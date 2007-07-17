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۲۶ تیر ۱۳۸۶، ۲۰:۰۰

اخبار کوتاه از ورزش خراسان جنوبی

اخبار کوتاه از ورزش خراسان جنوبی

بیرجند - خبرگزاری مهر: برگزاری مسابقات اتومبیلرانی بانوان، انتصاب جدید در هئیت کاراته، برگزاری مسابقات والیبال دانشگاه بیرجند و اعزام تیم خردسالان و نونهالان پینگ پنگ استان به مسابقات کشوری از مهم ترین عناوین ورزش خراسان جنوبی است.

- به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مسابقات اتومبیلرانی بانوان شهرستان بیرجند در سه کلاس پراید، سمند و مختلط و کلاس پژو از محل میدان دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند برگزار شد. این مسابقات با هدف ترویج فرهنگ نحوه صحیح رانندگی، عکس‌العمل صحیح و مناسب هنگام مواجه شدن با سوانح و کاهش اضطراب در رانندگی، افزایش مهارت‌های فردی بانوان و همچنین ارزش‌نهادن به مقام والای زن در عرصه‌های اجتماعی برگزار شد. در این مسابقات 55 نفر از بانوان شهر بیرجند شرکت داشتند که در پایان در کلاس پراید، مریم صحرانورد، مریم‌السادات جعفری و حمیده آرین به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند. در کلاس سمند و مختلط، زهرا فرشیدفر، فاطمه برزگانی و مریم رستگار اول تا سوم شدند و در کلاس پژو نیز عفت کیانی، مهری شمشیرکش و زهرا رحیمی به کسب مقام اول تا سوم نائل آمدند.

- اولین دوره مسابقات والیبال کارکنان دانشگاه بیرجند با حضور 5 تیم از بخش‌های مختلف برگزار شد. در خاتمه‌ تیم‌های دانشکده‌ ادبیات و علوم انسانی، دانشکده کشاورزی و تربیت بدنی به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند. بر اساس این گزارش امروز طی مراسمی با حضور جمعی از مسئولین دانشگاه جوایز تیم‌های برتر به آنها اهدا شد.

- طی حکمی از سوی مدیر کل تربیت بدنی خراسان جنوبی احمد پری پور به عنوان سرپرست جدید هیئت کاراته این استان منصوب شد.

- تیم خردسالان و نونهالن پینگ پنگ خراسان جنوبی به مسابقات کشوری اعزام می شوند. تیم منتخب نونهالان متشکل از مرتضی اخروی، امین اطلاعی وسجاد اختر شناس به سرپرستی سید حسن قویم ساداتی و تیم منتخب خردسالان متشکل از رامتین مشیری ، امیر حسین عباس پور فرد ومهدی عشقی به سرپرستی علیرضا عشقی برای شرکت در مسابقات کشوری قزوین اعزام شدند.

کد مطلب 519233

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