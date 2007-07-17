به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح امروز در همایش ملی کارآفرینی دیجیتالی بر اهمیت رشد هر چه بیشتر این فناوری در کشور تاکید کرد.

وی ، فناوری دیجیتالی را متعلق به نسل نو دانست و گفت : این نسل باید در این میدان باشند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: در سال های دوران سازندگی متوجه شدیم که در دنیا فناوری دیجیتالی حرف را می‌زند. ما کار را از صفر شروع کرده ایم همان موقع هم با انتقادات و مخالفت ها مواجه شدیم و وقتی که وزارت پست و تلگراف تلفن دیجیتال و همراه را مطرح کرد عده ای آن را لوکس بازی و بلند پروازی مطرح کردند و گفتند جامعه ما در حدی نیست که از این تکنولوژی ها استفاده کند، من هم با حوصله در سخنرانی های زیادی از آن دفاع کردم و اگر مراجعه کنیم می توانیم آن بحث ها را ببینیم ولی امروز می بینیم که از این حرفها گذشته و دیگر کسی منکر این چیزها نیست. چیزهای نو همیشه در جامعه ما با چالش مواجه بوده اند .

وی افزود : علت این اشکال از آموزش های سنتی، خشک و غیر اسلامی است که متاسفانه گاهی به اسم اسلام مطرح می شود و با اسم سنت جلوی پیشرفت و نوآوری را بگیرند ، در جوامع ایدئولوژیک این یک خطر است .

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر ریشه های الهی تکنولوژی و فناوری جدید گفت : یکی از اسماء خدا، بدیع است و بدیع یعنی مبتکر. ابتکار از خواسته های خداوند است که در اختیار ما قرار داده است . اگر پیامبر ( ص ) مطلع می شدند که فن جدیدی در گوشه ای از دنیا ایجاد شده مسلمانان را مامور می کردند که بروند و آن را یاد بگیرند .

هاشمی رفسنجانی اظهار داشت : دانش دیجیتالی موتور محرک بشریت در عصر حاضر است ما در آستانه این مسیر هستیم ولی عقبیم . ما با آن سرعتی که فناوری دیجیتالی را در اوایل دهه هفتاد شروع کردیم ، انتظار داشتیم که یک کشور کاملا دیجیتالی داشته باشیم ولی الان در این مرحله نیستیم .

وی اظهار داشت : امروز بحث کار آفرینی بحث مورد نیاز جامعه است و یکی از دردهای جامعه ما بیکاری و به خصوص بیکاری قشر تحصیل کرده است . احتیاج همواره انسانها را به پیش برده است و ما باید در این زمینه احساس احتیاج کنیم .

هاشمی رفسنجانی با اشاره به اهمیت کارآفرینی در جامعه امروز گفت: اشتغال تنها یکی از نتایج کار آفرینی است، تعریف کار آفرینی این است که انسانهایی فرصتها را بشناسند و این فرصتها را به کار و کسب تبدیل کنند .

وی در ادامه سخنان خویش با اشاره به تجربه تشکیل دانشگاه آزاد اسلامی و ارتباط آن با عطش جامعه نسبت به تحصیلات عالیه و کارآفرینی، گفت: ما در اوایل انقلاب و بعد ازانقلاب فرهنگی و تعطیلی دانشگاهها متوجه شدیم که تحصیلات عالیه نیاز مردم است و دولت نمی توانست ظرفیت آموزش عالی را به اندازه نیاز مردم فراهم کند. فکر تشکیل دانشگاه آزاد از این جا شکل گرفت و ما آن را با امام مطرح کردیم که ایشان هم سریع پذیرفتند . من به امام گفتم در شرایط فعلی روحیه انقلابیون تحصیلات غیر دولتی را نمی پذیرد و ایشان گفتند من این را حل می کنم و یک کمک یک میلیون تومانی به دانشگاه آزاد کردند .

رئیس هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی اظهار داشت : امروز دانشگاه آزاد بیش از دو میلیون فارغ التحصیل ، یک میلیون و سیصد هزار دانشجو ، 50 هزار هیات علمی ، و 13 میلیون متر فضای آموزشی دارد که باز هم تشنگی مردم سیراب نشده است وضع باید به گونه ای باشد که هر کس خواست درس بخواند بتواند . مردم سالانه نزدیک به یک هزار میلیارد تومان خرج تحصیلات عالی می کنند .

وی در بخش دیگری از سخنان خویش گفت : اجرای کارآفرینی دیجیتال می تواند مانع مهاجرت روستائیان به شهر شود و ما نباید بگذاریم جوانان روستایی به شهرها بیایند و حاشیه نشینی کنند و احیانا به برخی آلودگی ها دچار شوند .

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه به سند چشم انداز 20 ساله کشور اشاره کرد و گفت : در طول دو سال اخیر نه تنها جلو نرفتیم بلکه در اجرای سند عقب هم رفتیم .

وی گفت : ما در سند چشم انداز برای فن آوری اطلاعات اهمیتی مثل موضوع هسته ای قائل شده ایم و باید در این خصوص تلاش بیشتری صورت بگیرد .

هاشمی رفسنجانی با اشاره به انجام پروژه جوش هسته ای در دانشگاه آزاد ضمن بیان فواید این روش برای تولید انرژی گفت : باید حمایتهای بیشتری از این فعالیت انجام شود .

وی خاطر نشان کرد: امروز نقطه ضعف ما عدم استفاده از فن آوری دیجیتالی است که مطبوعات ، صدا و سیما و دانشگاهها باید در این خصوص فعالیت بیشتری انجام دهند .

بنا بر این گزارش، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش از سخنرانی در این همایش، از نخستین نمایشگاه کارافرین های دیجیتالی دیدن کرد.

این نمایشگاه از حدود 30 غرفه از مجموعه فعالیت های کارافرین های دیجیتالی در حوزه فناوری اطلاعات تشکیل شده است.

اغلب شرکتهای صنعتی و موسسات بخش خصوصی کشور که در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات و به ویژه در حوزه کارافرینی دیجیتالی فعالیت می کنند در این نمایشگاه حضور دارند.