به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به وقوع زلزله در گناوه اظهار داشت: وقوع زلزله در منطقه گناوه موجب نگرانی و تأثر خاطر همگان شد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر خاطرنشان کرد: خدا را شاکر و سپاسگزاریم که این حادثه تلفات جانی به همراه نداشت و آسیب‌های انسانی، اندک و سطحی بود.

وی افزود: از تمامی مسئولان، ائمه جمعه، سپاه و بسیج، مردم، گروه‌های جهادی و جمعیت هلال احمر که در اسرع وقت در صحنه حاضر بودند، تقدیر و تشکر کنیم.

آیت‌الله صفایی بوشهری تصریح کرد: به مسئولان توصیه می‌کنم که سریعاً منازل و مراکز آسیب‌دیده را مرمت کرده و خسارات مالی را به شایستگی جبران کنند.

وی بیان کرد: از تمامی شخصیت‌ها و مراکز ملی و استانی به ویژه دفتر مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای و شورای سیاستگذاری ائمه جمعه که تماس گرفته و پیگیری و اظهار محبت کرده‌اند تشکر و قدردانی می‌کنم.