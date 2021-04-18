وضعیت کرونا در غرب گلستان فاجعه است/ مجلس ترحیم هزار نفری!

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق شناس ظهر یکشنبه در جلسه ستاد استانی مقابله با کرونا، با خطرناک خواندن پیک چهارم کرونا در گلستان، اظهار کرد: وضعیت در غرب گلستان بخصوص شهرستان بندر گز فاجعه است.

وی با بیان اینکه شرق استان وضعیت بهتری دارد، افزود: در گنبدکاووس شرایط نسبت به دو روز گذشته بهتر شده است.

حق شناس با انتقاد از برگزاری مجالس ترحیم در استان، گفت: در یک مراسم بیش از هزار نفر شرکت کردند و این خلاف پروتکل‌های بهداشتی مقابله با کرونا است.

استاندار گلستان از تداوم ممنوعیت‌های اصناف تا پایان هفته خبر داد و تمدید یا توقف آن را منوط به تصمیم‌های ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام کرد.

وی همچنین از تولید واکسن داخلی تا تابستان امسال خبر داد و گفت: واکسن خارجی هم خریداری شده و به زودی وارد کشور می‌شود.