جدول رده بندی گروه های B و A در پایان بازی های روز دهم

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مالزی، مسابقات جام ملت های آسیا روز دهم خود را پشت سر گذاشت. آماری از این رقابتها تا پایان دیدارهای روز گذشته را می خوانید:

* نتایج کامل گروه A :

عراق یک - تایلند یک

استرالیا یک - عمان یک

تایلند 2 - عمان صفر

عراق 3 - استرالیا یک

استرالیا 4 - تایلند صفر

عراق صفر- عمان صفر

جدول رده بندی گروه A :

1- عراق 5 امتیاز، 2- استرالیا 4 امتیاز- تفاضل گل 2+، 3- تایلند 4 امتیاز- تفاضل گل 2-، 4- عمان 2 امتیاز

* نتایج کامل گروه B :

ویتنام 2 - امارات صفر

ژاپن یک - قطر یک

ژاپن 3 - امارات یک

ویتنام یک - قطریک

امارات 2 - قطر یک

ژاپن 4- ویتنام یک

جدول رده بندی گروه B :

1- ژاپن 7 امتیاز، 2- ویتنام 4 امتیاز، 3- امارات 3 امتیاز، 4- قطر 2 امتیاز