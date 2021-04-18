داروهای ضدروان پریشی عامل حفاظتی در برابر کرونا

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیکال نیوز تودی، محققان دریافتند در افراد تحت درمان با داروهای ضدروان پریشی خطر ابتلاء به کروناویروس کمتر باشد.

همچنین افرادی که از این داروها استفاده می‌کنند در صورت ابتلاء به ویروس ممکن است نوع خفیف‌تری از کووید ۱۹ را تجربه کنند.

به گفته محققان دانشگاه ویرگن دل روکیو اسپانیا، داروهای ضدروان پریشی ممکن است باعث کاهش فعال شدن ژن‌های درگیر در مسیرهای التهابی و ایمنولوژی مرتبط با عفونت‌های شدید کروناویروس شوند.

در این مطالعه، داده‌های مربوط به ۵۵۷،۵۷۶ بیمار دچار مشکل روانی که داروهای ضدروان پریشی استفاده می‌کردند بررسی شد.

«کانال ریورو»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می‌گوید: «تعداد بیماران کرونایی در این گروه از افراد کمتر از حد انتظار است و در مواردی که عفونت کووید ۱۹ رخ دهد، روند بهبودی خوب است و به یک وضعیت بالینی تهدیدکننده جان نمی‌رسد.»

در حالی که محققان بر انجام تحقیقات بیشتر تاکید دارند اما این یافته‌ها می‌تواند قابل توجه باشد زیرا ممکن است منجر به درمان کووید ۱۹ با داروهای ضدروان پریشی شود.