48 تیرانداز برتر به فدراسیون معرفی شدند / وضعیت مربی ایرانی یا خارجی تیم معلوم نیست

فریدون زینلی درگفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: رقابتهای انتخابی تیم ملی تیراندازی جوانان کشوربرای اولین باردرکشور طی دو روزگذشته برگزارشد. فدراسیون با شناختی که از ورزشکاران داشت رکوردهای ورودی را برای راه یابی به اردوی تیم ملی اعلام کرد اما اکثر تیراندازان نتوانستند امتیاز ورودی تیم ملی را بیاورند.

وی با بیان اینکه کمیته برگزارکننده مسابقات بدون درنظر گرفتن امتیازات ورودی برترینها را به فدراسیون معرفی کرده است گفت: کمیته برگزارکننده مسابقات با بررسی نهایی از بین شرکت کنندگان زن و مرد در دورشته طپانچه و تفنگ بادی در مجموع 48 ورزشکاربرتر را درقالب سه تیم کامل به کمیته فنی فدراسیون معرفی کرده است.

زینلی افزود: ازابتدا نظرفدراسیون برای تشکیل دو تیم بود به همین دلیل اگر اردوهای تیم ملی هم تشکیل شود بعد از یک دوره برترینها درقالب تیم الف و ب تمرینات خود را در مراحل بعدی اردوی جوانان ادامه خواهند داد.

سرپرست مسابقات اهداف ثابت تصریح کرد: فردا چهارشنبه 27 تیرماه جلسه ای با حضور رئیس فدراسیون برگزار می شود تا تصمیم گیری نهایی درخصوص وضعیت دعوت شدگان به اولین اردوی تیم ملی جوانان ، برنامه اردوهای تیم ملی و مربی این سه تیم را مشخص شود.

زینلی ادامه داد: هنوز وضعیت مربی تیم ملی جوانان کشورمعلوم نیست. طبق برنامه، فدراسیون قصد دارد یک مربی خارجی را برای پایه ریزی روی این ورزشکاران انجام دهد اما تا آن زمان باید از حضورمربیان داخلی استفاده شود که این مورد نیز فردا درجلسه بحث و نتیجه گیری می شود.

اولین دوره رقابتهای تیراندازی انتخابی تیم ملی جوانان روزهای 24 و 25 تیرماه با حضوربیش از 150 تیرانداز از 23 استان کشور و در دو بخش بانوان و مردان برگزار شد که درمجموع 48 تیرانداز برای دعوت به اردوی تیم ملی به فدراسیون معرفی شدند.