گفت: واکسن خارجی هم خریداری شده و به زودی وارد کشور می‌شود.

کد مطلب 5192171

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها